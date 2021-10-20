Twitter купила мессенджер для группового общения Sphere Статьи редакции
Сервис был основан создателем новостного приложения Summly, который в 2013 году выкупил Yahoo.
- О присоединении к Twitter говорится на сайте стартапа. Сумму сделки стороны не раскрывают.
- Sphere был основан Ником Д'Алоизио. В 2013 году в 17 лет Ник Д'Алоизио создал приложение для новостей Summly и продал его Yahoo за $30 млн.
- В 2019 году Financial Times писало, что за время существования Sphere привлёк не менее $30 млн, в том числе $20 млн — в 2018 году, $11,8 млн — в 2017 году.
- В Twitter подтвердили TechCrunch информацию о покупке сервиса. В следующем месяце Sphere завершит работу над автономным приложением. Стартап не раскрывает число пользователей приложения.
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