Роскомнадзор внёс Telegram и «Живой журнал» в реестр «больших соцсетей» Статьи редакции
Ранее ведомство включило в этот список Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и ещё четыре сервиса.
Роскомнадзор включил соцсети в новый реестр в рамках закона о самоконтроле соцсетей. Его участники должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую информацию на территории России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.
В сентябре 2021 года в реестр соцсетей включили Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Согласно федеральному закону, принятому в конце 2020 года, соцсети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей, попадают в специальный реестр Роскомнадзора. Они должны блокировать запрещённую информацию. Какое наказание следует за невыполнение этих требований — не указано.
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