Технический директор Facebook Майк Шрёпфер уйдёт в отставку после 13 лет работы в компании Статьи редакции
Шрёпфер — один из разработчиков системы искусственного интеллекта для модерации постов, которую раскритиковали журналисты WSJ.
- Технический директор Facebook Майк Шрёпфер, курирующий работу социальной сети в области искусственного интеллекта, виртуальной реальности и блокчейна, уйдет в отставку в 2022 году. Его место займёт Эндрю Босуорт, который пока возглавляет подразделение по производству техники.
- Решение Шрёпфера уйти было принято на фоне давления на Facebook, сообщает Bloomberg. The Wall Street Journal выпустила расследование в пяти частях о том, что Facebook знает, что одноимённая соцсеть, WhatsApp и Instagram могут причинять вред пользователям, но ничего не делает с этим.
- Майк Шрёпфер пришёл в Facebook из Mozilla в 2008 году. C 2013 года был техническим директором. Он возглавлял подразделения инженеров, инфраструктуры, дополненной и виртуальной реальности, блокчейна и финансовое подразделение.
- Шрёпфер управлял разработкой ИИ-системы в Facebook. Соцсеть использует технологию для автоматического поиска и удаления контента, нарушающего его политику, например наготы и сцен насилия. В расследовании WSJ журналисты указывают, что система Facebook не справляется со своей задачей, сообщает издание.
- Шрёпфер продолжит консультировать компанию в должности «старшего научного сотрудника» на полставки и будет помогать в привлечении технических специалистов и разработке решений компании в области искусственного интеллекта.
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