Проблемы есть и с приложениями, и с десктопными версиями.

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По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.

Проблемы начались в 18:25 по мск. При попытке зайти на сайты появляются сообщения об ошибках, проблемы есть и с доступом к приложениям. У Facebook не работает даже сайт с текущим статусом сервисов.

Что ещё не работает

Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger. О причинах сбоя пока не сообщается.

Журналист The New York Times Шира Френкель рассказала о разговоре с сотрудником Facebook — по его словам, сотрудники не могут попасть в датацентр для исправления неполадок, так как у них не срабатывают электронные пропуска.

Сотрудники WhatsApp пожаловались, что в штаб-квартире компании не работают никакие внутренние службы в, кроме электронной почты и календарей.

Что может быть причиной сбоя

Как отмечают некоторые специалисты, проблема в том, что записи DNS Facebook исчезли из таблиц глобальной маршрутизации.

Журналисты Брайан Кребс и Райан Мак из The New York Times сообщают, что не работают и внутренние инструменты компании. Кребс считает, что удаление записей произошло из-за внутреннего обновления системы Facebook. Удаление записей подтвердили и другие журналисты и технические специалисты.

Автор Telegram-канала «Эшер II» Филипп Кулин написал, что «лежит весь Facebook», включая корпоративную сеть, DNS и все сервисы.

В обсуждении на Reddit пришли сотрудники Facebook и сообщили, что проблемы связаны с удаленным обновлением ПО на маршрутизаторах, пишут Telegram-каналы «Телекоммуналка» и «Эшер II». Сейчас сообщение удалено.

В Facebook сообщили, что им известно о сбое — над его устранением уже работают. В Instagram также подтвердили возникновение неполадок. На фоне новости акции Facebook упали на 5%.

Facebook @Facebook We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience. «Нам известно, что у некоторых людей возникают проблемы с доступом к нашим приложениям и продуктам. Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее вернуть все в норму, и приносим извинения за любые неудобства»

Instagram Comms @InstagramComms Instagram and friends are having a little bit of a hard time right now, and you may be having issues using them. Bear with us, we’re on it! #instagramdown «Потерпите вместе с нами, мы работает над решением проблемы»

Сбой повлиял и на сервисы, которые используют учётную запись Facebook для авторизации, пишет 9To5Mac. Например, компания Niantic, разработчик Pokémon GO, сообщила что «изучает сообщения об ошибках, связанных с входом через Facebook».

Niantic Support @NianticHelp We’re looking into reports of errors associated with Facebook login, and will update here once we have more information. We apologize for any inconvenience caused, thanks for your understanding.

Tom Warren @tomwarren BREAKING: Facebook, Instagram, and WhatsApp are all down in a massive outage for Facebook services. Looks like it’s a DNS problem https://www.theverge.com/e/22473030 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/eb2a4fb0-0a6c-5b32-aa5f-e661878bd3d5\/","width":1002,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ae527ed9-8005-528d-a489-02a7758080df\/","width":1170,"height":1954}}}] «Срочные новости: Facebook, Instagram и WhatsApp недоступны из-за массового сбоя в работе сервисов Facebook. Похоже, проблема с DNS»