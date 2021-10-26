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Соцсети
TJ

Роскомнадзор внёс Telegram и «Живой журнал» в реестр «больших соцсетей» Статьи редакции

Ранее ведомство включило в этот список Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и ещё четыре сервиса.

Роскомнадзор включил соцсети в новый реестр в рамках закона о самоконтроле соцсетей. Его участники должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённую информацию на территории России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение ведомства.

В сентябре 2021 года в реестр соцсетей включили Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Согласно федеральному закону, принятому в конце 2020 года, соцсети, которые ежедневно посещают более 500 тысяч пользователей, попадают в специальный реестр Роскомнадзора. Они должны блокировать запрещённую информацию. Какое наказание следует за невыполнение этих требований — не указано.

#новости #telegram #живойжурнал

421 просмотров
7 7 комментариев
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7 комментариев
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Стас Иванов

Какая честь для ЖЖ

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2
Melissa Warner

Ну прям честь оказали. Мол, заслужили. Теперь сами экстремистов выявляйте)

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1
Lisa Pucci

Если не можешь остановить пьянку- возглавь ее.
Здесь видимо тот же принцип)

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2
Антон Коровин

Живой журнал живой разве?

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0
Hot News

живее всех живых

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0
Ильназ Гафуров
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0
Fix Play Media

О ваше величество, спасибо 🙏 что telegram внесли в ваш почётный список, после вас пойдем покорять список рекордов Гиннесса.

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0
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