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Соцсети
Маша Цепелева

«Одноклассники» запустили функцию распознавания музыки Статьи редакции

Пока только для пользователей iOS-приложения с операционной системой iOS 15.

  • Соцсеть сможет распознавать музыку по звучанию на базе технологии ShazamKit, сообщили vc.ru в компании. По собственным данным, «Одноклассники» стали первой соцсетью с такой функцией.

  • Чтобы включить распознавание, надо кликнуть на иконку в разделе «Музыка» или зажать иконку приложения в меню быстрых действий.
  • Технология использует микрофон смартфона для записи фрагмента музыки и ищет трек в музыкальной базе «Одноклассников». Сервис умеет определять версию песни: оригинальную, лайв-запись или ремейк.
  • В будущем функция станет доступна и в Android-версии приложения.
Распознавание музыки «Одноклассники»

#новость #одноклассники

419 просмотров
20 20 комментариев
2
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20 комментариев
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Олег Павлов

Пока в коллекции сервиса все популярные шлягеры 50-60х годов, включая треки Валерия Ободзинского и Ирины Бржевской. Коллекция будет постоянно обновляться и расширяться.

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5
Образованный глобус

Шизам

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0
Василий Белогородов

Будущее видится как-то так: напеваешь в микрофон, а потом тебе приходит штраф от правообладателя. ред.

Ответить
5
Anton Frolov

Так и вижу прям людей, вместо Шазам ставящих Одноклассники )))

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3
feiry fairy

Если у тебя уже стоят одноклассники, зачем засирать мобилу кучей приложений?

Ответить
0
Anton Frolov

Ну а так эта функция в составе Одноклассников будет засирать мобилу. Даже тем, кому это не нужно )) Супераппы такие супераппы ))

Ответить
1
Sergei Olenev

На iOS Shazam же встроен изначально в саму операционную систему, он же принадлежит Apple. Поэтому иронично, что ОК сперва реализовали это именно на iOS. ред.

Ответить
0
Дима Анонимный

На айфоне, причем

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0
Парижский томагавк_два

«Пока только для пользователей iOS-приложения с операционной системой iOS 15.»

Так и вижу миллионы бабушек на последней версии iOS, пытающихся распознавать новую песню Стаса Михайлова.

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3
KINCH

 «Одноклассники» запустили

Шептуна ред.

Ответить
1
Димитрус

Новинка ради новинки. Сильно сомневаюсь, что аудитория этого сервиса будет пользоваться этой функцией. 

Ответить
1
Best Practice

Очередная компания изобрела Шазам. Инновации ) 

Ответить
0
Павел Бойченко

Моя бабушка теперь будет распознавать музыку.

Ответить
0
Анатолий Калугин

Странно, что по первому каналу не раструбили. Это же наш ответ Шазаму!)

Ответить
0
andr oid

Использование ShazamKit?

Ответить
0
Алексей Шевченко

Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя, шазамим господа)

Ответить
0
andr oid

В одноклассниках есть музыка?

Ок, если у одноклассников и есть какой-то каталог музыки, то он явно не сравнится с каталогом который есть у Шазам (Apple Music)

Какая-то кастрированная прокладка Шазама получается.

Ответить
0
Владимир Степанов

Спасибо конечно, но как нибудь Шазамом обойдусь)

Ответить
0
Nikita Gusev

Что такое одноклассники?

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0
Eugene Feoktistov

Ребята с которыми ты учился в школе, там еще был такой рыжий и приставучий, а еще ябеда и машка-ботаничка

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0
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