Как мы сделали бесплатную программу обучения веб-разработке и трудоустроили 60 выпускников

Привет! Меня зовут Сергей Черепанов, я технический директор студии разработки MetaLamp. Как и все IT-компании, мы постоянно испытываем дефицит кадров — на рынке не хватает специалистов, а перекупать людей с зарплатой ×3-×4 мы не можем. В конце концов, мы не условный Facebook и даже не огромный банк 🙂