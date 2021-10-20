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Соцсети
Маша Цепелева

Регулятор Великобритании оштрафовал Facebook на $69,6 млн за отказ предоставить информацию о покупке Giphy Статьи редакции

«Это будет предупреждением для любой компании, которая считает себя выше закона», — прокомментировал регулятор.

  • Британское управление по вопросам конкуренции (CМА) оштрафовало Facebook за то, что компания не предоставила полную информацию о сделке после многочисленных предупреждений. Об этом сообщает Reuters.
  • «Даже после проигрыша апелляции в двух разных судах Facebook продолжала игнорировать свои обязательства», — сказал представитель СМА.
  • Сделка между Facebook и Giphy может привести к тому, что Facebook удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ или потребует больше пользовательских данных для доступа к ним. CMA начало расследование в январе 2021 года.
  • Facebook купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram.

#новость #facebook #giphy

623 просмотров
9 9 комментариев
1
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Sergey Ontime

Фейсбук это какой-то эппл, только наоборот. Все не красиво и не правильно)) Имхо.

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3
Павел Фомичев

... Роскомнадзор покинул чат...

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3
Крипто Кун

Вы не понимаете это другое ( левачье)

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2
Evgeniy Zorin

При таком количестве штрафов со всех сторон, конечно же хочется переименоваться в Метавселенную

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2
Хороший

странно, что никто не написал тут, что это нормально и всё правильно )

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1
Юрий Другач

Просто никто не определился, на чьей он стороне

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1
Семен Переделкин

День длинных ножей для ФБ продолжается.

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0
Dima Tsurkan

То и дело слышу о штрафах fb, google от роскомнадзора и других стран…и главный вопрос - а эти штрафы в воздух идут или компании их реально выплачивают?

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0
Крипто Кун

Дайте левакам определится с восприятием данной новости ред.

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0
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