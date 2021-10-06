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Соцсети
Маша Цепелева

«ВКонтакте» запустит акселератор для разработчиков мини-приложений Статьи редакции

И грантовую программу — её участники смогут первыми присоединиться к акселератору.

  • Подать заявку на участие в грантовой программе Fresh Code от «ВКонтакте» можно до 10 декабря. Лучшие разработчики смогут получить 150 тысяч рублей.

  • Участники встретятся с инвесторами и командой «ВКонтакте». Среди инвесторов — ведущий трекер акселераторов Университета ИТМО и StartupDrive от «Газпром нефти» Максим Заикин и ведущий трекер корпоративных акселераторов ФРИИ Андрей Попов.

  • Побороться за грант могут разработчики приложений старше 14 лет. Заявки принимаются от независимых разработчиков, команд с поддержкой бизнеса или без неё. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами.

  • Позже «ВКонтакте» запустит собственный акселератор для авторов мини-приложений. Их научат запускать проекты, привлекать инвестиции, работать с командой. Партнёром акселератора выступит сообщество для предпринимателей Mesto. Участники Fresh Code смогут присоединиться к нему первыми, позже и другие разработчики.

#новость #вконтакте

582 просмотров
10 10 комментариев
1
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Даниил Мельник

Походу SMM ВКантахта поняли, что не докажут, что они не умирают, и придумали новый, гениальный, ход - завалить инфополе вокруг кучей новостей. 
Которые так и будут кричать наивному читателю о том, как у них всё хорошо, а будет лучше!

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3
Stepan Popov

С другой стороны глядя на паблики, жизнь то кипит в вк, куча школьников там что-то пишут, у старших знакомых их дети тоже сидят. Что странно в принципе, сам думал, что умер вк. Оказывается не совсем)

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0
Для закладок

Да не умер он и не умрет

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0
Даниил Мельник

Пару лет назад в офис ВК пробрался какой-то, по меркам других действий администрации, идиот. 
Идиот, не понимающий настоящего бизнеса, ввёл монетизацию контента. 
Результат себя ждать не заставил, ВК стал второй популярной соцсетью, где за мемы можно было получить срок... Ах да, в этом он первый. Он стал второй соцсеткой, где на мемах можно было заработать напрямую.
На этом и живёт. С того времени ничего адекватного я не помню. ред.

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0
Jarosik Cobain

Этим идиотом был мейлру

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0
Stepan Popov

Я читал интервью бывшего эшника, там все проще, им делать нечего целыми днями, а планы по делам нужно выполнять и как-то оправдывать своё существование, так вот они и шарятся по пабликам и страницам в поисках за что бы и за кого бы зацепиться) и тут сам вк не при чём. При чем он только в том, что по любому запросу от силовиков, хоть на листе ТБ написанному, они открывают все данные профиля) но это в первую очередь спасибо Алишерке за содействие в поисках диванных террористов

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0
Микаел Маферман

Какая наивность полагать, что можно подвинуть бровь разработчика за 2К$.

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1
Denis Averyanov

Мини-акселлератор

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1
Алексей Гуторов

Скоро появится mailOS?

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0
Андрей Верижников

$2,000 в качестве гранта - это очень сильно

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0
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