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Евгения Евсеева
Соцсети

Никита Бир ушёл с поста главы по продукту X спустя год работы — по его словам, ему пора отдохнуть

Такая работа требует «круглосуточного внимания».

Источник: Washington Post / Getty Images  
Источник: Washington Post / Getty Images  
  • По словам Бира, «пора передать эстафету другим». Он продолжит консультировать компанию, пишет TechCrunch.
  • Он также отметил, что X — «самая важная коммуникационная платформа», работа над которой требует «круглосуточного внимания», поэтому Бир решил передохнуть от этого.
  • Бир сказал, что за время его работы «был перестроен» почти каждый аспект в соцсети. Среди обновлений — отдельные ленты для разных тем, видеореакции, изменённое открытие ссылок, автоматический перевод постов, переработанное приложение для Android и другое.
  • Приложением продолжат заниматься глава отдела дизайна Бенджи Тейлор, руководитель продуктовой команды Мридул Сингхай и руководитель iOS-команды Джона Кац.
  • Бир стал главой по продукту X в июле 2025 года. Он публично предлагал Маску свою кандидатуру ещё в 2022 году, потому что «живёт и дышит» продуктом.
  • Никита Бир — венчурный партнёр Lightspeed, а также консультант блокчейн-проекта Solana.
  • С 2017 по 2021 год работал продакт-менеджером в Meta*. Также соосновал подростковый сервис для обмена комплиментами tbh, выкупленный Meta* в 2017 году, и соцсеть для школьников Gas, которую в 2023 году приобрёл Discord. Обе компании в итоге свернули продукты.

*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #x

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