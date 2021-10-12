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Соцсети
TJ

Instagram будет предупреждать пользователей о сбоях в приложении, когда «люди в недоумении и ищут ответы» Статьи редакции

И оповещать о возможном нарушении правил соцсети.

7 7 комментариев
731 просмотров

Instagram в рамках тестирования будет уведомлять американских пользователей о возможных сбоях в приложении. Проверять функцию будут несколько лет и по итогам решат, распространять ли оповещения на другие страны.

Мы тестируем новую функцию, с помощью которой мы будем уведомлять в ленте новостей об отключениях сети или технических проблемах, а также о том, когда они разрешены.

Instagram

Специальные оповещения будут отправлять только тогда, когда «люди в недоумении и ищут ответы».

Пример оповещения о сбое Instagram

Помимо этого Instagram намерен ввести предупреждения пользователей о том, что опубликованный ими контент может идти вразрез с правилами соцсети. Для этого в приложении появится новая вкладка «статус аккаунта».

  • Вечером 4 октября в работе сервисов компании Facebook — одноимённой социальной сети, Instagram и WhatsApp — произошёл глобальный сбой.

  • Сервисы были недоступны для более 10,5 млн пользователей по всему миру около семи часов — это был крупнейший в истории компании сбой. Специалисты полностью восстановили работу соцсетей утром следующего дня.
Объяснение: что случилось с Facebook, почему…
Разбор от бывшего директора по распространению технологий «Яндекса» Григория Бакунова.
vc.ru

#новость #instagram

7 7 комментариев
5
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7 комментариев
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Владимир FRUITSY

Я думаю несколько лет для проверки это мало.
Такую функцию надо проверять десятки лет, прежде чем распространять оповещения на другие страны.

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3
Кирилл Качалов

А если система предупреждения о сбое сама упадёт?

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2
Pavel Voronkov

То кто-то не получит бонус, а кто-то пойдет на вольные хлеба.

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1
Pavel Voronkov

Последнее время очень актуально. ред.

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0
Nadir Abdullaev

Удивительно, как они додумались до этого
Неужто подсказал кто то ред.

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0
Максим Федоров

Сервисы были недоступны для более 10,5 млн пользователей по всему миру около семи часов

это актуальная цифра? то есть меньше аудитории РФ в 7 раз было всего недоступно по всему миру только по вотсапу? ред.

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0
Максим Першин

Знаете ли Вы, что ??? !!!

Те нарушения в работе инсты, которые Вы допускаете юзеры не понимают что происходит..
И когда пытаются выложить контент, то сторис не выкладывается и лента не обновляется, пользователь инстаграма не может ни есть ни пить и умирает.

Поделись фотографией пусть все знают!

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0
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