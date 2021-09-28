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Соцсети
Маша Цепелева

В работе Twitter произошёл массовый сбой — пользователи жалуются на проблемы с авторизацией Статьи редакции

По данным сервиса Downdetector, с проблемами столкнулись часть пользователей по всему миру.

Около 18:10 по мск пользователи Twitter начали сообщать о проблемах с доступом к аккаунтам на десктопной версии.

По данным Downdetector, в России больше 180 сообщений об ошибках, в США — более 4600. О сбое сообщают пользователи и в других странах.

Арчи @Archer_nk
Че т мне кажется или твиттер колбасит в вебе? Разлогинило из акка и не хочет пускать обратно

На мобилке все ок
хифуми геннадьевич кагава(👁️👅👁️) @Hopeshok
Мой Твиттер на ноуте умер

#новость #twitter

467 просмотров
6 6 комментариев
3
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6 комментариев
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Alex Petrov

Похер на твиттер после их блока Трампа. Не то что мне нравится Трамп, но терпеть не могу цензуру.

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1
Марсель

Ркн уронил

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0
Илитный Иксперт

Патриархат может спать спокойно

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0

Комментарий удален

Воздушный диод

Отряд не заметил потери бойца...

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0
Вячеслав Андреевич

Эх… Что же теперь нам делать. ЖЖ, Твиттер. Что дальше?

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0
Vinanovarina

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0
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