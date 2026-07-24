Instagram* будет блокировать в соцсети видео, снятые тайком на «умные» очки от Meta*

Как именно применяются правила и что конкретно считается нарушением — в компании не уточняют.Источник: Bloomberg / Getty ImagesОб этом заявил глава соцсети Адам Моссери, пишет Business Insider. По его словам, блокировать будут контент, который «унижает и эксплуатирует людей» — как, например, в пикаперских видео.Моссери отметил, что в Instagram* не хотят, чтобы пользователи тайком снимали других людей, оскорбляли их, а потом выкладывали подобный контент в соцсети.Сколько видео удалили в соответствии с новой политикой — неизвестно. Но Business Insider обнаружило, что соцсеть заблокировала два крупных пикаперских аккаунта, у которых было больше миллиона подписчиков. В Meta подтвердили, что их деактивировали за нарушение новых правил.На очках Meta* есть индикатор, который загорается во время съёмки видео — но пользователи находят способы выключить или повредить его. Чтобы бороться с этим, компания начала отключать камеру, если индикатор выключен или повреждён.Евгения БелоусТехника24 марСкрытая съёмка в жанре POV: как мэнфлюенсеры зарабатывают на «умных» очках от Meta* Некоторые видеоролики набирают миллионы просмотров и иногда создают неприятности тем, кто оказался в кадре. *Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости