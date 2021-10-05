Facebook удалила запрещённый контент после составления протокола Роскомнадзором — компании всё еще грозит штраф Статьи редакции
Соцсеть привлекут к ответственности за повторное неудаление запрещённых материалов.
- Сумма штрафа составит 1/10 от оборота Facebook, так как компания должна была удалить по требованию регулятора в первые сутки, но сделала это после составления протокола, пишут «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор.
- Речь идёт речь о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих законодательство. Соцсеть привлекается к ответственности за повторное неудаление противоправных материалов — по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ.
- По словам представителя регулятора, приведённые материалы – «малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство». Из 7600 направленных в Facebook уведомлений неудалёнными остаются 1043 материала, в Instagram было направлено 3500 уведомлений, не удалены — 973, рассказал представитель Роскомнадзора.
- По данным «Ведомостей», к нарушениям могут относиться продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также публикации с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков.
- Роскомнадзор составил протокол о повторном нарушении закона и штрафе на Facebook 4 октября. Общая сумма штрафов Facebook превысила 90 млн рублей. Большинство из них — за отказ удалять запрещённую информацию.
29 сентября Таганский районный суд предоставил Facebook отсрочку до 4 октября для оплаты штрафов. Соцсеть должна заплатить 26 млн рублей за неудаление запрещённой информации.
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