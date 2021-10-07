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Соцсети
Nazigul Jusupova

Facebook отложила работу над некоторыми проектами — компания начала изучать внутренние исследования о вреде платформы Статьи редакции

Изучаются исследования, которые потенциально могут нанести ущерб имиджу Facebook, если будут обнародованы.

  • Приостановка работ коснулась как новых, так и существующих проектов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с решениями компании.
  • По данным издания, более десятка сотрудников компании сейчас участвуют в проведении «репутационных обзоров», чтобы изучить, как и за что могут критиковать Facebook, и убедиться, что приложения компании не оказывают негативного влияния на детей.
  • По словам собеседников издания, Facebook ужесточает контроль над тем, какая информация передается внутри компании, а также изучает все внутренние исследования, которые потенциально могут нанести ущерб имиджу Facebook, если будут обнародованы.
  • Компания начала изучать внутренние исследования после статьи The Wall Street Journal о внутреннем исследовании Facebook, которое показало, что Instagram вреден для молодых пользователей, особенно для девочек-подростков. После публикации материала Конгресс США провёл два слушания по этому делу.
  • На одном из слушаний бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген заявила, что компания считает увеличение вовлеченности пользователей — их кликов, лайков и репостов — более важным, чем снижение возможного ущерба их физическому и психологическому здоровью.
  • 27 сентября Facebook приостановила проект Instagram для детей младше 13 лет из-за давления со стороны законодателей и родительских групп. 5 октября Марк Цукерберг написал, что компания продолжит изучать исследования и назвал «неправдой» заявление, что Facebook ставит прибыль выше безопасности пользователей.

#новости #facebook

896 просмотров
8 8 комментариев
6
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Akbar Turgunov

А tiktok

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0
Вел Колдин

с тиктока пока менеджер не уволилась с рассказами про внутрянку

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6
Иван С.

Инстаграм на взрослых негативный эффект оказывает, если психика не устойчива, чего уж про детей говорить. Ага, думает он о безопасности. Начал думать о своей безопасности, когда слушания стали проводить. ред.

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2
Vladimir Ivanov

И таки шо вы предлагаете им сделать?

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0
Arthur Niazyan

Фильм от BBC: https://youtu.be/iW2FBTA2JnI

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0
Test Test

ютуб похоже с ними заодно

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0
Test Test

спасибо вк они видео сохранили для нас https://vk.com/video?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F&z=video-100349350_456242848

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0
Вел Колдин

странно, что новости про высказывание Фрэнсис Хауген уже три дня как вышли, а на vc впервые это выложили про ФБ. 

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0
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