Аудитория Threads* достигла 500 млн активных пользователей в месяц — почти за три года работы

Догоняет X Илона Маска.Источник: Meta*О достижении соцсети этой отметки пишет Reuters со ссылкой на компанию. Для сравнения: 400 млн активных пользователей в месяц Threads* достигла в августе 2025 года, первых 100 млн — осенью 2023-го. Кого считают за активного пользователя, компания не раскрывала.Количество ежедневно активных пользователей приложения тоже выросло год к году, рассказал Bloomberg глава Threads* Коннор Хейс. На сколько и сколько их всего — не уточнил.Threads* активно растёт в том числе благодаря тесной связке с другими продуктами Meta*, в частности Instagram*, отмечает агентство. Например, в лентах последнего можно увидеть посты из Threads* и перейти в соцсеть. Но, по словам Хейса, «всё больше пользователей заходят напрямую».Приложение Threads* — аналог Twitter (теперь X) — запустилось в июле 2026 года, в августе заработала и веб-версия. В декабре сервис запустился в Европе (до этого европейским пользователям блокировали доступ).Владелец X Илон Маск говорил в мае 2024-го, что у соцсети 600 млн активных пользователей в месяц. Сама соцсеть официально не раскрывает количество ежемесячно активных пользователей, но, по оценкам, показатель составляет около 560 млн, пишет Mashable.*Meta, которая владеет Instagram и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости