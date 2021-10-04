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Соцсети
Евгения Евсеева

Не работают Instagram, Whatsapp и Facebook: сервисы недоступны по всему миру Статьи редакции

Проблемы есть и с приложениями, и с десктопными версиями.

494 494 комментария
156 075 просмотров

По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.

Проблемы начались в 18:25 по мск. При попытке зайти на сайты появляются сообщения об ошибках, проблемы есть и с доступом к приложениям. У Facebook не работает даже сайт с текущим статусом сервисов.

Что ещё не работает

Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger. О причинах сбоя пока не сообщается.

Журналист The New York Times Шира Френкель рассказала о разговоре с сотрудником Facebook — по его словам, сотрудники не могут попасть в датацентр для исправления неполадок, так как у них не срабатывают электронные пропуска.

Сотрудники WhatsApp пожаловались, что в штаб-квартире компании не работают никакие внутренние службы в, кроме электронной почты и календарей.

Что может быть причиной сбоя

Как отмечают некоторые специалисты, проблема в том, что записи DNS Facebook исчезли из таблиц глобальной маршрутизации.

Журналисты Брайан Кребс и Райан Мак из The New York Times сообщают, что не работают и внутренние инструменты компании. Кребс считает, что удаление записей произошло из-за внутреннего обновления системы Facebook. Удаление записей подтвердили и другие журналисты и технические специалисты.

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин написал, что «лежит весь Facebook», включая корпоративную сеть, DNS и все сервисы.

В обсуждении на Reddit пришли сотрудники Facebook и сообщили, что проблемы связаны с удаленным обновлением ПО на маршрутизаторах, пишут Telegram-каналы «Телекоммуналка» и «Эшер II». Сейчас сообщение удалено.

В Facebook сообщили, что им известно о сбое — над его устранением уже работают. В Instagram также подтвердили возникновение неполадок. На фоне новости акции Facebook упали на 5%.

Facebook @Facebook
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.
«Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства»
Instagram Comms @InstagramComms
Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown
«Потерпите вместе с нами, мы работает над решением проблемы»

Сбой повлиял и на сервисы, которые используют учётную запись Facebook для авторизации, пишет 9To5Mac. Например, компания Niantic, разработчик Pokémon GO, сообщила что «изучает сообщения об ошибках, связанных с входом через Facebook».

Niantic Support @NianticHelp
We’re looking into reports of errors associated with Facebook login, and will update here once we have more information. We apologize for any inconvenience caused, thanks for your understanding.
Tom Warren @tomwarren
BREAKING: Facebook, Instagram, and WhatsApp are all down in a massive outage for Facebook services. Looks like it’s a DNS problem https://www.theverge.com/e/22473030
«Срочные новости: Facebook, Instagram и WhatsApp недоступны из-за массового сбоя в работе сервисов Facebook. Похоже, проблема с DNS»
Lila @Lila_tvs
Lo único bueno de que se haya caído whatsapp es que ya no me pueden mandar más trabajo
«Единственное хорошее в сбое WhatsApp — мне не могут отправлять больше работы»

#новость #facebook #whatsapp #instagram

494 494 комментария
11
158
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494 комментария
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Aleksandr Maliukhov

Только что в Клабхаусе представитель Facebook сказал, что сейчас все рекламные кампании остановлены, все новости связанные с маркетингом актуальны в этой статье - https://vc.ru/marketing/301414-biznes-teryaet-dengi-vo-vremya-sboev-v-rabote-instagram-i-facebook

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–11
1 комментарий
Владислав Брючко

Кто-то поставил бутылку текилы ",,," на del ред.

Ответить
225
Кирилл Марченков

А вы знакомы с монетой del от компании Decimal chain?😏Если это так,то рад познакомиться с вами коллега🤝🔥

Ответить
–78
Владислав Брючко

Нет. Это из сериала "Кремниевая долина".

Инвестор пегово дудочника поставил бутылку текилы на стол и случайно задел кнопку Del на ноуте и похерил большую долю данных порносайта на котором тестировали алгоритм сжатия данных. ред.

Ответить
109
ЯжПрограммист

Не успел, ну хоть для ценителей оригинала скину!
https://www.youtube.com/watch?v=vvDK8tMyCic

Ответить
34
Alexander Maltsev

Марк просто решил начать с чистого листа)

Ответить
13
Кирилл Марченков

Нужно посмотреть этот фильм,давно о нем слышал,но всё не как не доходило время,а вот сейчас как раз то самое время чтобы посмотреть)

Ответить
0
Pavel Che

Действительно стоит, не очень люблю сериалы как "убийцу времени", только два, которые действительно зашли и через пару лет появляется желание пересмотреть.
"Кремниевая долина" хороший стеб над IT индустрией, и "Миллиарды" очень напоминает реальные отношения в бизнесе, хоть и понятно с художественными преувеличениями и допусками.
Оба кстати подходят для аудитории VC

Ответить
5
Никита Хисматов

Типа, Instagram отпустил?

Ответить
4
Отчаянный утюг

6 сезонов в фильме, займет какое-то время :-)

Ответить
2
Кирилл Марченков

Один сезон в месяц и за полгода будет готово)

Ответить
0
Владислав Брючко

Очень рекомендую. Я редко смотрю сериалы, но этот зацепил. Залпом 6 сезонов за 2 недели.

Ответить
1
Igor Shkarin

Чего вас так минусят интересно

Ответить
1
Louis Cyphre
Ответить
0
Igor Shkarin

Да поясните уже

Ответить
1
Louis Cyphre

Толсто

Ответить
0
Igor Shkarin

Почему так сложно нормально объяснить.. Луис, учителем вам нельзя быть.

Ответить
0
Alexander Maltsev

Опубликовал сегодня пост, жду лайки. Лайков нет и нет. Продолжаю ждать, заготовил молитвы. ред.

Ответить
8
Николай Барыкин

Не надо оправдывать все сбоями - просто твои посты никому не нравятся. 

Ответить
21
Alexander Maltsev

Верный сигнал сходить в рил лайф, спасибо! Хотя, отбой, 62 лойса все-таки прорвались) ред.

Ответить
1
Igor Shkarin

Чё такой токсичный?

Ответить
0
Кирилл Марченков

Или что вы имеете ввиду под названием del?

Ответить
–3
Иван Шеметов

конечно он имен ввиду монету del, конечно!

Ответить
10
Diogen

Это ведь такой троллинг у вас?

Ответить
0
Кирилл Марченков

Что-то слышал о крипто монете с таким названием,но забыл о клавише del на клавиатуре

Ответить
0
ЯжПрограммист

Текилы! Зачем ставить вискарь на del... ред.

Ответить
3
Владислав Брючко

Точно! Поправил)

Ответить
1
Sultan Karybaev

Блин, ну раз уж такой момент. https://youtu.be/qukGoXslVy8

Ответить
1
Михаил Красовский

Лучший коммент который может быть под этим постом.

Ответить
0
ЯжПрограммист
Ответить
102
Louis Cyphre

Недалеко от истины. Пользователи FB и Instagram ломанулись в другие сервисы. Такая мощная атака их админам даже не снилась)

Ответить
5
Александр А.

Это же dDOS атака ботов ))

Ответить
1
Louis Cyphre

Держи, заслужил)

Ответить
5
Ложный Артем

Лень майку идти фоткать - пришлось фотку в интернетах искать - (

Ответить
4
Грязный Никита

Майка с threadless.com?

Ответить
1
Ложный Артем

На алишке полгода назад брал в рамках кампании по обновлению парка маек)) 

Ответить
0
Ложный Артем

А если vc.ru перестанет работать на 15 минут, откуда мы узнаем об этом? 

Ответить
51
Василий Белогородов

Я в подобных случаях узнаю последние новости у санитара.

Ответить
38
Андрей Петухов

Таксисты и парикмахеры всё расскажу!

Ответить
9
Elena Vorobei

👍👍👍

Ответить
1
Пётр Сдобин

из tj, dtf

Ответить
1
Семен Смирнов

Они ВСЕГДА лежат одновременно

Ответить
9
Лиана Липанова

из фб: https://m.facebook.com/smmrussia

Ответить
3
Hambala Fully

А вы шутница я погляжу

Ответить
0
Евгения Евсеева

зайдёте и увидите ошибку :< ред.

Ответить
1
Alex SSS

мало сайтов с новостями?

Ответить
1
Алексей Лисовицкий

На двери убежища будет вырезано силовым ножом

Ответить
1
iam from

Телега для кого?

Ответить
0
Юрий Белоножкин

Да и гори они синим пламенем, казалось бы

Ответить
37
Andrey Kulakov

С одной стороны да, а с другой стороны - я именно в данный момент пытался авторизоваться в паре приложений через Facebook и не понимал что происходит) Надеюсь, сбой вызвал не я))) ред.

