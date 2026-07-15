Правительство Великобритании запланировало ввести ночной «комендантский час» в соцсетях для подростков 16-17 лет

При этом они смогут отключить ограничение в настройках. Источник: ReutersПо умолчанию некоторые приложения, включая TikTok и YouTube, будут недоступны с полуночи до шести часов утра для подростков 16-17 лет, пишет BBC. Также правительство Великобритании планирует ограничить «вызывающие зависимость» функции — автопроигрывание видео и бесконечную ленту.При этом подростки смогут самостоятельно отключить ограничения в настройках. Меры должны вступить в силу весной 2027 года вместе с запретом соцсетей для детей младше 16 лет, отмечает издание.Британские власти утверждают, что в ходе проведённого ими эксперимента ночной «комендантский час» улучшил качество сна, концентрацию и самочувствие подростков. Мера также позволит «проводить больше качественного времени с семьёй и друзьями», считает министр технологий Великобритании Лиз Кендалл.С декабря 2025 года в Австралии действует закон, который обязывает крупные соцсети блокировать доступ для пользователей младше 16 лет. С 1 июня 2026 года аналогичные ограничения действуют в Малайзии, а с 1 июля — в Азербайджане.Введение подобных мер также рассматривают власти ЕС, Канады, ОАЭ и Индонезии. В июле 2026 года Reuters писало, что введённые в Австралии ограничения оказались малоэффективны — платформы почти не проверяют возраст или используют формальные способы, которые подростки легко обходят.#новости #великобритания