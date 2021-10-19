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Соцсети
Nazigul Jusupova

Модераторы Facebook выкупили передвижной билборд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату Статьи редакции

Также они пожаловались, что работодатель вместо психологической помощи предлагает тренинги.

38 38 комментариев
1761 просмотров

На баннере изображена гендиректор Accenture Джули Свит, на нём написано: «Джули Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьтесь. Почините ситуацию». Об этом пишет The Verge.

Рекламный щит появился в Бетесде, штат Мэриленд, где живет Свит, а затем отправится в Вашингтон.

Билборд с требованием модераторов Facebook The Verge

Почасовая оплата в Accenture от $16,50 до $18,50. Меньше всех получают модераторы, говорящие на украинском и испанском языках. Им не выдают премию в $2, которая предназначена для двуязычных модераторов. В некоторых городах оплата намного меньше прожиточного минимума.

Газета The New York Times писала, что Accenture заключила с Facebook контракт на $500 млн на модерацию контента. По оценкам издания, за каждого модератора Accenture получает $50. Сама Свит в 2020 году заработала $17 млн.

The Verge отмечает, что Accenture постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении заработной платы. В 2019 году издание опубликовало материал о том, с каким контентом приходится работать модераторам соцсети. Это могут быть видео с насилием, сексуальный контент и язык вражды.

В модерировании контента используется искусственный интеллект, но он касается безобидных постов, а наиболее тревожный контент отсеивают люди, рассказал изданию модератор, пожелавший остаться анонимным.

В мае 2020 года юристы подсчитали, что у половины всех модераторов могут появиться психические расстройства. По данным НКО Foxglove Legal, поддерживающей протест, Accenture предлагает модераторам тренинги вместо профессиональной психологической помощи.

  • В мае 2020 года Facebook согласилась выплатить $52 млн модераторам в качестве компенсации за полученные на работе психологические травмы. В марте 2018 года модератор контента Facebook умер от сердечного приступа на рабочем месте.
  • В сентябре 2020 года экс-модератор YouTube подала в суд на сервис. Из-за просмотра жестоких видео у неё появились симптомы депрессии и ПТСР.

#новости #facebook #модератор

38 38 комментариев
11
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Артемий Володин

"Не такая и маленькая у них зарплата, если на билборды хватает" - подумал Цукерберг.

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21
Глеб Батищев

И верно. У нас работники не могут купить даже это))

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3
Павлов

У нас работники просто не могут.

Ответить
4
Mr Yellow

работники просто не могут

Ответить
0
No Name

Так причем здесь фейсбук? Если помойка - аксенчер, которая мало платит своим сотрудникам

Ответить
5
Божий лолипоп

Вы не правильно поняли словосочетание "модераторы фейсбук". Они не на Фейсбук работают. Она работают на Accenture и модерируют контент Фейсбук.

Написано же в посте:"...Accenture заключила с Facebook контракт на $500 млн на модерацию контента..."

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3
No Name

Нет, заголовок я понял правильно, прост заголовок кликбейтный

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0
Пётр Сдобин

кликбейтный заголовок же

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1
Alexandr Brovin

Видимо интересная работа, копаться в чужом дерьме, раз нельзя просто взять и уволиться.

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2
Martin Prestone
Ответить
4
Михаил Кузин

Очень в тему)

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0
Денис Файзулин

их зарубы всегда были украшением сериала

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0
Сергей Никитин

Всем для поддержки хайлоадов нужны рабы. У нас вот копирайтеры требуются.

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2
Павлов

Интересное предложение)))

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3
Сергей Никитин

Есть еще интереснее. Особенно в объявлении интересно требование высшего технического образования.

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0
Константин Шукалов

Может если им поднимут зарплаты, они подобреют и рекламные акки в ФБ не будут отлетать пачками в день :D

*Кто знает эту боль, тот знает

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2
Пётр Сдобин

Интересное конечно сравнение цифр, вот за проект 500 млн, а нам 18.5 платят в час, сразу видно же что несправедливо! Вероятно эту сумму (500 млн) должны были разделить на всех поровну?
Если их не устраивает эта работа, то почему они на ней работают? Ведь явно это не какое-то градообразующее производство, что никуда не денешься. ред.

