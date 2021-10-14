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Соцсети
Nazigul Jusupova

LinkedIn перестанет работать в Китае из-за давления местных властей Статьи редакции

LinkedIn была последней крупной американской соцсетью, работающей в Китае.

  • Вместо LinkedIn Microsoft запустит в Китае сайт по поиску работы InJobs без функции соцсети и возможности делиться публикациями, пишет CNBC. Компания приняла такое решение, так как столкнулась со «сложной ситуацией и повышенными требованиями к соблюдению законодательства».
  • По данным The Wall Street Journal, в марте китайский интернет-регулятор дал LinkedIn 30 дней на улучшение модерации контента.
  • В сентябре LinkedIn заблокировала нескольких американских журналистов в Китае из-за «запрещенного контента» в профилях. Также за последние месяцы соцсеть заблокировала профили учёных и исследователей, сообщает газета.
  • LinkedIn была последней крупной американской соцсетью, которая всё ещё работала в Китае, отмечает CNBC. Она запустилась в стране в 2014 году и работала с ограниченными функциями. В Китае уже больше десяти лет не работают Twitter и Facebook, а Google прекратил свою деятельность в 2010 году.
  • Китай — третий по величине рынок для Microsoft, приводит издание данные исследовательской компании Statista.
  • Microsoft купила LinkedIn в 2016 году за $26,2 млрд. В июле гендиректор Microsoft Сатья Наделла сообщил, что LinkedIn приносит около $10 млрд годового дохода.

#новости #linkedin

1338 просмотров
13 13 комментариев
5
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13 комментариев
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Dmitry Semenikhin

Хоть где-то мы опережаем китай😅

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10
Старательный жар

Вот обычно только почему-то в негативных показателях

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0
Митя Мурасов

Таков путь

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0
Александр Королёв

Но это до поры до времени

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0
Dmitry Semenikhin

Я надеюсь мы не будем в таких вещах соревноваться

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0
Сергей Милосердов

Тоже с такой мыслью зашёл :D

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0
Павел Евграфович
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7
postmotremat -

А кто-нибудь вообще может пояснить не используя официальные отписки, почему вообще линкедин так старательно банят?

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1
Роман Ваничкин

Да и хрен бы с этим LinkedIn.
Кому там плохо то, кроме тех, кто долю рынка потерял...

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0
Анатолий Лыткин

Скорее всего всем, раз уж эту историю так сильно раздули

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0
Ilya Brin

Китай освободил LinkedIn от трафика

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0
Костя Маркин

Расскажите пожалуйста мне, почему этом приложение забросили некогда у нас, а теперь и в Китае

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0
Николай Владимирович Грудинин

Линкеды канеш оч странные
С другой стороны, если ит спец не может туда зайти - искать работу за рубежом ему еще рано

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0
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