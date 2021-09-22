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Соцсети
Маша Цепелева

Facebook заявила, что эффективность рекламы снизилась на 15% из-за обновления правил конфиденциальности в iOS 15 Статьи редакции

Теперь после первого запуска пользователи видят предупреждение, что соцсеть собирает и анализирует их данные для подбора рекламы.

  • Эффективность рекламы для пользователей iPhone стала ниже после изменения конфиденциальности в операционной системе iOS 15, сообщила Facebook в своём блоге.
  • Конверсия упала на 15% — соцсеть считает, что реальное количество установок приложений и продаж выше, чем те, что рекламодатели видят в личных кабинетах. Соцсеть уже работает над улучшением измерения эффективности.
  • Чтобы лучше понять эффективность рекламы, Facebook предлагает анализировать данные после более продолжительного времени.
  • Пользователи iPhone с iOS 15 после первого запуска приложения теперь видят уведомление о том, что соцсеть собирает их данные для более персонализированной рекламы.

#facebook #apple #новость

1003 просмотров
14 14 комментариев
7
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14 комментариев
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andr oid

- Эй, Марк!
- Чего?

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4
Ilya Brin

Простой таргет:

iPhone? Вот всё тоже самое, но на 15% дороже 👍

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3
Алексей Волосач

С одной стороны хорошо, с другой если я уж всё равно вынужден её видеть, то пусть она будет хотя бы мне релевантна, а не выводит ставки и подгузники

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1
Olesya Sukhinina

Истину глаголишь🤝

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0
Ли Си Цын

с другой если я уж всё равно вынужден её видеть

Блокировщики рекламы исчезли разве в 2021 году? 

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0
Алексей Волосач

Блокировщики рекламы режут ВСЮ рекламу на Фейсбуке на сайте и в приложениях на ios и андроид? Расскажи, как это можно сделать

Ответить
0
Ли Си Цын

Блокировщики рекламы режут ВСЮ рекламу на Фейсбуке на сайте

Это без проблем

и в приложениях на ios и андроид? Расскажи, как это можно сделать

На ios - никак, хозяин велел страдать. На андроидах после рута несложно, вспомню название приложения - скину. 

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0
Антон Баринов

В США, Франции и России одна корпорация стала собирать все личные данные людей и пользоваться ими как захочется. 
В Америке другая корпорация стала продавать устройства, запрещающие такой сбор данных. 
Во Франции прошли демонстрации. 
В России стали жалеть, что реклама теперь будет не та.  ред.

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0
Алексей Волосач

Хорошая попытка, но приплетание совсем мимо

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0
Alexey Tykhonov

разве Эппл не молодцы? главное не забывать что есть еще 85% :)

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0
Olesya Sukhinina

На 70% снизилась эффективность, пусть не врут. Перестала крутить, перешла на другие способв

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0
Ренат Курбанов

А где там речь об iOS 15? В первоисточнике не написано, что речь именно о новой версии iOS.

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0
Aleksey Telyshev

Неужели остались только мошенники предлагающие тыщу в день от имени Дурова? У меня лента уже рвется от этих мудаков

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0
Железный SNX

"Соцсеть уже работает над улучшением измерения эффективности" - неважно как проголосовали, важно как посчитали? ок-ок, измеряйте, а ещё лучше - возьмите уроки у ЦИКа РФ? они научат считать, с гарантией 146%

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–1
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