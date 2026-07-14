Исследование: запрет на доступ детей до 16 лет к соцсетям в Австралии оказался малоэффективен — платформы почти не проверяют возраст или используют формальные способы, которые подростки легко обходят

Аналогичные запреты вводят либо планируют вводить и в других странах, в том числе в ЕС, Великобритании, Индонезии и ОАЭ. Фото Getty Images С декабря 2025 года в Австралии действует закон, который обязывает крупные соцсети блокировать доступ для пользователей младше 16 лет. Согласно документу, платформы должны предпринять «разумные шаги» для соблюдения требований и использовать системы проверки возраста.Однако введённые ограничения оказались малоэффективны, говорится в исследовании компании KJR, которая консультирует правительство Австралии. С его выводами ознакомилось Reuters.Авторы завели 50 тестовых аккаунтов на девяти из десяти подпадающих под требования платформ, в которых указали возраст 16 лет. Ни один из сервисов, включая Instagram*, Snapchat, TikTok и YouTube, не запросил дополнительного подтверждения возраста. Все профили остаются активными. Создать аккаунт без подтверждения возраста не позволил только стриминговый сервис Kick.При этом части тестовых профилей платформы показывают таргетированную рекламу молодёжных банковских продуктов. Это подтверждает, что системы фиксируют возраст пользователей, отмечают в KJR.Кроме того, эксперты добавляют, что подростки «всё чаще» указывают фальшивые даты рождения для регистрации в сервисах. Власти Австралии уже предупредили, что могут подать судебные иски против платформ, которые не соблюдают требования.Snap и TikTok отказались от комментариев. В YouTube и X не ответили на запросы издания. В Meta* заявили, что выводы KJR противоречат официальным рекомендациям: по логике закона, подтверждение возраста требуется только тогда, когда поведение пользователя напоминает активность несовершеннолетнего или когда он становится объектом жалоб. В компании добавили, что тестовые профили были зарегистрированы без нарушения требований, а характер их активности неясен.В январе 2026 года Meta* заявляла, что заблокировала 544 тысячи детских аккаунтов в Австралии. Однако, по словам экспертов, меры были направлены на профили, владельцы которых сами указали, что им меньше 16 лет.Запретить доступ к соцсетям пользователям младше 16 лет также планируют власти Великобритании, ЕС, Канады, ОАЭ и Индонезии. С 1 июня 2026 года аналогичные ограничения действуют в Малайзии, а с 1 июля — в Азербайджане.В России власти пока официально не заявляли о планах вводить такие ограничения. Депутат Госдумы Андрей Свинцов 13 июля 2026 года предположил, что «запрет на социальные сети и чат-боты с ИИ для детей» может появиться в 2027-2028 годах.*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской и запрещена. #редакция