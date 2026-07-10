Еврокомиссия посчитала, что Meta* нужно изменить вызывающие привыкание функции Instagram* и Facebook*

Компания может оспорить предварительные выводы регулятора. Если не выйдет, ей грозит штраф до 6% годового оборота.Еврокомиссия (ЕК) предварительно признала, что Meta* нарушает Закон о цифровых услугах (Digital Services Act), поскольку дизайн Instagram* и Facebook* вызывает привыкание у пользователей. Согласно результатам расследования, компания недостаточно оценила риски для физического и психического здоровья, в том числе несовершеннолетних и «уязвимых» групп пользователей.Например, высокоперсонализированные рекомендации, автовоспроизведение и «бесконечная прокрутка» в Instagram* и Facebook*, которые постоянно показывают новый контент, «подпитывают» желание пользователя продолжать «скроллить» и переводят мозг в «режим автопилота».Принятые компанией меры недостаточно эффективны, считает ЕК. К примеру, инструменты для ограничения времени в Instagram* и Facebook* легко обойти — они существенно не снижают время использования соцсетей. А для настройки функций родительского контроля родители должны обладать «достаточной технической экспертизой».Меры же Meta* по повышению осведомлённости о проблеме — например, советы и ссылки на ресурсы о психическом здоровье на отдельной странице — недостаточно снижают риск возникновения зависимости от соцсетей, полагает ЕК.«На этом этапе расследования» регулятор считает, что компании нужно изменить дизайн и Instagram*, и Facebook*. В частности, отключить функции по умолчанию вроде автовоспроизведения и «бесконечной прокрутки».Теперь Meta* может ответить на претензии ЕК. Если позиция регулятора не изменится, компании может грозить штраф на сумму до 6% от общего годового оборота. В Meta* заявили Reuters, что не согласны с предварительными выводами ЕК.*Meta, которая владеет Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости