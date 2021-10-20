Мемы и поездки вместо зубрежки: как изменилась профессия репетитора

Николай Иванченко — молодой преподаватель, ему всего 26 лет. Уже больше пяти лет он работает репетитором в Калининградской области и готовит школьников к ЕГЭ по истории. Ко Дню репетитора он рассказал сервису Работа.ру, почему нужно менять систему преподавания и чем отличаются нынешние подростки от миллениалов.