Регулятор Великобритании оштрафовал Facebook на $69,6 млн за отказ предоставить информацию о покупке Giphy Статьи редакции
«Это будет предупреждением для любой компании, которая считает себя выше закона», — прокомментировал регулятор.
- Британское управление по вопросам конкуренции (CМА) оштрафовало Facebook за то, что компания не предоставила полную информацию о сделке после многочисленных предупреждений. Об этом сообщает Reuters.
- «Даже после проигрыша апелляции в двух разных судах Facebook продолжала игнорировать свои обязательства», — сказал представитель СМА.
- Сделка между Facebook и Giphy может привести к тому, что Facebook удалит GIF-файлы с конкурирующих платформ или потребует больше пользовательских данных для доступа к ним. CMA начало расследование в январе 2021 года.
- Facebook купила платформу Giphy за $400 млн в мае 2020 года, чтобы присоединить к Instagram.
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