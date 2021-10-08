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Соцсети
Евгения Евсеева

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp — второй раз за неделю Статьи редакции

В понедельник сбой длился больше шести часов.

10 10 комментариев
681 просмотров

Пользователи жалуются на невозможность опубликовать посты и обновить ленту. Информацию о сбоях подтверждают данные Downdetector.

В компании уже знают о сбое и работают над восстановлением сервисов, а пользователям приносят извинения.

Facebook @Facebook
We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.
«Мы знаем, что некоторые испытывают проблемы с доступом к нашим приложениям и сервисам. Мы работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму так быстро, как это возможно, и приносим извинения за неудобства»
carter fazakas @carterfazakas
is facebook down again?
DaveofTheRovers @DaveoftheR
Facebook and Instagram down again...
Max @MaxGarfield2003
Facebook and Instagram after going down twice in one week #instagramisdown
Grand Cru Experience @eladywine
Is #instagramdown again? Have no connection on WhatsApp either.. is #whatsappdown too? Anyone having similar difficulties at the moment?
Bradley🇦🇱 (🎺🦵) @ArmandoBroia
Instagram users migrating to Twitter after Instagram goes down #instagramdown

  • 4 октября приблизительно в 18:45 мск упал Facebook и почти все его внешние и внутренние сервисы. Лежали Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp и корпоративные и бизнес-сервисы Facebook, не отвечали ни сайты, ни мобильные приложения.
  • Сервис заработал только после многочасового сбоя — он продлился больше шести часов. Facebook назвала причиной неполадок неправильное изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, а Марк Цукерберг извинился перед пользователями.
  • На фоне сбоя у Facebook и WhatsApp у Telegram появилось 70 млн новых пользователей.
Объяснение: что случилось с Facebook, почему…
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
vc.ru

#новость #facebook #instagram #whatsapp

10 10 комментариев
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Андрей Муханов

Ну ёлки-палки! Викиньте этот вотсап, есть же альтернативы!

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–1
shiva

не понятно чего Вас минусуют, вайап хреновина, я тоже не рад нифига, жрет аккумулятор сильно, интерфейс не такой удобный и приятный как у Телеграм, врали столько лет про шифрование и даже до сих пор плашка (ненужная большинству, выглядит больше как выслуживаются) висит в чате, при том что всё чуть что сливают и все уже знают об этом, жрет много места на компе без особых причин, звонить с компьютера нельзя, несколько аккаунтов нельзя, запрос информации об аккаунте - как отдельный запрос (выполняющийся несколько дней) в какой-то оргаг власти, сразу показать религия не позволяет конечно, что за дичь?

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–3
shiva

даже камера тупая и медленная и неудобная, и сторис эти чисто для блондинок, хотя это мессенджер а не соцсеть

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0
Георгий Михнов

Всё-таки звонить с компа уже можно)

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0
Mr Yellow
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1
Никита Павлов

Ждём новую аудиторию в нашей православной тележеньке

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0
Потенциальный динозавр

Еще 70 млн! Тех же, что были в прошлый раз и ушли после включения ватцапа и иже с ним

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0
Потенциальный динозавр

Да, инста тупит)))

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0
Георгий Михнов

На месте Марка я бы все обанкротил и закрыл. Самое правильное решение ред.

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0
Светлана Коновалова

По любому опять с обновляшками балуются.

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0
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