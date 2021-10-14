LinkedIn перестанет работать в Китае из-за давления местных властей Статьи редакции
LinkedIn была последней крупной американской соцсетью, работающей в Китае.
- Вместо LinkedIn Microsoft запустит в Китае сайт по поиску работы InJobs без функции соцсети и возможности делиться публикациями, пишет CNBC. Компания приняла такое решение, так как столкнулась со «сложной ситуацией и повышенными требованиями к соблюдению законодательства».
- По данным The Wall Street Journal, в марте китайский интернет-регулятор дал LinkedIn 30 дней на улучшение модерации контента.
- В сентябре LinkedIn заблокировала нескольких американских журналистов в Китае из-за «запрещенного контента» в профилях. Также за последние месяцы соцсеть заблокировала профили учёных и исследователей, сообщает газета.
- LinkedIn была последней крупной американской соцсетью, которая всё ещё работала в Китае, отмечает CNBC. Она запустилась в стране в 2014 году и работала с ограниченными функциями. В Китае уже больше десяти лет не работают Twitter и Facebook, а Google прекратил свою деятельность в 2010 году.
- Китай — третий по величине рынок для Microsoft, приводит издание данные исследовательской компании Statista.
- Microsoft купила LinkedIn в 2016 году за $26,2 млрд. В июле гендиректор Microsoft Сатья Наделла сообщил, что LinkedIn приносит около $10 млрд годового дохода.
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