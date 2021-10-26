Telegram представила рекламную платформу и детали её работы Статьи редакции
Минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн, из них €1 млн — депозит.
Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, заявил Павел Дуров.
Реклама будет отображаться внизу ленты канала с пометкой «Спонсируемые сообщения». Сообщение ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок.
Объявления появятся в публичных каналах, у которых больше тысячи подписчиков. При этом они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются.
Пока платформа работает в тестовом режиме. В Telegram обещают делиться доходами от рекламы с владельцами каналов, как только Telegram сможет покрыть свои основные расходы.
Реклама будет проходить модерацию — запрещены кликбейт и нереалистичные обещания, отсылки к личности и предпочтениям, азартные игры, наркотики, табак и алкоголь, оружие, спам и другое.
Оплата происходит за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет €2, минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн.
При этом €1 млн — это депозит, который не вернётся, если рекламодатель не потратит €10 млн за последние 12 месяцев.
Сейчас размещение рекламы в Telegram-каналах через личные размещения стоит примерно 2-3 рублей за показ, или около €30 за 1000 показов, пишет Telegram-канал «Радиорубка Лихачёва». В некоторых случаях «ценник вырастает в 4-5 раз».
promote.telegram.org на десктопе не пашет
История нормальная, нечего жаловаться если тут такие есть — будут показывать небольшие сообщения без картинок, только текст в 160 символов с кнопкой. Плюс, владельцы каналов будут получать процент. Сама реклама, по заверениям Телеграма, будет безопасна с точки зрения личных данных (ничего не трекается на стороне юзера) и работает на контексте с контентом канала.
В тестовом режиме запускают, ага. Думаю идея выстрелит и люди её примут.
«Sponsored Messages are currently in test mode. Once they are fully launched and allow Telegram to cover its basic costs, we will start sharing ad revenue with the owners of public channels in which sponsored messages are displayed.»
В Телеграме CPM будет стоить 2€ — нормальный прайс, кмк. Оно и понятно, Телеграм же, тут и контингент с контетом соответствующий.
«Once the text of your sponsored message is completed, you can set a CPM (Cost-Per-Mille) for the ad, which is the price for one thousand views of your ad. The minimum CPM for a sponsored message is €2.»
Комментарий удален
Его уже подключил «Ситимобил».
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