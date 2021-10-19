Instagram начал предупреждать некоторых пользователей о запрете на публикацию ссылок в «Историях» с 25 октября Статьи редакции
Сколько пользователей затронула проблема — неизвестно.
Некоторые блогеры начали делиться скриншотами предупреждений — в них говорится, что с 25 октября они не смогут прикреплять ссылки в «Историях», так как раньше публиковали контент, нарушающий правила.
Какие именно нарушения соцсеть имеет в виду, не уточняется. Сколько именно пользователей затронула проблема и как долго продлится запрет, неизвестно.
Среди пожаловавшихся — блогерка Янгмаша, диджей и модель Карина Истомина, комик Василий Шакулин, автоблогер и владелец компании по подбору автомобилей «Автопрагмат» Стас Асафьев, вокалистка группы Alai Oli Ольга Маркес и другие.
Редакция vc.ru направила запрос в Instagram и ожидает комментария.
Не хочу касаться остального контекста Фэйсбука, особенно про "проверенные" аккаунты, которым на ФБ можно было нести что угодно, но вот этот прецедент вряд ли можно атаковать со стороны демократии.
Если мы берём демократию как какую-то идеалистичную конструкцию уровня подросткового максимализма, то да - как они могли!
А если брать то, что можно реализовать хотя бы как-то в обществе, то что тут плохого? Что делать, если "определённые аккаунты" четвёртый год делают из сторисов помойку по раскрутке скама. Начиналось все с 1хбет, легонького перешло на капперов, оттуда на гивы и сейчас на курсы!
С этим надо было что-то делать в любом случае.
да лол, это Вася Шакулин из Сметаны, Истомина диджейка и Оля Маркес из Алай-Оли, вот уж последние люди которых я заподозрю в скаме
если инста реально начнет так выдрючиваться, то она потеряет блогеров просто, которые начнут искать альтернативу, а в инсту постить раз в неделю будут, что бы чисто аудиторию перегнать
В инсте и так огромное количество рекламы, естественно, что они уменьшают ее объем. При этом не уменьшая свою выручку, что также естественно )
Вообще никакой проблемы не вижу. Когда ты делаешь своей проект (блог, как угодно можно назвать) на чужой площадке, будь готов к чему угодно. А взамен получаешь доступ к аудитории.
В Инстаграме вообще со спамом борются очень плохо. Хештегами пользоваться невозможно (на какой-нибудь #паркгорького[город] около 80% публикаций — спам с продажами сумочек\одежды\маникюра).
У некоторых "звёзд" 40% публикаций — реклама. Посмотришь сторисы друзей — опять показывают рекламу, но уже от самого Инстаграма. Только досмотришь рекламу — подсовывают вторую.
Это вообще пздс. Я захожу в инсту на 5-10 минут в день, проводить больше времени там невозможно.
Я бы вообще запретил публиковать любую рекламу самостоятельно, а аккаунты барыг нужно нещадно банить, как и "блогеров", которые часто рекламируют всякие товары.
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