«ВКонтакте» запустит акселератор для разработчиков мини-приложений Статьи редакции
И грантовую программу — её участники смогут первыми присоединиться к акселератору.
Подать заявку на участие в грантовой программе Fresh Code от «ВКонтакте» можно до 10 декабря. Лучшие разработчики смогут получить 150 тысяч рублей.
Участники встретятся с инвесторами и командой «ВКонтакте». Среди инвесторов — ведущий трекер акселераторов Университета ИТМО и StartupDrive от «Газпром нефти» Максим Заикин и ведущий трекер корпоративных акселераторов ФРИИ Андрей Попов.
Побороться за грант могут разработчики приложений старше 14 лет. Заявки принимаются от независимых разработчиков, команд с поддержкой бизнеса или без неё. Один участник может претендовать на грант с несколькими сервисами.
Позже «ВКонтакте» запустит собственный акселератор для авторов мини-приложений. Их научат запускать проекты, привлекать инвестиции, работать с командой. Партнёром акселератора выступит сообщество для предпринимателей Mesto. Участники Fresh Code смогут присоединиться к нему первыми, позже и другие разработчики.
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