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Соцсети
Михаил Стогов

Instagram начал предупреждать некоторых пользователей о запрете на публикацию ссылок в «Историях» с 25 октября Статьи редакции

Сколько пользователей затронула проблема — неизвестно.

28 28 комментариев
4667 просмотров

Некоторые блогеры начали делиться скриншотами предупреждений — в них говорится, что с 25 октября они не смогут прикреплять ссылки в «Историях», так как раньше публиковали контент, нарушающий правила.

Какие именно нарушения соцсеть имеет в виду, не уточняется. Сколько именно пользователей затронула проблема и как долго продлится запрет, неизвестно.

Среди пожаловавшихся — блогерка Янгмаша, диджей и модель Карина Истомина, комик Василий Шакулин, автоблогер и владелец компании по подбору автомобилей «Автопрагмат» Стас Асафьев, вокалистка группы Alai Oli Ольга Маркес и другие.

Редакция vc.ru направила запрос в Instagram и ожидает комментария.

Oly Markes @olymarkes
@Aprelushka

#instagram #новость

Материал дополнен редакцией
28 28 комментариев
38
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28 комментариев
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Колоссальный чувак

Перепись инфоцыган объявляется открытой

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47
KINCH

Ограничивать пользователя в возможности дать ссылку на другой ресурс — петушиный поступок. Развивались топя за демократию, свободу слова и коммуникацию, а скатились в капиталистический тоталитаризм.

П. с. Инстаграм по юзабилити ебаный костыль, а не соцсеть.

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22
Sasha Guseinov

Правильно делают, пошли нахрен просто. Превратили сторисы в рекламу своего помоченного контента. Не ради этого они создавались.

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22
Михаил Швец

Инстаграм и фейсбук не блещет удобством и продуманностью, а живут исключительно за счет своего первенства = монополии на фан базу. Твои друзья будут пользоваться инстой, какую бы дичь платформа у себя не выкатывала, а значит и ты тоже будешь пользоваться. ред.

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5
Даниил Мельник

Не хочу касаться остального контекста Фэйсбука, особенно про "проверенные" аккаунты, которым на ФБ можно было нести что угодно, но вот этот прецедент вряд ли можно атаковать со стороны демократии.
Если мы берём демократию как какую-то идеалистичную конструкцию уровня подросткового максимализма, то да - как они могли!
А если брать то, что можно реализовать хотя бы как-то в обществе, то что тут плохого? Что делать, если "определённые аккаунты" четвёртый год делают из сторисов помойку по раскрутке скама. Начиналось все с 1хбет, легонького перешло на капперов, оттуда на гивы и сейчас на курсы!
С этим надо было что-то делать в любом случае.

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0
Valeryi Ozarnichuk

Так в инсте изначально небыло никаких ссылок. Только текст. Сейчас он превратился в рекламную помойку, как и все соцсети.

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0
Алексей Ткачук

Если у бренда/бизнеса есть крупный Insta-профиль и он ведёт трафик оттуда на сайт, тоже инфоцыгане?)

Такой обобщающий и такой поверхностный комментарий, как обычно для VC

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0
Hambala Fully

Ужас, теперь таргетологи не смогут посчитать, какой % аудитории пришёл из поиска, а какой из инсты.

Кошмар, как дальше жить.

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0
Ronan Hardman

Ага, щас поднимут хай дохераполезные обществу кадры ред.

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0
БоДжек Хорсмен
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17
Согласный Паша

Написано же, что за нарушения. Наверное, постили ссылки на разный скам.

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7
Михаил Стогов

К сожалению, нет. Это обычные ютуб-блогеры, с "травоядным" контентом про ЗОЖ, психологию, путешествия и юмор. Каперов или ставки никто из них никогда не рекламировал.

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10
Длинный звук

Не хотят бабки терять, ибо люди покупают рекламу напрямую, а вообще, одной ногой ты ЗОЖ, а другой инфоцыган

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5
Константин Приветов

Кстати, да, тоже заметил такую закономерность))

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1
Mikhail Che

да лол, это Вася Шакулин из Сметаны, Истомина диджейка и Оля Маркес из Алай-Оли, вот уж последние люди которых я заподозрю в скаме
если инста реально начнет так выдрючиваться, то она потеряет блогеров просто, которые начнут искать альтернативу, а в инсту постить раз в неделю будут, что бы чисто аудиторию перегнать

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5
Andrey Smalkov

Альтернативы на самом деле нет, поэтому никуда они не денутся.

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7
Обширный яд

В инсте и так огромное количество рекламы, естественно, что они уменьшают ее объем. При этом не уменьшая свою выручку, что также естественно )
Вообще никакой проблемы не вижу. Когда ты делаешь своей проект (блог, как угодно можно назвать) на чужой площадке, будь готов к чему угодно. А взамен получаешь доступ к аудитории.

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8
Эбдул Эшотович

На обычного пользователя это никак не влияет. На меня это никак не влияет. Круто. Классно. Модно. Молодёжно. ред.

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1
Антон Семенов

Как убить инстаграм-инфлюенсера за 5 сек😂😂

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1
Товарный рак

Буду краток и возможно слегка эмоционален.

На хуй это говно с его ублюдским интерфейсом и мудацкими правилами!

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1
Илья Волочков

В Инстаграме вообще со спамом борются очень плохо. Хештегами пользоваться невозможно (на какой-нибудь #паркгорького[город] около 80% публикаций — спам с продажами сумочек\одежды\маникюра).

У некоторых "звёзд" 40% публикаций — реклама. Посмотришь сторисы друзей — опять показывают рекламу, но уже от самого Инстаграма. Только досмотришь рекламу — подсовывают вторую.

Это вообще пздс. Я захожу в инсту на 5-10 минут в день, проводить больше времени там невозможно.

Я бы вообще запретил публиковать любую рекламу самостоятельно, а аккаунты барыг нужно нещадно банить, как и "блогеров", которые часто рекламируют всякие товары.

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1
eLeFury Qwerty

О боже, инстаблядям опять усложняют и так очень непростую жизнь..

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0
Shyngys Eskender

Думаю, что Инста даст заднюю, якобы неправильно поняли вы нас, на самом деле вот мы все боремся за удобство пользования и бла бла бла

и оставит ссылки всем как есть ред.

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0
Хабиб Омаров

У меня тоже так. Единственное куда ставил ссылки это телеграм свой канал (новостной)

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0
Дмитрий

Либо это ошибка, либо это за ссылки на телеграм которые на фейсбуке считаются самом. А как средство чтобы избавиться от рекламы капперов просто замечательное ред.

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0
EveryStraus _

Социальным сетям, естественно, выгодно уменьшать возможности для условно бесплатной рекламы в пользу своих собственных платных инструментов. Вероятно, в будущем, правила по публикации ссылок в сториз будут ещё больше ужесточены.

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0
Ильнар Сафин

Местного фотографа с 30к подписчиков так же отшили, правда он часто публиковал моделей в нижнем белье.

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0
Ruslan Rus

Запретили делать репост своего поста к себе в сторис. Сделали жесткие алгоритмы, по которым проводить конкурсы почти не возможно, посты банят, что за пздц?

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0
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