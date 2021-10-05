Instagram разрешил публиковать в ленте ролики до 60 минут Статьи редакции
Соцсеть переименовала приложение IGTV в Instagram TV.
- В основной ленте Instagram теперь можно размещать видео до 60 минут, которые раньше были в отдельном разделе IGTV, сообщает The Verge.
- Instagram запустил IGTV в июне 2018 года как мобильный аналог YouTube. Но формат не стал популярным, пишет издание.
- После запуска TikTok в США Instagram начал работать над Reels. Одноименный раздел с короткими роликами появился в приложении в августе 2020 года, для российских пользователей — в июне 2021 года.
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