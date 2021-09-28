Исследование Deloitte: число пользователей Telegram в России составило половину аудитории российского интернета — 50 млн Статьи редакции
В июне 2020 года аудитория мессенджера в стране насчитывала 30 млн пользователей.
- Мессенджером пользуются 52% всей аудитории рунета, а 61% пользователей как минимум скачали его на свой смартфон, приводят «Ведомости» данные исследования «Медиапотребление в России в 2021 году» Deloitte.
- Для исследования Deloitte опросила 1600 респондентов в восьми федеральных округах. По его данным, популярность Telegram стала расти за последние пять лет. До этого аудитория мессенджера составляла порядка 7% пользователей.
- Telegram в 2021 году вышел на второе место среди всех используемых в России мессенджеров. Он уступил только WhatsApp, который активно использует 82% опрошенных, а у 86% респондентов он есть в телефоне. На третьем месте Viber, который используют 49% респондентов. Компании не ответили на запросы «Ведомостей».
- Издание приводит данные Mediascope за апрель-июнь 2021 года, по которым интернетом хотя бы раз в месяц пользовались 98,6 млн россиян старше 12 лет. По подсчётам «Ведомостей», аудитория Telegram сейчас может составлять свыше 50 млн пользователей. 25 сентября Павел Дуров в своём блоге указывал, что мессенджером пользуются 50 млн россиян.
- Весной 2018 года суд заблокировал мессенджер по иску Роскомнадзора. В 2020 году Роскомнадзор объявил о снятии ограничений доступа к Telegram после двух лет официальной блокировки мессенджера. В июне 2020 года Дуров рассказывал, что у Telegram 30 млн пользователей в России.
Телегу можно бесконечно масштабировать. Уже сейчас есть огромный бот сервис который позволяет гуглить, серфить, майнить любую дату из большого интернета, покупать товары, оформлять доставку, делать все что мы привыкли делать буквально не вылезая из загончика. Но пока бот сервис еще гик фича, и для бабушки он непонятен. Думаю это лишь вопрос времени.
Именно. В интернете вирусы, воры и реклама, куча скам предложений. Фу-фу-фу. А бот это такой дайвер который ныряет в это болото данных не боясь испачкаться и собирает вам все что нужно, по четко заданной выборке-фильтру, а потом вываливает вам результат в телеге. Хороший пример этого боты по поиску недвижимости или автомобилей, что быстро мониторят все популярные витрины предложений в интернете и выдают вам результат на тарелочке.
Я делаю это по такому принципу: если людям надо что-нибудь от меня, то я говорю, чтобы связывались со мной через телегу, т.к. вацапа нет. Если мне что-то надо от человека, а у него нет телеги, то я ставлю вацап, решаю вопрос, а затем удаляю. За последний год понадобилось устанавливать только 1 раз.
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