Ответить
41
Николай Барыкин

Ловите, это все из-за него

Ответить
105
Art
Ответить
32
Elena Vorobei

🤷‍♀🤦‍♀🤣😀

Ответить
3
Elena Vorobei

😀😀😀

Ответить
1
Природный щит

я именно в данный момент пытался авторизоваться в паре приложений

пара приложений:

Ответить
49
Ivan Zamorev

Фит сервис искал

Ответить
2
Georgy Uvarov

По-любому из-за тебя. Небось трещина на МКС тоже твоих рук дело. И обвал рубля тоже

Ответить
12
Andrey Kulakov

МКС - точно нет, я высоты боюсь)

Ответить
6
Иван Шеметов

поэтому и накосячил

Ответить
5
Elena Vorobei

🤷‍♀🤦‍♀🤣😀😖

Ответить
0
Вячеслав Андреевич

Прекратите

Ответить
5
Антон Штадлер

Верни все обратно, чОрт😂
Я как раз нашел знатный аккаунт с интерьерами :)

Ответить
4
Elena Vorobei

🤷‍♀🤦‍♀🤣😀😱😱😱чьерт побери🤷‍♀🤦‍♀

Ответить
0
Elena Vorobei

🤣🤣🤣

Ответить
2
Sergey Klochko

я как-то сразу подумал: "а интересно, что будет с моими авторизациями, если фейсбук того. а если меня там заблокируют по недоразумению?". поэтому только старый добрый проверенный емайл/пароль.

Ответить
1
Andrey Kulakov

Ну восстановление пароля через почту всегда доступно) Аккаунты все равно привязываются к почте)

Ответить
1
Sergey Klochko

ну вот например на vc можно иметь отдельно аккаунты с авторизацией через FB и с авторизацией через емайл. полагаю, что и по остальным авторизациям можно наделать независимых аккаунтов. поэтому лучше все-таки только емайл и пароль. причем на своем домене емайл, чтобы не заблочили.

Ответить
1
Sergey Khohlachev

В американские выборы вмешивались, значит ЦРУ не врёт.

Ответить
1
Elena Vorobei

🤣🤣🤣100%

Ответить
1
Александр Галковский

Вотэто наовтаризовуются в своих сервисах непонятных через инстаграмы а потом все ломается. Людям жить нормально не дают

Ответить
1
Ivan Zamorev

Трамп соцсеть запускает с поддержкой русских хакеров

Ответить
2
Elena Vorobei

Он сам в бане и навсегда,фейсбук после его блокировки решил ,что ему можно не только это, а и все остальное и безна4азано🤷‍♀🤦‍♀🤣

Ответить
1
Ivan Zamorev

А как интересно общаются сейчас разработчики этих сетей?? Имейлами и в дискорд?)) это же огромная команда и ответственность за данные всего мира...))

Ответить
1
Николай Козлов

в Телеграме, наверное)

Ответить
0
Vasiliy coconut

Бедная инстасамка и ее адепты .. плохо же им

Ответить
43
Ivan Zamorev

Хорошо бы не было неделю доступа. Может мин отучиться постить жратву и прочую ерунду))

Ответить
12
Fedor Ko

У меня там бизнес, неделю голодать прикажете?

Ответить
2
Pavel Ivanov

У меня там бизнес 

Был 

Ответить
9
Nan Nan

Как-то глупо и странно, когда твой бизнес целиком и полностью зависит от какой-то сторонней корпорации, правда? 

Ответить
1
Vadim Bordian

Еще есть TikTok

Ответить
2
Esenia Sofronova

Тик ток тоже не работает

Ответить
1
iam from

Слава богам

Ответить
8
Igor Shkarin

Работает

Ответить
0
Илья Мышов

это клон инсты штоль?

Ответить
0
Dmitriy Bondarenko

Это инста скоро станет клоном )

Ответить
0
Грязный Никита

Если до ночи будут недоступны, население планеты еще на миллиард вырастет через 9 месяцев...

Ответить
40
Egor Pospelov

прям в точку )) к коллапсу глобальному не приведет, а все скачают кино и будут смотреть и валться в постелях)))

а вот отрубить электричество приведет к другим последствиям к сожалению 

Ответить
1
Elena Vorobei

Это да🤷‍♀🤦‍♀😱😱😱

Ответить
0
Ivan Zamorev

Пока слышу ремонт. Ожидаю завтра очереди на почте

Ответить
1
Vyacheslav Teplyakov

А как же те, кто умрет от голода? Ведь у многих желудочный сок без Инстаграма не выделяется!

