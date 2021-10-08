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Соцсети
Маша Цепелева

Facebook создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента Статьи редакции

Компания потратит деньги на конкурсы, программы для VR-разработчиков и поощрение авторов.

  • Facebook объявила о создании Creator Fund для поддержки авторов контента для своей VR-платформы Horizon Worlds.
  • Соцсеть проведёт несколько конкурсов на создание «лучших миров Horizon». Три победителя каждого конкурса получат до $10 тысяч. В начале 2022 года Facebook запустит акселератор для VR-разработчиков. В ноябре компания начнёт принимать заявки от участников.
  • В августе Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms для работы в виртуальной реальности.
  • В первой половине 2022 года в Horizons Workrooms появится Zoom.
Что такое «метавселенная», которую строят Марк…
Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и…
vc.ru

#facebook #новость #vr

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Сергей А.

Видимо нет будущего в VR контенте раз его создание нужно поддерживать

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