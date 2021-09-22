Facebook заявила, что эффективность рекламы снизилась на 15% из-за обновления правил конфиденциальности в iOS 15 Статьи редакции
Теперь после первого запуска пользователи видят предупреждение, что соцсеть собирает и анализирует их данные для подбора рекламы.
- Эффективность рекламы для пользователей iPhone стала ниже после изменения конфиденциальности в операционной системе iOS 15, сообщила Facebook в своём блоге.
- Конверсия упала на 15% — соцсеть считает, что реальное количество установок приложений и продаж выше, чем те, что рекламодатели видят в личных кабинетах. Соцсеть уже работает над улучшением измерения эффективности.
- Чтобы лучше понять эффективность рекламы, Facebook предлагает анализировать данные после более продолжительного времени.
- Пользователи iPhone с iOS 15 после первого запуска приложения теперь видят уведомление о том, что соцсеть собирает их данные для более персонализированной рекламы.
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