Ответить
0
Грязный Никита

Не умрут, а похудеют. Давно пора. Главное, им про ютуб с друже обломофф и компанией не говорить.

А то я знаю одного вегана, который после обломоффа опять стал нормальным. ред.

Ответить
0
Vyacheslav Teplyakov

Каким нормальным, тот же продался зажрался давно 😁

Ответить
0
Грязный Никита

Не зажрался, а заработался. Человек не щадя печени работает 😁 ред.

Ответить
0

Комментарий удален

Anatoliy Nikulin

Могу представить как сейчас приседают пацаны, пытаясь всё запустить

Ответить
29
Ivan Zamorev
Ответить
37
Elena Vorobei

🤣🤣🤣

Ответить
1
Zohra Serhenova

Если честно, то страшно даже представить, что у них там сейчас творится)

Ответить
28
Илюша Шантарамка

они отдыхают))
как ноушен который 3 дня промокоды убивал

Ответить
3
Александр Алёхин

Они бухают, пока не в курсе, что всё упало!

Ответить
1
Решительный Гоша

Там сотрудники в офис попасть не могут - электронные пропуска не работают) 

Ответить
6
Fedor Ko

Ну это полный пипец. А ключом они разучились открывать?

Ответить
–3
Степан Позняк

Думаете там есть такая возможность?)

Ответить
2
Александр Миллер

Зашёл на ви си узнать что с вацапом) 

Ответить
35
Ivan Zamorev

Ну теперь то все телеграм оценят

Ответить
13
Электрический щит

У меня 4 человека за последние 10 минут “Теперь пользуются Telegram!” 

Ответить
11
Ivan Zamorev

Эх, Пашка хитрый хакер наш

Ответить
5
Электрический щит

Так вроде Колька, нет?
 Пашка маркетолог-таргетолог))

Ответить
1
Антон Штадлер

Который тоже стал виснут)

Ответить
0
Александр Алёхин

Типа за компанию? На всякий случай

Ответить
1
Степан Позняк

Так нагрузка жеж. С вотсапа все метнулись на им известные мессенджеры

Ответить
0
Ivan Zamorev

Время майнить карму на vc

Ответить
1
Василий Белогородов

Следующим шагом должно быть выступление рептилоида по всем каналам тв мира, где будет сказано, что проект земля закрывается из-за недостатка финансирования (через не выключенный сразу микрофон можно будет услышать реальную причину: "из-за скатывания в г*вно")

Ответить
34
Ренат Зайдуллин

Перед тем как слить воду в туалетном бачке - вряд ли они станут толкать пламенные речи. Просто молча нажмут кнопку и потом начнут по новой.

Ответить
1
Candy Blue

Надеюсь навсегда

Ответить
30
Егор Какой-то

#фейсбукНЕживи

Ответить
0
Vadim Bordian

Ну вот, а я только запостил Reels и включил таргет)

Ответить
14
Николай Барыкин

И распаковал страпон 

Ответить
56
Vadim Bordian

И как?

Ответить
9
Igor Shkarin

А что такого в страпоне?

Ответить
1
Вячеслав Андреевич

Наблюдаю, как падает трафик с инсты ред.

Ответить
–2
ЯжПрограммист
Ответить
27
Иван Малахов

На Рилс трафик льёшь ? Поделишься как?)

Ответить
0
Vadim Bordian

Нет, имел ввиду как отдельные две задачи)

Ответить
0
Андрей Петухов
Ответить
28
Elena Vorobei

🤷‍♀🤦‍♀👍

Ответить
0
Candy Blue

Ну хоть какие-то хорошие новости

Ответить
25
Margo Orlova

Все инстаблогеры: «Дорогой дневник …»

Ответить
19
Daniyar Tulebayev

Я остался с самим собой и осознал что у меня нет друзей…

Ответить
4
Орден Чистых Штанов

Мой дорогой Живой (не совсем) журнал...

