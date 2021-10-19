5 способов интегрировать чат-ботов в интернет-магазин и повысить вовлеченность клиентов

Друзья, если вы только планируете внедрять своих первых чат-ботов в интернет-магазин, то эта статья для вас. В ней мы рассмотрим несколько эффективных способов использования чат-ботов, которые помогут улучшить пользовательский опыт и повысить продажи в интернет-магазине.