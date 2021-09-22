Университет Флориды не верил в успех спортивного напитка Gatorade, а когда продукт стал популярным, засудил основателя и добился лицензионных выплат. В конце 2010-х он получал по $20 млн в год. The Hustle рассказывает, кто придумал изотоник, как делили права и кто сколько получает.