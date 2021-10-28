Вкратце: выступление Цукерберга на презентации Facebook Connect 2021 Статьи редакции
Коротко о главных анонсах, «метавселенной», новом названии и последних достижениях компании в области VR и AR.
28 октября Марк Цукерберг выступил на онлайн-презентации Facebook Connect 2021, где рассказал о последних достижениях компании в VR и AR, её планах по развитию «метавселенной», а также о новом названии.
«Метавселенная»
- Facebook планирует развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором сочетаются VR и AR-технологии.
- Пользователи смогут общаться друг с другом в виртуальной реальности с помощью аватаров.
- Весь контент из «обычного» интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм.
- Facebook предложит создать своё рабочее место в сервисе Horizon Workrooms и виртуальный дом в Horizon Home.
Игры и фитнес
- В VR выйдет множество новых игр, больше подробностей о которых Facebook обещает рассказать на отдельном мероприятии Oculus Gaming Showcase.
- В метавселенной пользователи смогут совместно заниматься спортом вместе, хотя находятся в разных местах, и играть в игры с дополненной реальностью.
- Для игр и работы можно будет создать как отдельные аккаунты, так и аватары.
- Цукерберг отдельно анонсировал выход GTA: San Andreas для Oculus с возможностью играть от первого лица.
Обучение в метавселенной
- Образование в метавселенной станет более интерактивным, медики смогут тренироваться в виртуальной реальности, а будущие астрономы — изучать космические объекты вблизи с помощью дополненной.
- Пользователи смогут загрузить 3D-модель машины и попробовать себя в ремонте, а также рассмотреть планеты Солнечной системы с помощью голограмм.
- Учиться в новой реальности Facebook предлагает в том числе с помощью своих очков.
Новая экономика
- Плата за сервисы отталкивает людей, поэтому Facebook намерена и дальше избавляться от неё или минимизировать цены на свои сервисы.
- В метавселенной должны появиться новые типы авторов, которые будут создавать собственные вещи и целые миры для пользователей.
- Facebook даст предпринимателям новую площадку для взаимодействия с клиентами.
Средства для разработчиков
- Facebook предоставит разработчикам набор SDK, чтобы облегчить создание приложений для метавселенной.
- Разработки компании облегчат настройку реакции на движения рук и упростят расшифровку человеческой речи.
Project Cambria
- Facebook разрабатывает новые «умные» очки для взаимодействия с метавселенной.
- AR-очки под кодовым названием Project Cambria выйдут в 2022 году.
- Релиз «умных» очков совместно с Ray Ban в сентябре был первым шагом к тому, чтобы увести пользователей от экранов смартфонов.
Новое название
- Facebook сосредоточит свои усилия на развитии метавселенной.
- Компания сменит название на Meta, потому хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с метавселенной.
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