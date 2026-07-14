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Артур Томилко
Соцсети

Исследование: запрет на доступ детей до 16 лет к соцсетям в Австралии оказался малоэффективен — платформы почти не проверяют возраст или используют формальные способы, которые подростки легко обходят

Аналогичные запреты вводят либо планируют вводить и в других странах, в том числе в ЕС, Великобритании, Индонезии и ОАЭ.

Фото Getty Images 
Фото Getty Images 
  • С декабря 2025 года в Австралии действует закон, который обязывает крупные соцсети блокировать доступ для пользователей младше 16 лет. Согласно документу, платформы должны предпринять «разумные шаги» для соблюдения требований и использовать системы проверки возраста.
  • Однако введённые ограничения оказались малоэффективны, говорится в исследовании компании KJR, которая консультирует правительство Австралии. С его выводами ознакомилось Reuters.
  • Авторы завели 50 тестовых аккаунтов на девяти из десяти подпадающих под требования платформ, в которых указали возраст 16 лет. Ни один из сервисов, включая Instagram*, Snapchat, TikTok и YouTube, не запросил дополнительного подтверждения возраста. Все профили остаются активными. Создать аккаунт без подтверждения возраста не позволил только стриминговый сервис Kick.
  • При этом части тестовых профилей платформы показывают таргетированную рекламу молодёжных банковских продуктов. Это подтверждает, что системы фиксируют возраст пользователей, отмечают в KJR.
  • Кроме того, эксперты добавляют, что подростки «всё чаще» указывают фальшивые даты рождения для регистрации в сервисах. Власти Австралии уже предупредили, что могут подать судебные иски против платформ, которые не соблюдают требования.
  • Snap и TikTok отказались от комментариев. В YouTube и X не ответили на запросы издания. В Meta* заявили, что выводы KJR противоречат официальным рекомендациям: по логике закона, подтверждение возраста требуется только тогда, когда поведение пользователя напоминает активность несовершеннолетнего или когда он становится объектом жалоб. В компании добавили, что тестовые профили были зарегистрированы без нарушения требований, а характер их активности неясен.
  • В январе 2026 года Meta* заявляла, что заблокировала 544 тысячи детских аккаунтов в Австралии. Однако, по словам экспертов, меры были направлены на профили, владельцы которых сами указали, что им меньше 16 лет.
  • Запретить доступ к соцсетям пользователям младше 16 лет также планируют власти Великобритании, ЕС, Канады, ОАЭ и Индонезии. С 1 июня 2026 года аналогичные ограничения действуют в Малайзии, а с 1 июля — в Азербайджане.
  • В России власти пока официально не заявляли о планах вводить такие ограничения. Депутат Госдумы Андрей Свинцов 13 июля 2026 года предположил, что «запрет на социальные сети и чат-боты с ИИ для детей» может появиться в 2027-2028 годах.

*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена.

#редакция

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