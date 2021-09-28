В работе Twitter произошёл массовый сбой — пользователи жалуются на проблемы с авторизацией Статьи редакции
По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись часть пользователей по всему миру.
Около 18:10 по мск пользователи Twitter начали сообщать о проблемах с доступом к аккаунтам на десктопной версии.
По данным Downdetector, в России больше 180 сообщений об ошибках, в США — более 4600. О сбое сообщают пользователи и в других странах.
Комментарий удален
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