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Nazigul Jusupova

Twitter купила мессенджер для группового общения Sphere Статьи редакции

Сервис был основан создателем новостного приложения Summly, который в 2013 году выкупил Yahoo.

  • О присоединении к Twitter говорится на сайте стартапа. Сумму сделки стороны не раскрывают.
  • Sphere был основан Ником Д'Алоизио. В 2013 году в 17 лет Ник Д'Алоизио создал приложение для новостей Summly и продал его Yahoo за $30 млн.
  • В 2019 году Financial Times писало, что за время существования Sphere привлёк не менее $30 млн, в том числе $20 млн — в 2018 году, $11,8 млн — в 2017 году.
Sphere TechCrunch
  • В Twitter подтвердили TechCrunch информацию о покупке сервиса. В следующем месяце Sphere завершит работу над автономным приложением. Стартап не раскрывает число пользователей приложения.

#новости #sphere

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4 4 комментария
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4 комментария
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Следственный кубок

Переливание и перекладывание денег из кармана в карман. Чем-то инновационен или передовой сервис?

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1
Юрий Другач

А можно что ли не раскрывать сумму сделки, если Твиттер публичная компания, типа в отчете всё черным маркером замажут?

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1
Deniss Karpak

Первый

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Комментарий удален

Deniss Karpak

Красавцы

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