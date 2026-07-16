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Таня Боброва
Соцсети

«ВКонтакте» призвала пользователей перейти с домена vk.com на vk.ru

Чтобы соцсеть была «всегда доступна».

Источник: VK
Источник: VK
  • Соцсеть разослала уведомление пользователям 16 июля 2026 года (есть у vc.ru). В компании объяснили, что «из-за технических нюансов» домен vk.ru «всегда доступен», открывается и работает быстрее.
  • «ВКонтакте» на домене .ru стала доступна в дополнение к .com ещё в 2022 году. В пресс-службе уточнили vc.ru, что «ВКонтакте» завершает переезд на домен vk.ru — в будущем компания будет поддерживать доступность сервисов только в зоне .ru.
  • В конце июня 2026 года из App Store исчезли все приложения VK. Apple сослалась на «соблюдение санкций». В середине июля приложения компании стали пропадать и из Google Play.

#новости #вконтакте

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