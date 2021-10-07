Facebook замедлит запуск новых функций, чтобы перепроверить угрозы для репутации после критики в СМИ — WSJ Статьи редакции
Компания снова изучит исследования, которые потенциально могут нанести ущерб имиджу Facebook, если будут обнародованы.
- Приостановка коснулась как новых, так и существующих проектов, рассказали близкие к компании источники The Wall Street Journal.
- Больше десятка сотрудников участвуют в «оценке репутации», чтобы соцсеть не подверглась критике снова. Также они должны убедиться, что новые продукты не вредят детям.
- В сентябре The Wall Street Journal выпустило расследование о Facebook. Издание рассказало в том числе, что Instagram наносит вред психике подростков, а соцсеть знала это из собственных исследований, но замалчивала этот факт. Компания столкнулась с критикой в СМИ, она приостановила разработку версии Instagram для детей.
- После публикации расследований Конгресс США провёл два слушания по этому делу. На одном из них бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген заявила, что компания считает увеличение вовлеченности пользователей — их кликов, лайков и репостов — важнее возможного ущерба физическому и психологическому здоровью людей.
- 27 сентября 5 октября Марк Цукерберг написал, что компания продолжит изучать исследования и назвал «неправдой» заявление, что Facebook ставит прибыль выше безопасности пользователей.
Фильм от BBC: https://youtu.be/iW2FBTA2JnI
спасибо вк они видео сохранили для нас https://vk.com/video?q=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%20%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F&z=video-100349350_456242848
Как я понял из статьи, теперь их главная задача - избежать обнародования тех внутренних исследований, которые потенциально могут нанести ущерб репутации, вместо улучшения самой сети.
Ну и удивительно, будто только FB знал, что инстаграмм наносит вред детям и скрывал это. А остальные и не догадывались.
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