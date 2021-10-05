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Соцсети
Nazigul Jusupova

Facebook назвала причиной сбоя неправильное изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов Статьи редакции

Марк Цукерберг извинился за сбои в работе соцсети.

  • Команда инженеров компании принесла извинения пользователям за сбой в работе соцсети, который длился почти шесть часов. По их словам, это также повлияло и на внутренние инструменты и системы, что усложнило попытки быстро решить проблему.

Изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали связь.

Facebook
  • Также за сбои в работе соцсети и принадлежащих ей сервисов извинился основатель Facebook Марк Цукерберг, чьё состояние на фоне сбоя вечером 4 октября снизилось на $5,9 млрд, до $116,4 млрд, а акции Facebook упали на 4,89%.
Акции Facebook Google
  • 4 октября в 18:25 по мск у пользователей Facebook возникли проблемы с работой соцсети. По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.

  • Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger.

  • После почти шестичасового сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp снова заработали.

#новости #facebook

5499 просмотров
34 34 комментария
13
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34 комментария
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Alexey Chudenkov

А на лекциях по IP-протоколу говорили, что главное пакет отправить, а он сам как-нибудь дойдёт.

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23
Pavel Chmykh

Это просто еще не было лекции по BGP

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5
Никита Муталиб

Чуваки. Я без денег. Хочу влиться в какую-либо нишу. Как выбрать?

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–13
БАБКА В ЗАСАДЕ

Без бабла обычно в нишу бомжей вливаются, попробуй начать с этого 

Ответить
53
юрий с

В нишу доставщиков еды и рабочих на стройке тоже можно

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13
Никита Муталиб

Неее. Лежа на диване кайф.

Ответить
–1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Доставщик еды для троллей на вц ))) мне пожалуйста креветки в чесночном соусе

Ответить
0
Никита Муталиб

Пассивный агрессор проснулся

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

За активную тут банят, крутимся как можем, мог бы догадаться!!1!1!1

Ответить
2
Евгений Кузовкин

Вебкам, айти или закладки. Можно всё сразу.

Ответить
10
Никита Муталиб

Тестил - не мое

Ответить
2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Рептилоид все врет! Это они интернеты перенастраивали чтобы чипы в вакцинах начали работать!!1!!1!1!!1!1!1

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9
Агнец невинный

Причиной было неправильное изменение конфигурации 1С

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9
Филипп Пархоменко

Динамическое обновление 

Ответить
0
ЯжПрограммист

На самом деле всё было вот так ред.

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6
Evgeniy Zorin

Чувак на Реддите писал: "Я работаю в службе поддержки Apple по телефону, и мне сегодня тоже несколько раз звонили типа «Я хочу вернуть свой iPhone, потому что Apple зашла слишком далеко, заблокировав нам доступ в социальные сети ... нацисты ...» 

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5
Ruslan Nicolaev

Ошибка ценой в 6 ярдов :) кто то остался без работы ...

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2
ЯжПрограммист

Или наоборот будет работать вечно

Ответить
4
Маркет СБКгрупп

Количество жалоб в России наглядно показывает насколько нам пх

Ответить
3
Дамир Губаев

Хоть выспался вчера, большинство рабочих часов были в whatsapp

Ответить
3
Alex Ulex

Бывает.
А анально инженеров покарали? :)

Ответить
1
Агнец невинный

айтишников никто не наказывает - им все можно

Ответить
6
Alex Ulex

Пойду в айтишники

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0
Вася Пражкин

Наказывают обычно тех, кто косит под айтишника.

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0
Andrey Smalkov

Надо было представить миру этого гения системного инженера, который на работающей сети изменил так конфигурацию bgp ) думаю ему можно было и награду идиота года выдать, например. 🙂 Сложно теперь будет вендорам продавать ZTP, как функциональное преимущество ))) ред.

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2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Там не в человеке проблема а в процессе. Человек может сделать любую хуйню. И делает. Любого раз в несколько десятков лет может переглючить. Такие вещи надо закрывать правильной организацией процесса, типа несколько человек независимо должно проверить и подтвердить изменения и так далее 

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0
3216q114

Так пишешь как-будто тог же Гугл Японию без интернета не оставлял.
Эти всего лишь как Яндекс себя выпилили.

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0
Graf De Lotarev

Закупился, подожду когда акции отыграются и нах продам..

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2
Павел Родюков

Поразительно! Вечно это что-то такое-эдакое заумное, но не кривые ручки.

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1
StepanCapusta

Как говорил один диктатор, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

У рептилоидов только порядковый номер!

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2
Максим Горький

опять во всем "админы" виноваты, да сколько же можно !

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0
Sergei Nikitin

Никак не могут отказаться от своего: "Shi* fast, break things"

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0
Alex Chernyshev

Ну ну, опять админы виноваты )
Самое смешное что официальная заявленная причина наверное ВСЕХ сбоев всех крупных проектов за последние лет пять это 'ошибка конфигурирования' и 'сетевая инфраструктура'.

RIP этот он прямой как бревно, специально сделан так что ломаться там нечему.

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0
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