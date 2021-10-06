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Соцсети
Nazigul Jusupova

Twitter закроет Scroll — купленный им сервис отключает рекламу у изданий и отдаёт им часть денег за каждого пользователя Статьи редакции

Теперь сервис будет только в подписке Twitter Blue.

  • Scroll перестанет работать как отдельное приложение через 30 дней, пишет The Verge.
  • Компания не прояснила, как клиенты Scroll перейдут на Twitter Blue и когда услуга сервиса будет доступна в приложении. Twitter обещает дать больше информации в ближайшие недели, отмечает издание.

  • Также неизвестно, изменится ли стоимость сервиса в приложении. Сейчас подписка на Scroll стоит $5 в месяц. Twitter Blue доступна только в Австралии и Канаде, и, по слухам, в США подписка будет стоить $2,99. В России Twitter начал тестировать подписку в мае, она стоит 269 рублей в месяц.

  • Scroll был запущен в январе 2020 года. Он предлагает просматривать сайты без рекламы и использует для этого комбинации сторонних файлов cookie, и расширения браузера. В мае Twitter объявила о покупке сервиса.

#новости #twitter #scroll

516 просмотров
4 4 комментария
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4 комментария
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Илья Шишкунов

@Nazigul Jusupova 
Доброе утро, у вас очепятка.
Если подписка доступна только в Австралии и Канаде, то её не могу тестировать и платить за неё деньги в РФ, лучше сказать, что полноценно запущена она только там, а там-то тестируется 

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1
Опытный микрофон

Барин к обеду проснуться соизволили ))

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2
Илья Шишкунов

Мне, пожалуйста, колу зеро и в лаваше сырную с собой ред.

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2
Nazigul Jusupova

Здравствуйте, добавили про тест. Спасибо

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1

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