Не работают Instagram, Whatsapp и Facebook: сервисы недоступны по всему миру Статьи редакции
Проблемы есть и с приложениями, и с десктопными версиями.
По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.
Проблемы начались в 18:25 по мск. При попытке зайти на сайты появляются сообщения об ошибках, проблемы есть и с доступом к приложениям. У Facebook не работает даже сайт с текущим статусом сервисов.
Что ещё не работает
Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger. О причинах сбоя пока не сообщается.
Журналист The New York Times Шира Френкель рассказала о разговоре с сотрудником Facebook — по его словам, сотрудники не могут попасть в датацентр для исправления неполадок, так как у них не срабатывают электронные пропуска.
Сотрудники WhatsApp пожаловались, что в штаб-квартире компании не работают никакие внутренние службы в, кроме электронной почты и календарей.
Что может быть причиной сбоя
Как отмечают некоторые специалисты, проблема в том, что записи DNS Facebook исчезли из таблиц глобальной маршрутизации.
Журналисты Брайан Кребс и Райан Мак из The New York Times сообщают, что не работают и внутренние инструменты компании. Кребс считает, что удаление записей произошло из-за внутреннего обновления системы Facebook. Удаление записей подтвердили и другие журналисты и технические специалисты.
Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин написал, что «лежит весь Facebook», включая корпоративную сеть, DNS и все сервисы.
В обсуждении на Reddit пришли сотрудники Facebook и сообщили, что проблемы связаны с удаленным обновлением ПО на маршрутизаторах, пишут Telegram-каналы «Телекоммуналка» и «Эшер II». Сейчас сообщение удалено.
В Facebook сообщили, что им известно о сбое — над его устранением уже работают. В Instagram также подтвердили возникновение неполадок. На фоне новости акции Facebook упали на 5%.
Сбой повлиял и на сервисы, которые используют учётную запись Facebook для авторизации, пишет 9To5Mac. Например, компания Niantic, разработчик Pokémon GO, сообщила что «изучает сообщения об ошибках, связанных с входом через Facebook».
Только что в Клабхаусе представитель Facebook сказал, что сейчас все рекламные кампании остановлены, все новости связанные с маркетингом актуальны в этой статье - https://vc.ru/marketing/301414-biznes-teryaet-dengi-vo-vremya-sboev-v-rabote-instagram-i-facebook
Не успел, ну хоть для ценителей оригинала скину!
https://www.youtube.com/watch?v=vvDK8tMyCic
Действительно стоит, не очень люблю сериалы как "убийцу времени", только два, которые действительно зашли и через пару лет появляется желание пересмотреть.
"Кремниевая долина" хороший стеб над IT индустрией, и "Миллиарды" очень напоминает реальные отношения в бизнесе, хоть и понятно с художественными преувеличениями и допусками.
Оба кстати подходят для аудитории VC
Комментарий удален
Я надеюсь, вы в курсе, что все эти чудесные соцсети собирают информацио о вас и продают тем, кто делает таргет. Меня уже этот сам факт бесит: какого фига кто-то решил, что может собирать информацию обо мне, а еще и продавать, изучать мои «боли» и копаться в моей голове. Я сама годами работала в продажах, все это изучала, пока не поняла, что более прокаченный продавцы ловко манипулируют моим же подсознанием, давят на больное. И это не теория заговора, просто у нас есть гормональная система, болезни, стресс. Нас не щадят, пользуясь нашими слабостями, продают то, что не нужно, впихивают контент, который ведет все к большей деградации. Я очень надеюсь, что вас бесят налоговики, которые могут залезть в ваш банковский счет и посмотреть, куда вы тратили деньги. Так вот маркетологи делают тоже самое, только речь идет не о деньгах, а о болезнях, например, ищи самооценке. Поэтому я очень рада, что хоть на пару часов люди отдохнули от этой клоаки. Нормальные компании, которые годами оказывают качественные услуги локально, выживут и будут процветать, а вот всяких перекуров, продавцов чепухи, не говоря уже об обманщиках, надо максимально изгонять из нашего поля зрения.
Я удалила все соцсети и ни грамма не жалею, не хочу мириться с тем, что кто-то юзает мои данные и подсовывает мне рекламу, я верна своим взглядам. Но мне потребовались годы, чтобы объективно оценивать ситуацию и сделать выбор. Я не верю, что вы читали соглашение от и до. Даже если когда-то и прочли, то на сегодняшний день его уже несколько раз заменили, и вы понятие не имеете, на что соглашаетесь каждый раз. Конечно, порой, работы ради, я регистрируюсь на разных ресурсах, но я знаю, что давая свое согласие, я не могу быть уверена, что я точно знаю все условия, у меня тупо нет столько времени на изучение соглашений, даже если бы и было, я не юрист, меня легко обмануть.
Не угрожают, просто это не поможет.
Много лет жила на Сардиньи в итальянской семье потомственный фермеров. Семья из 6 человек, производят сыры и вино. Очень богатые люди, при этом их фермерский магазин в минутах 30 от города на машине и нет наемных работников и доставки. В Италии поддерживают локальные производства, годами и десятилетиями покупают у одних и тех же местных производителей. Отличный пример - магазины Вкусвилл. Это локальные точки, у них маленькие помещения в шаговой доступности. И люди в России с удовольствием ходят в те классные места, что рядом с домом, хотя никак не относятся к итальянской культуре. Поэтому нормальные ребята всегда будут при клиентах, а тем, к кому люди не ходят, не стоит рекламировать свой товар или услуги. Да и вообще, нечего лезть в бизнес, если нет нормальных денег все устроить, инфоцигане одурачивают людей, говоря, что бизнес можно сделать без вложений.