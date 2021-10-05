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Соцсети
Евгения Евсеева

Facebook, Instagram и WhatsApp заработали после многочасового сбоя Статьи редакции

Сервисы восстанавливаются, но на это нужно время, сообщили в компании.

  • Сайты Facebook и Instagram снова работают, это подтверждают данные проекта GlobalCheck. Число жалоб на сбои в последние часы также снизилось, указано на сайте Downdetector.
  • Представитель компании подтвердил The New York Times, что сервисы постепенно восстанавливаются, но это займет «некоторое время».
  • Instagram, Whatsapp и Facebook перестали работать по всему миру около 18:50 по мск. Сбой продолжался больше шести часов. Причиной неполадок могло стать удаление записей DNS Facebook из таблиц глобальной маршрутизации. По мнению экспертов, к сбою привело удалённое обновление ПО на маршрутизаторах.
  • Проблемы коснулись не только пользователей, но и внутренних сервисов, которые сотрудники компаний используют для коммуникации. Сотрудники WhatsApp пожаловались, что в штаб-квартире компании не работают никакие внутренние службы, кроме электронной почты и календарей.
  • Технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал причиной неполадок проблемы с сетью.
  • На фоне сбоя состояние основателя Facebook Марка Цукерберга снизилось на 4,8%, или $5,9 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени.
Количество регистраций в Viber выросло на 500…
Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», LiveJournal и даже Pornhub.
vc.ru

#новость #facebook #instagram

2318 просмотров
44 44 комментария
2
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44 комментария
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Andrey Kuragin

А я так надеялся, что они хотя бы месяц не будут работать

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22
Александр Хитро

обидно не из-за того, что они легли, а из-за того, что их подняли

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0
Парадный Кирилл

Тысячи людей, которые зарегистрировались в Viber, так и не успеют им воспользоваться. 

Ответить
13
Илья Константинович

viber помойка, если и переходить то в телегу

Ответить
2
Парадный Кирилл

Базару нет, я думаю что Viber сообщил о росте в 500% и это было типо с 2 человек в сутки до 10. 

Ответить
7
Anton Fomkin

Дали человечеству передохнуть)

Ответить
4
Alex G

главное правильно ударение поставить

Ответить
13
Ярослав

нок сожалению они не передохли 

Ответить
1
Alex Che

Эх.. а жаль. Хотя бы на пару дней выпилились бы.

Ответить
5
Андрей

Чтобы что?

Что бы вам дало, если бы они не были доступны пару дней?

Ответить
1
Sergey Ontime

Если надо объяснять, то толку не будет.

Ответить
5
Alex Che

Моральное удовлетворение может быть..  Не нравятся эти соц. сети по ряду объективных причин. 

Ответить
1
Розарио Агро

У соседа корова сдохла, значит у нас праздник. Видимо опять с чьим-то флагом по ночной москве придётся ездить 🤣

Ответить
1
Sergey Ontime

Вампиры времени дали отдохнуть своим жертвам.

Ответить
0
Kick Ban

За вечер в телегу три человека зашло, у которых не стояла она 😂
Проделки Павла Дурова...

Ответить
1
Ivan Zamorev

Скинемся на новый обвал хакерами

Ответить
0
Evgeny Nemkov

 причиной сбоев в работе соцсети проблемы с сетью.

Логично, сеть не работает из-за проблем в сети.

Ответить
6
Юрий Жирнов

30 Сентября 2021 произошло одно событие. У крупнейшего поставщика сертификатов Let's Encrypt истек корневой сертификат IdentTrust DST Root CA X3, который использовался на миллионах устройств.
Были задеты не только ОС Windows, но и множество других девайсов — смартфоны, «маки», консоли старых поколений (PlayStation, Xbox).
На следующий день частично лёг Digital Ocean, и часть моих сайтов.
Потом упали сайты у наших фрилансеров разработчиков из разных регионов.
И сейчас дошло до ФБ) как как каскадно все пошло
И кстати, рунет сегодня чувствует себя хорошо) ред.

Ответить
4
Dmitriy Bondarenko

Какая взаимосвязь?

Ответить
1
Павел Бойченко

Несколько часов для проекта мирового масштаб эта слишком много.

Ответить
4
Константин Шукалов

Все прочувствовали каково это без мессенджеров и соц сетей в современном мире? :D

Ответить
0
Sergey Ontime

Без этих - офигенно

Ответить
11
Шизоидная обезьяна

каково это без мессенджеров

Аймесседж, телеграм, слак работал, так что не особо

Ответить
6
Ivan Zamorev

Все поняли что самое интересное тут

Ответить
0
Sergei Soloviev
Ответить
3
John Fima

Тогда почему пропуски не работали у специалистов в дата центре?
Писали что они не могли внутрь попасть.
Очень странно! Опять что-то скрывал кто-то от кого-то.

Ответить
1
Максим Синькевич

Потому что легла система безопасности) которая работала от сети)

Ответить
3
Ilya Lesov

Пока работает только частично. Не припомню таких масштабных и долгих сбоев за последние лет 10.

Ответить
0
Шизоидная обезьяна

В 2019 10 часов не работал

Ответить
4
Roman Rmnk

WA уже работает

Ответить
0
Sergey Ontime

Жаль))

Ответить
3
Дмитрий Пупкин

Неа. Вотс ап не работает до сих пор. Перейду ка на телегу... ред.

Ответить
1
Elena Karpova

Заработал)) 

Ответить
0
Ivan Zamorev

Тсс, человек перешёл на современный мессенджер) не спугните

Ответить
0
Илья Константинович

а ходили слухи что у Цукера кукуха поехала и он все выключил.. эхх

Ответить
1
Ivan Zamorev

Как Змей Плискин вырубил всю электронику на планете

Ответить
0
Владислав Якимов

Напиши кто-нибудь сколько миллиардов потерял Цукерберг, Фейсбук и другие компании по итогу 6 часов простоя?

Ответить
0
Александр Хитро

цук - 5+
фб - 50+

Ответить
1
jeudesprits

На фоне сбоя состояние основателя Facebook Марка Цукерберга снизилось на 4,8%, или $5,9 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени

Ответить
0
Mikhail Komlev

Инстаграм ещё не полностью восстановился. Только один из двух аккаунтов обновляется.

Ответить
0
Jamet Kudancok

affasf
https://bit.ly/3DbiiFp ред.

Ответить
0
Ivan Zamorev

Сейчас туда сторис еды напихают опять ляжет)

Ответить
0
Kick Ban

Помимо всего прочего ещё и инет отрубили, да так что IP не выдвалася.
Возможно большой брат что-то мутит 🤷

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0
Владимир Толстиков

IP нынче только по талонам выдают

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0
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