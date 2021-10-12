Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях в приложении, когда «люди в недоумении и ищут ответы» Статьи редакции
И оповещать о возможном нарушении правил соцсети.
Instagram в рамках тестирования будет уведомлять американских пользователей о возможных сбоях в приложении. Проверять функцию будут несколько лет и по итогам решат, распространять ли оповещения на другие страны.
Специальные оповещения будут отправлять только тогда, когда «люди в недоумении и ищут ответы».
Помимо этого Instagram намерен ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка «статус аккаунта».
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