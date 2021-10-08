Facebook создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента Статьи редакции
Компания потратит деньги на конкурсы, программы для VR-разработчиков и поощрение авторов.
- Facebook объявила о создании Creator Fund для поддержки авторов контента для своей VR-платформы Horizon Worlds.
- Соцсеть проведёт несколько конкурсов на создание «лучших миров Horizon». Три победителя каждого конкурса получат до $10 тысяч. В начале 2022 года Facebook запустит акселератор для VR-разработчиков. В ноябре компания начнёт принимать заявки от участников.
- В августе Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms для работы в виртуальной реальности.
- В первой половине 2022 года в Horizons Workrooms появится Zoom.
Живу на съемной квартире. Интернетом пользуемся от МТС. До недавнего времени все устраивало, но...
Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.
Всем привет, на связи Валерия Розова. В июле закончился второй поток моего интенсива для менеджеров по продукту, а в октябре стартует третий. Я решила к нему подготовиться как следует и изучила вопрос того, почему образование может быть губительно для людей. И, если в прошлый раз я писала статью про то, как сам студент может себе навредить —…
Акции — это популярный инструмент инвестирования. Рассмотрим особенности работы с этим инструментом с точки зрения начинающего инвестора.
Рассказываем, как агентство системного интернет-маркетинга Webolution помогло клиенту за считанные дни запустить новое направление бизнеса и выйти на миллионные обороты.
Предыстория. Я часто заглядываю в календарь дивидендов, и как-то раз заметила там Shen с дивидендом в 18,75$ и датой дивидендной отсечки 12.07.2021.
Здравствуйте. Сегодня делал рутинную операцию, которую произвожу каждые 2 недели уже четвертый год. Переводил часть зарплаты с зарплатного счета в «Альфе» в «Тинькофф», через запрос средств, в приложении желтого банка.
Ведомство собрало рабочую группу, чтобы обсудить работу системы.
В моей работе встретилась такая задача, как проверка кассовых чеков на корректность и легальность. Чеки хранились в отсканированном виде и требовалось найти решение получения платежных данных для последующей проверки в налоговых органах. На помощь пришла технология Computer Vision (компьютерное зрение). С помощью этой технологии получилось…