Власти Китая хотят обязать владельцев WeChat и TikTok размещать контент сервисов в поисковой выдаче — Bloomberg Статьи редакции
Это всё равно, если бы регулятор США потребовал от Facebook показывать публичные чаты WhatsApp в поиске Google, отмечает издание.
- Китайские власти обсуждают новые правила, согласно которым материалы WeChat (приложением владеет Tencent) будут доступны в результатах поиска Baidu и других, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg.
- Среди обсуждаемых также вариантов — добавление в поисковую выдачу роликов из Douyin (китайский аналог TikTok от ByteDance). Сейчас регулятор собирает мнения компаний об этой инициативе.
- Требование делиться контентом для поиска станет беспрецедентным в случае принятия, отмечает Bloomberg. Оно может перераспределить рекламные траты с приложений WeChat и Douyin в пользу поисковиков.
- Представитель Tencent отказался от комментариев, в ByteDance и Baidu не ответили на запросы. Акции Baidu на фоне новости подорожали на бирже в Гонконге более чем на 4%.
- Китай борется с закрытыми экосистемами — и небезуспешно. Например, в сентябре Tencent впервые разрешила пользователям WeChat делиться ссылками на Douyin и онлайн-магазин Taobao от Alibaba в личных сообщениях.
Отличная новость!
Полностью поддерживаю, мне давно надоело всем знакомым говорить, что постить в Файсбуке бессмысленно, так как кроме ваших друзей и очень переменчивого алгоритма показы ваших постов им, больше никто не видит вашего труда!
Надо развивать свои сайты, а в файсбук в последнюю очередь заодно копировать контент или кидать только ссылки.
Так и со всех остальных соц сетей нужно потребовать сделать индексируемыми все открытые группы, страницы.
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