Facebook изменит название компании — The Verge Статьи редакции
Компания хочет ассоциироваться не соцсетью, а с «метавселенной».
- Марк Цукерберг может объявить о ребрендинге Facebook на ежегодной конференции Connect 28 октября или раньше, сообщает The Verge со ссылкой на близкие к вопросу источники.
- Компания хочет не ассоциироваться только с соцсетью Facebook, а объединить все продукты — Instagram, WhatsApp, Oculus и другие — и продолжить работу над «метавселенной», сообщает издание. Представители Facebook отказались от комментариев.
- В июле 2021 года Марк Цукерберг заявил, что Facebook сосредоточится на работе над виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать.
- 17 октября Facebook объявила, что наймёт 10 тысяч сотрудников в Европе для работы над «метавселенной» в течение пяти лет.
- В сентябре 2021 года The Wall Street Journal выпустила The facebook files — расследование, основанное на внутренних документах компании и разговорах с бывшими и нынешними сотрудниками. Facebook в деталях знает, что все её платформы могут причинять вред пользователям, но ничего не делает с этим, утверждают журналисты.
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