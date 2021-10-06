Twitter закроет Scroll — купленный им сервис отключает рекламу у изданий и отдаёт им часть денег за каждого пользователя Статьи редакции
Теперь сервис будет только в подписке Twitter Blue.
- Scroll перестанет работать как отдельное приложение через 30 дней, пишет The Verge.
- Компания не прояснила, как клиенты Scroll перейдут на Twitter Blue и когда услуга сервиса будет доступна в приложении. Twitter обещает дать больше информации в ближайшие недели, отмечает издание.
Также неизвестно, изменится ли стоимость сервиса в приложении. Сейчас подписка на Scroll стоит $5 в месяц. Twitter Blue доступна только в Австралии и Канаде, и, по слухам, в США подписка будет стоить $2,99. В России Twitter начал тестировать подписку в мае, она стоит 269 рублей в месяц.
- Scroll был запущен в январе 2020 года. Он предлагает просматривать сайты без рекламы и использует для этого комбинации сторонних файлов cookie, и расширения браузера. В мае Twitter объявила о покупке сервиса.
@Nazigul Jusupova
Доброе утро, у вас очепятка.
Если подписка доступна только в Австралии и Канаде, то её не могу тестировать и платить за неё деньги в РФ, лучше сказать, что полноценно запущена она только там, а там-то тестируется
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