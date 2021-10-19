Также они пожаловались, что работодатель вместо психологической помощи предлагает тренинги.

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На баннере изображена гендиректор Accenture Джули Свит, на нём написано: «Джули Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьтесь. Почините ситуацию». Об этом пишет The Verge.

Рекламный щит появился в Бетесде, штат Мэриленд, где живет Свит, а затем отправится в Вашингтон.

Билборд с требованием модераторов Facebook The Verge

Почасовая оплата в Accenture от $16,50 до $18,50. Меньше всех получают модераторы, говорящие на украинском и испанском языках. Им не выдают премию в $2, которая предназначена для двуязычных модераторов. В некоторых городах оплата намного меньше прожиточного минимума.

Газета The New York Times писала, что Accenture заключила с Facebook контракт на $500 млн на модерацию контента. По оценкам издания, за каждого модератора Accenture получает $50. Сама Свит в 2020 году заработала $17 млн.

The Verge отмечает, что Accenture постоянно игнорирует просьбы модераторов о повышении заработной платы. В 2019 году издание опубликовало материал о том, с каким контентом приходится работать модераторам соцсети. Это могут быть видео с насилием, сексуальный контент и язык вражды.

В модерировании контента используется искусственный интеллект, но он касается безобидных постов, а наиболее тревожный контент отсеивают люди, рассказал изданию модератор, пожелавший остаться анонимным.

В мае 2020 года юристы подсчитали, что у половины всех модераторов могут появиться психические расстройства. По данным НКО Foxglove Legal, поддерживающей протест, Accenture предлагает модераторам тренинги вместо профессиональной психологической помощи.