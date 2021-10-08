Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram, Facebook и WhatsApp — второй раз за неделю Статьи редакции
В понедельник сбой длился больше шести часов.
Пользователи жалуются на невозможность опубликовать посты и обновить ленту. Информацию о сбоях подтверждают данные Downdetector.
В компании уже знают о сбое и работают над восстановлением сервисов, а пользователям приносят извинения.
- 4 октября приблизительно в 18:45 мск упал Facebook и почти все его внешние и внутренние сервисы. Лежали Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp и корпоративные и бизнес-сервисы Facebook, не отвечали ни сайты, ни мобильные приложения.
- Сервис заработал только после многочасового сбоя — он продлился больше шести часов. Facebook назвала причиной неполадок неправильное изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, а Марк Цукерберг извинился перед пользователями.
- На фоне сбоя у Facebook и WhatsApp у Telegram появилось 70 млн новых пользователей.
не понятно чего Вас минусуют, вайап хреновина, я тоже не рад нифига, жрет аккумулятор сильно, интерфейс не такой удобный и приятный как у Телеграм, врали столько лет про шифрование и даже до сих пор плашка (ненужная большинству, выглядит больше как выслуживаются) висит в чате, при том что всё чуть что сливают и все уже знают об этом, жрет много места на компе без особых причин, звонить с компьютера нельзя, несколько аккаунтов нельзя, запрос информации об аккаунте - как отдельный запрос (выполняющийся несколько дней) в какой-то оргаг власти, сразу показать религия не позволяет конечно, что за дичь?
Решили мы приобрести для компании iPhone 13 Pro. 2 октября выписали в М.Видео счет, получили подтверждение, что товар зарезервирован.
В октябре у самцов вольерного комплекса начнется гон.
В феврале 2021 года инвесторы оценивали компанию в $74 млрд, писало издание.
Машина набирает скорость до 30 км/ч, перевозит до 90 кг груза и стоит примерно 600 тысяч рублей.
Говорим о главных гиковских новостях недели в подкасте Telegram-канала ForGeeks. Рассказываю, почему упали Facebook, Instagram и WhatsApp, когда можно купить Apple Watch series 7, зачем Яндексу ещё одна колонка и почему не все смогут обновиться до Windows 11. Слушайте, читайте и подписывайтесь.
Они победили в программе GreenTech Startup Booster от «Сколково».
Например, компания заставила удалить расширение, которое позволяет отписаться от всего за один клик.
Тема этого поста — как работает маркетинг в Aviasales, что у них общего с Netflix, причём тут«Мохнатый сыр», почему инженерная культура применима в маркетинге и какие результаты можно получить, доверяя себе и другим.
Хобби и гибкие навыки могут влиять на работу и способствовать успеху в карьере. Чтобы продемонстрировать эту связь, мы поговорили с сотрудниками «AliExpress Россия», которые занимаются саморазвитием. Они рассказали, как выбирали любимое занятие и отразилось ли это на работе.