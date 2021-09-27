«Одноклассники» запустили функцию распознавания музыки Статьи редакции
Пока только для пользователей iOS-приложения с операционной системой iOS 15.
Соцсеть сможет распознавать музыку по звучанию на базе технологии ShazamKit, сообщили vc.ru в компании. По собственным данным, «Одноклассники» стали первой соцсетью с такой функцией.
- Чтобы включить распознавание, надо кликнуть на иконку в разделе «Музыка» или зажать иконку приложения в меню быстрых действий.
- Технология использует микрофон смартфона для записи фрагмента музыки и ищет трек в музыкальной базе «Одноклассников». Сервис умеет определять версию песни: оригинальную, лайв-запись или ремейк.
- В будущем функция станет доступна и в Android-версии приложения.
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