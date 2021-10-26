Как не угодить в мышеловку бесплатного аудита контекстной рекламы? Немного советов от йогуртного сомелье

Не все аудиты одинаково полезны. Не так давно один знакомый маркетолог потерял работу, доверившись аудиту контекстной рекламы известной компании, а те слили в трубу его пухлый бюджет из-за ошибки в расчетах. Как не влипнуть в такую же историю и получить отличные результаты? Инфа в статье.