Что такое онлайн-касса и кому она нужна сегодня

При запуске бизнеса или нового проекта всегда возникает вопрос – какой сервис использовать для приема платежей. Учитывая, что с 2021 года почти все предприниматели обязаны устанавливать онлайн-кассы, вопросов стало еще больше. Как функционируют онлайн-кассы, кому они необходимы, а кому еще можно обойтись без них, рассказывает юрист Friflex…