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Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
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Соцсети
Евгения Евсеева

Telegram представила рекламную платформу и детали её работы Статьи редакции

Минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн, из них €1 млн — депозит.

87 87 комментариев
6044 просмотров

Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, заявил Павел Дуров.

Реклама будет отображаться внизу ленты канала с пометкой «Спонсируемые сообщения». Сообщение ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок.

Объявления появятся в публичных каналах, у которых больше тысячи подписчиков. При этом они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются.

Пока платформа работает в тестовом режиме. В Telegram обещают делиться доходами от рекламы с владельцами каналов, как только Telegram сможет покрыть свои основные расходы.

Реклама будет проходить модерацию — запрещены кликбейт и нереалистичные обещания, отсылки к личности и предпочтениям, азартные игры, наркотики, табак и алкоголь, оружие, спам и другое.

Оплата происходит за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет €2, минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн.

Telegram-канал «Дежурный smmщик»

При этом €1 млн — это депозит, который не вернётся, если рекламодатель не потратит €10 млн за последние 12 месяцев.

Telegram-канал «Радиорубка Лихачёва»

Сейчас размещение рекламы в Telegram-каналах через личные размещения стоит примерно 2-3 рублей за показ, или около €30 за 1000 показов, пишет Telegram-канал «Радиорубка Лихачёва». В некоторых случаях «ценник вырастает в 4-5 раз».

#telegram #новость

87 87 комментариев
22
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87 комментариев
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Святий Миколай

2 миллиона евро для запуска рекламы...
Ну хоть мамкины сммщики со своей рекламой не навалятся

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63
Олег Павлов

Теперь ждем, когда выделят несколько миллионов евро из бюджета на рекламу вакцинации в телеге :)

Ответить
16
Святий Миколай

Рекламные объявления и так будут модерироваться командой телеги, а как мы знаем Дуров вакцинируется лишь природными дарами, поэтому вряд ли такое пропустят ред.

Ответить
3
Skolkovo Leaks

Какие это рекламные сообщения модерируются? Максимум они модерируются авторами каналов, у которых идёт размещение.

Ответить
0
Святий Миколай

нет https://promote.telegram.org/guidelines

Ad Policies and Guidelines
These Ad Policies and Guidelines apply to all ads displayed on the Telegram Ad Platform and…
promote.telegram.org
Ответить
0
Денис Пронин

Выделят 10 миллионов, телеграму уйдёт 2 млн

Ответить
0
Fred Han

Я уже запустил, правда дешевле.

Ответить
0
ivan krapivin

Что лучше?
– Запуск рекламной платформы в Telegram
– Полное прекращение работы Telegram в России

Ответить
35
Alexandr Shkuriin

Телега на территории России)

Ответить
2
Олег Саенов

второе, пожалуй

Ответить
0
Виталий Мишин

Отличное предложение. 10/10.

Ответить
21
Mikhail Che

ну кстати норм на этом этапе, представь как маленькой команде телеги управится с миллионом скамеров, которые начнут пихать рекламу своих ботов

Ответить
9
Юрий Белоножкин

Для элитного скама это не помеха: ставки на спорт и прочая шляпа вполне могут потянуть.

Ответить
7
Aleksandr Streshnev

Я бы отнёс это к азартным играм. Надеюсь, что не пропустят.

Ответить
0
Roman Novikov

Gambling же запрещён

Ответить
0
Виталий Мишин

Я бы согласился, если бы не забавное условие про невозврат депозита в случае, если ты слил менее 10 млн € за год. Слил меньше – ну, что лучше? Твой лям евро, или полное прекращение работы Telegram в России?

Ответить
5
Zypar Akhmat

Те кто переживал за монетизацию телеги — теперь можете не переживать 👍

Ответить
19
Влад

Ждем Telegram Premium

Ответить
0
Zypar Akhmat

Ага, и стоимость €2м

Ответить
1
Даниил Рыжков

Я думаю, что история про 2 млн евро — это такой имущественный ценз пока нет возможности нормально модерировать большой поток рекламы и не сильно раздражать владельцев каналов до того момента, пока они не смогут получать процент

Ответить
19
Eugene Agafonov

Ну и пускай будет, я думаю, это никак не скажется на пользовании мессенджером

Ответить
15
Невинный диод

Ну и правильно.
Я лучше буду видеть рекламу Найка и Мерседеса, чем 'лючий хурма на наша базар'

Ответить
8
Сергей Медведев

Блина, а я люблю хурму ))

Ответить
3
Невинный диод

Я тоже -)

Ответить
0
Олег Саенов

тебе мало рекламы найка? хурму хоть съесть можно.

