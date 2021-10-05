Facebook назвала причиной сбоя неправильное изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов Статьи редакции
Марк Цукерберг извинился за сбои в работе соцсети.
- Команда инженеров компании принесла извинения пользователям за сбой в работе соцсети, который длился почти шесть часов. По их словам, это также повлияло и на внутренние инструменты и системы, что усложнило попытки быстро решить проблему.
- 4 октября в 18:25 по мск у пользователей Facebook возникли проблемы с работой соцсети. По данным Downdetector, на 18:55 по мск на проблемы в работе Instagram поступило больше 20 тысяч жалоб по всему миру, в том числе около 2 тысяч в России, Facebook — около 60 тысяч по всему миру и около 1800 в России.
Также неполадки возникли и у других приложений, связанных с Facebook — например, Facebook Workplace и Facebook Messenger.
- После почти шестичасового сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp снова заработали.
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