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2
Антон Петров

+1
Тоже попытался свести числа, чтобы понять дельту, но так и не смог... какие то бестолковые работники эти - даже грамотный текст не могли составить. Какие же из них модераторы? На большее я думаю им и не стоит рассчитывать.

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0
Дмитрий Алтунин

Главное, у Кремля такие не вешать

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1
Олег Пушкарёв

А то получится что это, автомобильный пикет

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1
Rimas

19 долларов в час , где-то плачит российский учитель с зп в 300 долларов в месяц

Ответить
0
Пестова Злата

С такими зп плачет не только учитель но и другие профессии тоже

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1
Dragon Johan

Ну так и расходы там, не как в Саратове с зарплатой в $300

Ответить
–3
Rimas

Качество жизни выше , у народа есть деньги на нормальные товары , а не как в РФ , сыр нормальный фиг купишь ибо дорого для большей части населения , вот его и нет , рынок и так во всех сферах

Ответить
1
Глеб Батищев

Это они еще в россии зарплат не видели)) В городах кроме столицы и СПб не то что модераторы, маркетологи дай бог 30к в месяц получают, лол.

Ну у нас коммерсы шарят, тут действительно даже на билборд не хватит)))

Ответить
1
душный тип

По-любому там есть олды которые работают не первый год, им уже настолько похер на весь этот «шок контент» ,что было бы интересно их трустори почитать🙃

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Пффф комменты на ВЦ - это похлеще чем то с чем приходится работать этим неженкам!
Реквестирую премию и молоко за вредность

Ответить
0
Andrew Freez

16,5 Доллар США равно 1 169,79 Российский рубль

1169.79*176=205килорублей в месяц

Вам не кажется что кто-то охуел? ред.

Ответить
0
Глеб Батищев

Да нет, это в рашке просто одни терпилы живут, готовые ебашить за еду и молчать в тряпочку.

Ответить
1
Пётр Сдобин

Почасовая оплата в Accenture от $16,50 до $18,50....В некоторых городах оплата намного меньше прожиточного минимума

Судя по этому, "готовые ебашить за еду..." есть и в других странах:
В оригинале: "“In expensive cities like Austin, with prices driven up by the tech industry, this falls far short of a living wage,” the moderators’ letter to Sweet reads." - "В дорогих городах, таких как Остин, где цены выросли из-за технологической индустрии, это намного меньше прожиточного минимума», - говорится в письме модератора Sweet."
И Остин это USA

Ответить
0
Dragon Johan

Какой смысл сравнивать российские расходы, и развитых стран, где траты в разы выше?

Ответить
–1
Юрий Белоножкин

Ну расскажите про российские расходы. У нас тут дешевые шубы из песца и огороды, которых в США нет, наверное? Или Крымские вина?

Ответить
0
Dragon Johan

И к чему эти нелепые сравнения? Чтобы посмотреть на российские и американские расходы, нужно смотреть на предметы первой необходимости, такие как оплата жилья и коммунальных услуг, еда и одежда. И вообще, это максимально очевидные вещи. Чем выше зарплата у людей средняя (или медианная) – тем выше расходы. ред.

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0
Олег Пушкарёв

А то что на днях их сайт взломали, это другое? Или это не считается? Если честно не удивлюсь если их потом поувольняют

Ответить
0
Волоцкой Дмитрий

А теперь прочитай новость ещё раз.
Как удалить комментарий. Не туда написал:) ред.

Ответить
1
Павлов

Ничего страшного, интернет всё помнит)))

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1
Сергей Сергеев

С дизайном, видимо, коллеги из Фейсбука помогали. ред.

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0

Комментарий удален

S8dAS

А это законно кричать на улице, что с бабками проблемы?

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0
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