да и нахера найку рекламится в телеге? главный вопрос сколько откатывать от рекламного бюджета будет аффилированное агенство

Ответить
0
ihovsky

Минимальная сумма заказа рекламы — 2 млн евро :)

Ответить
7
bloger

2 млн. евро минималка? Спасибо, Павлик, что это не для обычных смертных.

Ответить
0
Mark Krasnikh

Как раз отлично, меньше трешака в рекламе )

Ответить
17
Стас Иванов

По карману только корпорациям и правительству)

Ответить
2
bloger

реклама выборов?

Ответить
0
Стас Иванов

Ну да. Типа такого

Ответить
8
Иван Касаткин

Пацаны, хочется заскриншотить рекламу у себя в канале – накинете тысячу подписчиков? 👉👈

Ответить
0
Стас Иванов

Заскринь лучше свою телегу без рекламы, пока есть такая возможность))

Ответить
12
Иван Касаткин

И продай как NFT, типа, «дух эпохи свободы от рекламы».

А что, это мысль 🧐

Ответить
1
Петя Иванов

Паш, оголи торс и пиши всякую чепурню, если инвесторы в арафатках взяли тебя в заложники и заставляют отдавать долги...

Ответить
4
Евгений Алферов

заказчик: "Наконец! Запускай рекламу в телеграме!"

Ответить
4
Олег Крегонин

Ничего себе отсылочки у вас

Ответить
0
Петя Иванов

штош, пора отдавать долги...

Ответить
3
Zypar Akhmat

Не жалко даже))

Ответить
3
Дмитрий Данилов

promote.telegram.org на десктопе не пашет

Telegram Ad Platform
Telegram provides a free and secure messaging service for more than 500 million monthly active…
promote.telegram.org
Ответить
2
Святий Миколай

отключи adblock

Ответить
6
Александр Будников

В режиме инкогнито работает

Ответить
0
Эдуард Лиринг

работает вроде

Ответить
0
Mik Petrov

Этот только начало, Яндекс тоже так начинали с рекламой

Ответить
1
Alex Cox

Нет, яндекс так не начинал.

Ответить
3
Георгий Алавердян

История нормальная, нечего жаловаться если тут такие есть — будут показывать небольшие сообщения без картинок, только текст в 160 символов с кнопкой. Плюс, владельцы каналов будут получать процент. Сама реклама, по заверениям Телеграма, будет безопасна с точки зрения личных данных (ничего не трекается на стороне юзера) и работает на контексте с контентом канала.

Ответить
2
Стас Иванов

Получать% будут после того, как авантюра окупить себя.
Вроде писалось об этом

Ответить
1
Георгий Алавердян

В тестовом режиме запускают, ага. Думаю идея выстрелит и люди её примут.

«Sponsored Messages are currently in test mode. Once they are fully launched and allow Telegram to cover its basic costs, we will start sharing ad revenue with the owners of public channels in which sponsored messages are displayed.»

Ответить
0
Владимир Атутов

Юху! Больше рекламы!

Ответить
0
Стас Иванов

Мазей для увеличения члена и пирамид)

Ответить
6
Олег Крегонин

Возрадуемся

Ответить
0
Кигхриль Vselensky

минимальный рекламный бюджет для запуска — 2 миллиона евро.

Поясните кому может понадобиться 280 символов в тг за 2млн евро без внешних ссылок, кроме 20 идей развития россии и всяким апешным помойкам

Ответить
2
Семен Переделкин

Всяким аналогам Финико зайдёт на ура, как показала практика.

Ответить
0
Николай Ермаков

Это всё конечно здорово, но реклама в вк тоже началась с двух баннеров слева под ссылками на разделы.

Ответить
2
Андрей Чуринов

Не понял только, почему у них уходит много сил и средств именно на большие каналы? Какая им разница, скрлько там подписчиков?

