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Соцсети
Евгения Евсеева

Facebook приостановит разработку Instagram для детей на фоне критики после расследования WSJ Статьи редакции

Издание заявило, что Instagram вредит психике подростков, но соцсеть об этом умалчивает.

  • «Хотя мы считаем, что создание Instagram для детей — это правильное решение, Instagram и Facebook пересмотрят проект», — заявила компания. Соцсеть продолжит уделять особое внимание безопасности подростков и расширению функций родительского контроля.
  • Компания приняла такое решение из-за резкой критики от пользователей и законодателей, пишет CNBC.
  • В марте 2021 года BuzzFeed News сообщило, что Facebook запустит отдельный Instagram для детей младше 13 лет. Сейчас политика соцсети запрещает детям пользоваться сервисом.
  • Законодатели 44 штатов США призвали компанию отказаться от разработки ещё в мае. Но тогда Facebook заявила, что дети и так пользуются интернетом, а соцсеть хочет предоставить им безопасный опыт.
  • В сентябре The Wall Street Journal выпустило расследование о Facebook. Издание рассказало в том числе, что Instagram наносит вред психике подростков, а соцсеть замалчивает этот факт.
  • После расследования WSJ сенаторы США Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн заявили, что начнут расследование. Они обеспокоены возможным вредом Instagram для психики подростков.
WSJ и Facebook публично поспорили и обвинили…
Соцсети пришлось публично отвечать, чтобы защититься от нападок властей, считает Axios…
vc.ru

#новость #facebook #instagram

488 просмотров
5 5 комментариев
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5 комментариев
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Anton Frolov

Свято место пусто не бывает ) подростки всегда найдут, чем наносить вред психике ))

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3
Микаел Маферман

Далек ли день, когда законодатели откажутся от принятия законов из-за критики FB?

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1
Bulat Ziganshin

это работает иначе - FB не демократия и просто банит неугодных

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0
Павел Бойченко

Facebook много о чем умалчивает 😂

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1

Комментарий удален

Игорь Протасов

Интересно, сколько в этой сети окажется мужиков лет 40 и полицейских

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0
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