Ответить
3
Денис Самойлов

Как это прекрасно) когда вселенская дрянь умерла 👏🏻👏🏻👏🏻

Ответить
16
Павел Тихонин

что прекрасного то, тысячи таргетологов и сммщиков может деньги теряют, фейсбук хоть и сволочи, но у них слишком большое влияние на весь медиа рынок. это необходимое зло

Ответить
2
Torri

Ну и пусть теряют, реклама - это манипуляция, часто обман, зарабатывают деньги на тех, кто не всегда способен мыслить критически, завтавляют потреблять ненужное, так что это прекрасно, если рекламщики и им подобные уйдут в этичные сферы)

Ответить
6
Павел Тихонин

что за обощения, лол. везде есть нормальная и не очень реклама. для множества бизнесов и индивидуальных предпринимателей та же инста - основная площадка, чтобы раскрутиться и набрать ца. почему это манипуляция то, обычное привлечение пользователей ред.

Ответить
6
Torri

Я надеюсь, вы в курсе, что все эти чудесные соцсети собирают информацио о вас и продают тем, кто делает таргет. Меня уже этот сам факт бесит: какого фига кто-то решил, что может собирать информацию обо мне, а еще и продавать, изучать мои «боли» и копаться в моей голове. Я сама годами работала в продажах, все это изучала, пока не поняла, что более прокаченный продавцы ловко манипулируют моим же подсознанием, давят на больное. И это не теория заговора, просто у нас есть гормональная система, болезни, стресс. Нас не щадят, пользуясь нашими слабостями, продают то, что не нужно, впихивают контент, который ведет все к большей деградации. Я очень надеюсь, что вас бесят налоговики, которые могут залезть в ваш банковский счет и посмотреть, куда вы тратили деньги. Так вот маркетологи делают тоже самое, только речь идет не о деньгах, а о болезнях, например, ищи самооценке. Поэтому я очень рада, что хоть на пару часов люди отдохнули от этой клоаки. Нормальные компании, которые годами оказывают качественные услуги локально, выживут и будут процветать, а вот всяких перекуров, продавцов чепухи, не говоря уже об обманщиках, надо максимально изгонять из нашего поля зрения.

Ответить
5
Карим Мусаев

В курсе. Я дал согласие на условия использования их сервиса. Бесплатное использование. Если вам не нравится, можно оттуда удалиться и не пользоваться. Слышал за это оружием не угрожают.

Ответить
4
Torri

Я удалила все соцсети и ни грамма не жалею, не хочу мириться с тем, что кто-то юзает мои данные и подсовывает мне рекламу, я верна своим взглядам. Но мне потребовались годы, чтобы объективно оценивать ситуацию и сделать выбор. Я не верю, что вы читали соглашение от и до. Даже если когда-то и прочли, то на сегодняшний день его уже несколько раз заменили, и вы понятие не имеете, на что соглашаетесь каждый раз. Конечно, порой, работы ради, я регистрируюсь на разных ресурсах, но я знаю, что давая свое согласие, я не могу быть уверена, что я точно знаю все условия, у меня тупо нет столько времени на изучение соглашений, даже если бы и было, я не юрист, меня легко обмануть.

Ответить
0
Егор Какой-то

Не угрожают, просто это не поможет.

Shadow profile
Shadow profile describes the situation when users' or non-users' information is collected without…
en.wikipedia.org
Ответить
0
Карим Мусаев

Нет, локальные компании не выживут ибо закон природы- крупное укрупняется, мелкое мельчает и погибает. Можно конечно повоевать с ветряными мельницами, закон не запрещает, но это проигрышная игра. "Не можешь идти против силы- присоединись к ней"

Ответить
0
iam from

Нормальная реклама? Говно можно считать нормальным?

Ответить
0
Torri

Много лет жила на Сардиньи в итальянской семье потомственный фермеров. Семья из 6 человек, производят сыры и вино. Очень богатые люди, при этом их фермерский магазин в минутах 30 от города на машине и нет наемных работников и доставки. В Италии поддерживают локальные производства, годами и десятилетиями покупают у одних и тех же местных производителей. Отличный пример - магазины Вкусвилл. Это локальные точки, у них маленькие помещения в шаговой доступности. И люди в России с удовольствием ходят в те классные места, что рядом с домом, хотя никак не относятся к итальянской культуре. Поэтому нормальные ребята всегда будут при клиентах, а тем, к кому люди не ходят, не стоит рекламировать свой товар или услуги. Да и вообще, нечего лезть в бизнес, если нет нормальных денег все устроить, инфоцигане одурачивают людей, говоря, что бизнес можно сделать без вложений.

Ответить
0
Roman Tarasov

Осталось вложить людям в голову, что нужно делать что-то нормальное, а не запускать бизнес по принципу «без лоха, жизнь плоха».

Ответить