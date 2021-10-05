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Соцсети
Nazigul Jusupova

Facebook удалила запрещённый контент после составления протокола Роскомнадзором — компании всё еще грозит штраф Статьи редакции

Соцсеть привлекут к ответственности за повторное неудаление запрещённых материалов.

  • Сумма штрафа составит 1/10 от оборота Facebook, так как компания должна была удалить по требованию регулятора в первые сутки, но сделала это после составления протокола, пишут «Ведомости» со ссылкой на Роскомнадзор.
  • Речь идёт речь о девяти публикациях в Facebook и Instagram, нарушающих законодательство. Соцсеть привлекается к ответственности за повторное неудаление противоправных материалов — по ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ.
  • По словам представителя регулятора, приведённые материалы – «малая часть массива контента, который нарушает российское законодательство». Из 7600 направленных в Facebook уведомлений неудалёнными остаются 1043 материала, в Instagram было направлено 3500 уведомлений, не удалены — 973, рассказал представитель Роскомнадзора.
  • По данным «Ведомостей», к нарушениям могут относиться продажа поддельных справок и дипломов, реклама казино, а также публикации с призывами к экстремизму, детским порно и информацией по употреблению наркотиков.
  • Роскомнадзор составил протокол о повторном нарушении закона и штрафе на Facebook 4 октября. Общая сумма штрафов Facebook превысила 90 млн рублей. Большинство из них — за отказ удалять запрещённую информацию.

  • 29 сентября Таганский районный суд предоставил Facebook отсрочку до 4 октября для оплаты штрафов. Соцсеть должна заплатить 26 млн рублей за неудаление запрещённой информации.

#новости #facebook

880 просмотров
14 14 комментариев
2
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Artemy

Зассали после вчерашнего?

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4
Сергей Житников

Петров или Баширова в ИТ-ники заслали в фейсбук что-ли? ред.

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0
Artemy

Ага. С валенком или текилой, в зависимости от культурного кода.

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0
Alex Petrov

Не нужно идти на поводу Роскомнадзора, нет и не может быть такого термина "запрещенные материалы", цензура у нас запрещена. 

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1
Сергей Исаков

У кого у вас? Почему вы Трампа в список запрещённых материалов засунули.

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2
Alex D

Цензуры то может быть и нет, а за базар отвечать нужно будет :)))

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0
Руслан Агаев

Скоро Фейсбук и Инстаграм будут заблокированы и будет яндексграмм :)

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2
Мурад Адуев

Всё верно только ещё интернет переименуют в путинет 🤣

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0
Dmitri Petrov

Все таки отличный "бизнес" нашли в РКН.. а куда штрафы уходят полученные от гигантиков? По какому счету проходят..😀😀🤔

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0
Сергей Житников

раскатали губу. заграничные их не платят, сколько их РКП не выписывает. ред.

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0
Dmitri Petrov

😀

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0
Arseniy Zhukavin

Поправьте ошибку «Речь идёт речь о девяти публикациях…» ред.

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0
Виктор Булов

Почему Яндекс никогда не штрафуют?

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0
Алексей Дымов

 Очевидно, что им придется играть по российским правилам. Все умеют считать деньги

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–2
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