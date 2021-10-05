Keywords Tracking: киллер-фича для детальной работы с семантикой приложений

Как привлечь больше органического трафика? С помощью Keywords Tracking можно быстро приоритизировать релевантные ключи для продвижения, ориентируясь на точные метрики. Среди них — популярность, сложность, число просмотров, динамика позиций по запросу и другие. Так можно анализировать и своих конкурентов — причем исследовать их ASO-стратегии за…