Модераторы Facebook выкупили передвижной билборд, чтобы пожаловаться на низкую зарплату Статьи редакции
Также они пожаловались, что работодатель вместо психологической помощи предлагает тренинги.
На баннере изображена гендиректор Accenture Джули Свит, на нём написано: «Джули Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьтесь. Почините ситуацию». Об этом пишет The Verge.
Рекламный щит появился в Бетесде, штат Мэриленд, где живет Свит, а затем отправится в Вашингтон.
Почасовая оплата в Accenture от $16,50 до $18,50. Меньше всех получают модераторы, говорящие на украинском и испанском языках. Им не выдают премию в $2, которая предназначена для двуязычных модераторов. В некоторых городах оплата намного меньше прожиточного минимума.
Газета The New York Times писала, что Accenture заключила с Facebook контракт на $500 млн на модерацию контента. По оценкам издания, за каждого модератора Accenture получает $50. Сама Свит в 2020 году заработала $17 млн.
The Verge отмечает, что Accenture постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении заработной платы. В 2019 году издание опубликовало материал о том, с каким контентом приходится работать модераторам соцсети. Это могут быть видео с насилием, сексуальный контент и язык вражды.
В модерировании контента используется искусственный интеллект, но он касается безобидных постов, а наиболее тревожный контент отсеивают люди, рассказал изданию модератор, пожелавший остаться анонимным.
В мае 2020 года юристы подсчитали, что у половины всех модераторов могут появиться психические расстройства. По данным НКО Foxglove Legal, поддерживающей протест, Accenture предлагает модераторам тренинги вместо профессиональной психологической помощи.
- В мае 2020 года Facebook согласилась выплатить $52 млн модераторам в качестве компенсации за полученные на работе психологические травмы. В марте 2018 года модератор контента Facebook умер от сердечного приступа на рабочем месте.
- В сентябре 2020 года экс-модератор YouTube подала в суд на сервис. Из-за просмотра жестоких видео у неё появились симптомы депрессии и ПТСР.
Интересное конечно сравнение цифр, вот за проект 500 млн, а нам 18.5 платят в час, сразу видно же что несправедливо! Вероятно эту сумму (500 млн) должны были разделить на всех поровну?
Если их не устраивает эта работа, то почему они на ней работают? Ведь явно это не какое-то градообразующее производство, что никуда не денешься. ред.
Почасовая оплата в Accenture от $16,50 до $18,50....В некоторых городах оплата намного меньше прожиточного минимума
Судя по этому, "готовые ебашить за еду..." есть и в других странах:
В оригинале: "“In expensive cities like Austin, with prices driven up by the tech industry, this falls far short of a living wage,” the moderators’ letter to Sweet reads." - "В дорогих городах, таких как Остин, где цены выросли из-за технологической индустрии, это намного меньше прожиточного минимума», - говорится в письме модератора Sweet."
И Остин это USA
И к чему эти нелепые сравнения? Чтобы посмотреть на российские и американские расходы, нужно смотреть на предметы первой необходимости, такие как оплата жилья и коммунальных услуг, еда и одежда. И вообще, это максимально очевидные вещи. Чем выше зарплата у людей средняя (или медианная) – тем выше расходы. ред.
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