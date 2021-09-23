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Соцсети
Маша Цепелева

Технический директор Facebook Майк Шрёпфер уйдёт в отставку после 13 лет работы в компании Статьи редакции

Шрёпфер — один из разработчиков системы искусственного интеллекта для модерации постов, которую раскритиковали журналисты WSJ.

  • Технический директор Facebook Майк Шрёпфер, курирующий работу социальной сети в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности и блокчейна, уйдет в отставку в 2022 году. Его место займёт Эндрю Босуорт, который пока возглавляет подразделение по производству техники.
Mike Schroepfer @schrep
1/ After 13 years at FB, I’ve decided to step down as CTO and pass the baton to @boztank at some point in 2022. I will stay on as long as it takes to ensure a successful leadership transition.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-22/facebook-chief-technology-officer-mike-schroepfer-to-step-down
После 13 лет работы в FB я решил уйти с должности технического директора и передать эстафету @boztank в 2022 году. Я буду оставаться в компании столько, сколько потребуется для успешной смены руководства.
  • Решение Шрёпфера уйти было принято на фоне давления на Facebook, сообщает Bloomberg. The Wall Street Journal выпустила расследование в пяти частях о том, что Facebook знает, что одноимённая соцсеть, WhatsApp и Instagram могут причинять вред пользователям, но ничего не делает с этим.
  • Майк Шрёпфер пришёл в Facebook из Mozilla в 2008 году. C 2013 года был техническим директором. Он возглавлял подразделения инженеров, инфраструктуры, дополненной и виртуальной реальности, блокчейна и финансовое подразделение.
  • Шрёпфер управлял разработкой ИИ-системы в Facebook. Соцсеть использует технологию для автоматического поиска и удаления контента, нарушающего его политику, например наготы и сцен насилия. В расследовании WSJ журналисты указывают, что система Facebook не справляется со своей задачей, сообщает издание.
  • Шрёпфер продолжит консультировать компанию в должности «старшего научного сотрудника» на полставки и будет помогать в привлечении технических специалистов и разработке решений компании в области искусственного интеллекта.
Майк Шрёпфер AP

#новость #facebook

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