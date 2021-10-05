Facebook, Instagram и WhatsApp заработали после многочасового сбоя Статьи редакции
Сервисы восстанавливаются, но на это нужно время, сообщили в компании.
- Сайты Facebook и Instagram снова работают, это подтверждают данные проекта GlobalCheck. Число жалоб на сбои в последние часы также снизилось, указано на сайте Downdetector.
- Представитель компании подтвердил The New York Times, что сервисы постепенно восстанавливаются, но это займет «некоторое время».
- Instagram, Whatsapp и Facebook перестали работать по всему миру около 18:50 по мск. Сбой продолжался больше шести часов. Причиной неполадок могло стать удаление записей DNS Facebook из таблиц глобальной маршрутизации. По мнению экспертов, к сбою привело удалённое обновление ПО на маршрутизаторах.
- Проблемы коснулись не только пользователей, но и внутренних сервисов, которые сотрудники компаний используют для коммуникации. Сотрудники WhatsApp пожаловались, что в штаб-квартире компании не работают никакие внутренние службы, кроме электронной почты и календарей.
- Технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал причиной неполадок проблемы с сетью.
- На фоне сбоя состояние основателя Facebook Марка Цукерберга снизилось на 4,8%, или $5,9 млрд, следует из рейтинга миллиардеров Forbes, который обновляется в реальном времени.
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