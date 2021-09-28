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Соцсети
Nazigul Jusupova

Исследование Deloitte: число пользователей Telegram в России составило половину аудитории российского интернета — 50 млн Статьи редакции

В июне 2020 года аудитория мессенджера в стране насчитывала 30 млн пользователей.

  • Мессенджером пользуются 52% всей аудитории рунета, а 61% пользователей как минимум скачали его на свой смартфон, приводят «Ведомости» данные исследования «Медиапотребление в России в 2021 году» Deloitte.
  • Для исследования Deloitte опросила 1600 респондентов в восьми федеральных округах. По его данным, популярность Telegram стала расти за последние пять лет. До этого аудитория мессенджера составляла порядка 7% пользователей.
  • Telegram в 2021 году вышел на второе место среди всех используемых в России мессенджеров. Он уступил только WhatsApp, который активно использует 82% опрошенных, а у 86% респондентов он есть в телефоне. На третьем месте Viber, который используют 49% респондентов. Компании не ответили на запросы «Ведомостей».
  • Издание приводит данные Mediascope за апрель-июнь 2021 года, по которым интернетом хотя бы раз в месяц пользовались 98,6 млн россиян старше 12 лет. По подсчётам «Ведомостей», аудитория Telegram сейчас может составлять свыше 50 млн пользователей. 25 сентября Павел Дуров в своём блоге указывал, что мессенджером пользуются 50 млн россиян.
  • Весной 2018 года суд заблокировал мессенджер по иску Роскомнадзора. В 2020 году Роскомнадзор объявил о снятии ограничений доступа к Telegram после двух лет официальной блокировки мессенджера. В июне 2020 года Дуров рассказывал, что у Telegram 30 млн пользователей в России.

#новости #telegram

1622 просмотров
27 27 комментариев
11
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27 комментариев
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hakhagmon

52% прям как явка на всех последних выборах))

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6
Алекс И

прям сходу ответил откуда цифры..

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1
Андрей Исаев

Ещё будет расти аудитория, однозначно.  Телега вообще круто развивается, мне нравится. Лично я больше всего ей пользуюсь из всех остальных мессенджеров.

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4
Давид Еловенко

“…В 2020 году Роскомнадзор объявил о снятии ограничений доступа к Telegram после двух лет официальной блокировки мессенджера…».

То чувство, когда за 2 года РКН так и не смог ничего сделать с Телегой и признать то; что у них ничего не получилось тоже.

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1
Artem Petrenkov

А нет чувства, что РКН смог договориться с Дуровым?

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9
Воздушный диод

Они ее просто купили и все.
https://www.gazeta.ru/tech/news/2021/06/30/n_16177628.shtml

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1
Амидв Ваджранга

Вацап 🤦‍♂

Ответить
1
Марсель

Вайбер 😂

Ответить
2
Преступный Денис

Хуита 😁

Ответить
3
Никита Шепелев

Там-Там)))

Ответить
1
Марат Брянский

дада) 

Ответить
1
Nikola

)))

Ответить
0
Константин Полухтин

Есть ещё куда расти.

Ответить
1
Kostya Koremin

Телегу можно бесконечно масштабировать. Уже сейчас есть огромный бот сервис который позволяет гуглить, серфить, майнить любую дату из большого интернета, покупать товары, оформлять доставку, делать все что мы привыкли делать буквально не вылезая из загончика. Но пока бот сервис еще гик фича, и для бабушки он непонятен. Думаю это лишь вопрос времени.

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–1
Шизоидная обезьяна

Уже сейчас есть огромный бот сервис который позволяет гуглить, серфить, майнить любую дату из большого интернета

Т. е по факту сможет заменить весь интернет для пользователя? Не нужно идти дальше по сети, там все будет под рукой?

Ответить
0
Maksim Shcheglov

Так это их цель, все хотят стать вичатом

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3
Kostya Koremin

Именно. В интернете вирусы, воры и реклама, куча скам предложений. Фу-фу-фу. А бот это такой дайвер который ныряет в это болото данных не боясь испачкаться и собирает вам все что нужно, по четко заданной выборке-фильтру, а потом вываливает вам результат в телеге. Хороший пример этого боты по поиску недвижимости или автомобилей, что быстро мониторят все популярные витрины предложений в интернете и выдают вам результат на тарелочке.

Ответить
0
Kirill Atstarov

скам-ботов в телеге более чем достаточно

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4
Kostya Koremin

Это решаемо!

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–2
Test Test

вот уже несколько лет по несколько запросов ботов в месяц, и никто решать не собирается, ни в одной другой соцсети и мессенджере такого не было

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0
Степан Фадеев

Вопрос смерти бабушки?

Ответить
0
Игорь Мазаев

...составило половины и получило целое? 🤔

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0
Истории компаний

Уже много-много раз удалял вотсап и вайбер, но часто приходится заново ставить из за того, что многие колхозники все еще не установили телеграм

Ответить
0
Mike V. Gorbunov

Я делаю это по такому принципу: если людям надо что-нибудь от меня, то я говорю, чтобы связывались со мной через телегу, т.к. вацапа нет. Если мне что-то надо от человека, а у него нет телеги, то я ставлю вацап, решаю вопрос, а затем удаляю. За последний год понадобилось устанавливать только 1 раз.

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0
Истории компаний

Мне кажется в будущем звонки вовсе исчезнут и станут пережитком прошлого. Останутся только мессенджеры. Я уже сейчас воспринимаю звонок как какое-то аномальное явление, а на текстовые сообщения отвечаю быстрее и охотнее... ред.

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0
- -

Полно профессий, где человек просто не может в процессе работы отвечать на сообщения. Врач, парикмахер, механик и т.п. Либо гарнитура в ухо, либо трубка к уху.

Ответить
0
badResistor

на текущий момент телега единственный мессенджер который имеет какое-то развитие, вотсапп тухнет и сильно отстает по удобству, вайбер мертв, мессенджеры вк и фб стали неподъемные и громоздкие.
Вот и получается рост телеги.  ред.

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0
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