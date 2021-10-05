Крутим ло(х)отрон ВКонтакте

«ВКонтакте» в честь своего 15-летия запустила акцию "Вечеринка", в ходе которой разыгрывает призы, подарки и бонусы VK Pay (1 бонус = 1 рубль). "Интересно" - подумал я и решил испытать удачу. Зашел в приложение "VK Чекбэк" и крутанул несколько раз виртуальный барабан. Розыгрыш действительно беспроигрышный: за каждую попытку вы получите как…