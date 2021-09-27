Facebook приостановит разработку Instagram для детей на фоне критики после расследования WSJ Статьи редакции
Издание заявило, что Instagram вредит психике подростков, но соцсеть об этом умалчивает.
- «Хотя мы считаем, что создание Instagram для детей — это правильное решение, Instagram и Facebook пересмотрят проект», — заявила компания. Соцсеть продолжит уделять особое внимание безопасности подростков и расширению функций родительского контроля.
- Компания приняла такое решение из-за резкой критики от пользователей и законодателей, пишет CNBC.
- В марте 2021 года BuzzFeed News сообщило, что Facebook запустит отдельный Instagram для детей младше 13 лет. Сейчас политика соцсети запрещает детям пользоваться сервисом.
- Законодатели 44 штатов США призвали компанию отказаться от разработки ещё в мае. Но тогда Facebook заявила, что дети и так пользуются интернетом, а соцсеть хочет предоставить им безопасный опыт.
- В сентябре The Wall Street Journal выпустило расследование о Facebook. Издание рассказало в том числе, что Instagram наносит вред психике подростков, а соцсеть замалчивает этот факт.
- После расследования WSJ сенаторы США Ричард Блюменталь и Марша Блэкберн заявили, что начнут расследование. Они обеспокоены возможным вредом Instagram для психики подростков.
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