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Соцсети
Маша Цепелева

Facebook изменит название компании — The Verge Статьи редакции

Компания хочет ассоциироваться не соцсетью, а с «метавселенной».

  • Марк Цукерберг может объявить о ребрендинге Facebook на ежегодной конференции Connect 28 октября или раньше, сообщает The Verge со ссылкой на близкие к вопросу источники.
  • Компания хочет не ассоциироваться только с соцсетью Facebook, а объединить все продукты — Instagram, WhatsApp, Oculus и другие — и продолжить работу над «метавселенной», сообщает издание. Представители Facebook отказались от комментариев.
  • В июле 2021 года Марк Цукерберг заявил, что Facebook сосредоточится на работе над виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать.
  • 17 октября Facebook объявила, что наймёт 10 тысяч сотрудников в Европе для работы над «метавселенной» в течение пяти лет.
  • В сентябре 2021 года The Wall Street Journal выпустила The facebook files — расследование, основанное на внутренних документах компании и разговорах с бывшими и нынешними сотрудниками. Facebook в деталях знает, что все её платформы могут причинять вред пользователям, но ничего не делает с этим, утверждают журналисты.
Что такое «метавселенная», которую строят Марк…
Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и…
vc.ru

#новость #facebook

1691 просмотров
18 18 комментариев
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БАБКА В ЗАСАДЕ

Метавселенная - довольно громкое слово для пачки тухлых старых мемов, бесконечной рекламы и инстасамочьих жоп. Хотя ладно, жопы ещё куда ни шло

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11
Роман Александров

Черная метадыра

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0
Yaroslav Mekshenkov

Facebook Group 👍

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5
Strayker

VK

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5
Александр Ильинский

Что-нибудь типа "Faceworld" или Faceverse" (слияние слов face и universe)

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2
Арсений Трошин

worldface

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Face-ob-table

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3
Alex Shevchenko

Scarface

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1
Егор Корницкий

Face-palm-verse

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0
Ilya Vlasov

FB Inc. 😎

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2
Alex Shevchenko

Message deleted ред.

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1
Убежденный яд

Интересно, что придумают

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0
Семен Переделкин

"Facebook изменит название компании и самоудалится"

Вот так было бы лучше.

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0
evilnw

facelook

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0
Солнечный кран

Парк-Зарядье

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0
Peter Dmitrienko

Тот случай, когда fb повторит за vk

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0
Роман Александров

Плагиатят у VK group!

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0
Дмитрий Кузнецов

Не так впечатляюще как mail group, оно щас как раз свободно будет 😂😂😂

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0
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