Ответить
0
Даниил Рыжков

Потому что маленькие никто не читает, а на больших нужно поддерживать жирный трафик, ещё сходу отправить сотни тысяч пушей

Ответить
3
Невинный диод

Спасибо, ВиСи, я подписан на @durov и сам увидел новость. Ну что, Дурова в президенты!

Ответить
1
Fred Han

Я за тебя самолетики пускал, телеграм! Где мой Fiddyback?)

Ответить
1
Tema Krukovets

От чего ушли, к тому и пришли)

Ответить
0
Dmitry Porkhaev

Не прошло им пол года или прошло🤔

Ответить
0
Дмитрий Данилов

тоже обратил внимание, под конец года запускать такое себе

Ответить
–1
Alex Cox

И в чем же проблема? Что под конец года у многих остались рекламные бюджеты?

Ответить
3
Невинный диод

Мне кажется, как раз логично ближе к концу года, чтобы рекламодатели успели на следующий бюджеты расписать

Ответить
0
Дмитрий Данилов

да я только за, правда ожидал намного раньше

Ответить
0
Denis Kiselev

Не самый гнилой вариант. Норм

Ответить
0
Nikolay Kenig

А мне как владельцу платить будут?

Ответить
0
Mikhail Che

Ага, я зашел такой, начал данные заполнять, перешел в окно оплаты, а там опа и 2 миллиона евро
не сегодня, телеграм, не сегодня

Ответить
0
Skolkovo Leaks

Ну, началось :)

Ответить
0
Георгий Алавердян

В Телеграме CPM будет стоить 2€ — нормальный прайс, кмк. Оно и понятно, Телеграм же, тут и контингент с контетом соответствующий.

«Once the text of your sponsored message is completed, you can set a CPM (Cost-Per-Mille) for the ad, which is the price for one thousand views of your ad. The minimum CPM for a sponsored message is €2.»

Ответить
0
Стас Олійник

2 ляма...
Хорошо хоть писькокремов, антисептиков и прочей хрени не будет
Но это не точно
Кто что думает?
Какие компании зайдут первыми?

Ответить
0
Семен Переделкин

РКН.

Ответить
0
Семен Переделкин

2 ляма баксов? Страшно далёк ты от народа, Паша.

Ответить
0
Стас Иванов

Наш народ в Дубаях не живёт 😀

Ответить
0
Даниил Романов

Минимальный бюджет 2 млн евро
What?

Ответить
0
Андрей

Минимальный бюджет - это ещё ладно. И хороший ограничитель, чтобы пришли крупные бренды. Хотя смысла нет без внешних ссылок.

Но обязанность потратить 10 млн евро за 12 месяцев, чтобы расторгнуть договор, а иначе штраф в 1 млн евро - это странно.

Ответить
0
Valik Pavlov

Первобилить можно?))

Ответить
0
Sergey Tischenko

Сейчас то сообщения, которые переслали не так очевидно считываются в канале. А будет ли считываться реклама?

Ответить
0

Комментарий удален

Александр Сергеевич

Я так понимаю телеграмм можно пока не обновлять, чтобы рекламу не видеть за 10кк евро в год. :D

Ответить
0
Сергей Романов

м, кайф
решил зайти внутрь тестовой платформы, через 5 минут мне заблокировали номер телефона в телеграме (:

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0
Bot Fabric

в нём не должно быть ссылок

Стоит уточнить: только внешних ссылок. Ссылки на каналы и боты разрешены

Ответить
0
Дмитрий Данилов

В Telegram обещают делиться доходами от рекламы с владельцами каналов, как только Telegram сможет покрыть свои основные расходы - как это понять. Типо реклама для владельцев бесплатная?

Ответить
0
Александр Львов

Да, в канале будет показываться реклама, но деньги за нее получит только Телеграм.

Ответить
0
Дмитрий Данилов

какой толк тогда админам?

Ответить
0
Aziz Aibekuulu

Возможно админы сами будут выкладывать рекламу как в ютубе в закрепе или в описаниях(переходи по ссылке и почему рот в говне оказался)

Ответить
0
Артем Баранов

Когда Телеграм стал женщиной то...

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0
Hot News

21 век же.

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0
B. B.

Стаавки на споорт! 1xBet! теперь и в телеге))

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0
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