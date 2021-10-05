Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Соцсети
Маша Цепелева

Instagram разрешил публиковать в ленте ролики до 60 минут Статьи редакции

Соцсеть переименовала приложение IGTV в Instagram TV.

  • В основной ленте Instagram теперь можно размещать видео до 60 минут, которые раньше были в отдельном разделе IGTV, сообщает The Verge.
  • Instagram запустил IGTV в июне 2018 года как мобильный аналог YouTube. Но формат не стал популярным, пишет издание.
  • После запуска TikTok в США Instagram начал работать над Reels. Одноименный раздел с короткими роликами появился в приложении в августе 2020 года, для российских пользователей — в июне 2021 года.

#новость #instagram

792 просмотров
6 6 комментариев
5
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 301877, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 05 Oct 2021 19:37:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Альберт Соколов

Круто, только кому это нахер нужно кроме ультрамедийных персоналий (и то не факт)? 

Никакой органики, ни возможности рекламить эти посты, просто зачем, когда есть ютьюб. 

Ответить
6
Вячеслав Андреевич

Чтобы быть, как Youtube. Скоро Гос услуги, туда добавят

Ответить
2
Дмитрий Трифонов
Ответить
3
Иван Шеметов

инстаграм помойка похлеще вк

Ответить
0
bloger

Вот блогерки обрадуются

Ответить
0
Никита Артемьев

Можно будет показывать по часу распаковочки и видео как краситься

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Медиа
Маша Цепелева
Сотрудники Netflix, Apple TV, Amazon и других студий пригрозили забастовкой из-за плохих условий труда Статьи редакции

Техники и другие закулисные работники требуют повышения зарплаты, перерывов на обед и других изменений.

65 65 комментариев
15
IPQuorum
Правительство РФ утвердило устав Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил устав общероссийской общественно-государственной организации «Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности», созданной в соответствии с указом Президента России (далее – РЦИС). Постановление предписывает Минцифры РФ провести первый съезд организации в течение…

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Тинькофф
Двенадцать дней за пределами Земли: как Тинькофф отправился в космос

Сегодня в 11:55 с космодрома «Байконур» стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-19», на борту которого в числе экипажа находится съемочная группа фильма «Вызов» — первого художественного фильма, который будет снят в космосе. Что это за проект и при чем тут 15-летие Тинькофф, рассказываем ниже.

6 6 комментариев
16
Apibank
Apibank запустил сервис для работы с самозанятыми

Платформа «Мои самозанятые» помогает компаниям автоматизировать работу с исполнителями, а людям — находить выгодные заказы и легко платить налоги.

0 Обсудить
3
IPQuorum
Щит или мерч цифрового арт-рынка: есть ли будущее у токенизированного искусства

Тренд на использование технологии невзаимозаменяемых токенов — NFT, рожденной на стыке арта и FinTech, оживил рынок цифрового искусства. Станут ли коллекционные цифровые объекты, выраженные в виде токенов, весомой частью арт-рынка, обсудили эксперты на дискуссии «АРТ-токены: наследие или хлам».

1 1 комментарий
0
Сервисы
Лиана Липанова
Объяснение: что случилось с Facebook, почему долго чинили и может ли это повториться Статьи редакции

Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.

120 120 комментариев
110
Сервисы
Таня Боброва
Twitter, «Одноклассники», Viber и другие: у кого вырос трафик после сбоя в сервисах Facebook Статьи редакции

За несколько часов сбоя Facebook потерял до 30% дневного трафика, Instagram — до 80%, подсчитали мобильные операторы.

1 1 комментарий
8
Истории
Александр Лисицын
«Музыкант обязан быть экспертом в цифровых технологиях»: Джаред Лето заработал миллионы на музыке, кино и ИТ-проектах Статьи редакции

Солист рок-группы Thirty Seconds To Mars и актер Джаред Лето больше десяти лет инвестирует в технологические стартапы, в том числе в Uber и Airbnb. «Мне нравятся компании, миссия которых не только быть успешными, но и делать мир лучше», — говорил он.

Theo Wargo/Wireimage
13 13 комментариев
19
Техника
TJ
Google выпустила Android 12 с новым дизайном, усиленной безопасностью и повышенной скоростью работы Статьи редакции

Приложения можно «обманывать» неточной геолокацией, а камеру и микрофон — полностью отключать через быстрые настройки.

97 97 комментариев
57
Технологии Москвы
От бумажных документов – к суперсервису: как «цифра» сделала программу реновации понятной и удобной
0 Обсудить
2
Больше статей
null