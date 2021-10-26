Минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн, из них €1 млн — депозит.

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Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах, заявил Павел Дуров.

Реклама будет отображаться внизу ленты канала с пометкой «Спонсируемые сообщения». Сообщение ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок.

Объявления появятся в публичных каналах, у которых больше тысячи подписчиков. При этом они будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются.

Пока платформа работает в тестовом режиме. В Telegram обещают делиться доходами от рекламы с владельцами каналов, как только Telegram сможет покрыть свои основные расходы.

Реклама будет проходить модерацию — запрещены кликбейт и нереалистичные обещания, отсылки к личности и предпочтениям, азартные игры, наркотики, табак и алкоголь, оружие, спам и другое.

Оплата происходит за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет €2, минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн.

При этом €1 млн — это депозит, который не вернётся, если рекламодатель не потратит €10 млн за последние 12 месяцев.