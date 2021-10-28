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Соцсети
Илья Склюев

Вкратце: выступление Цукерберга на презентации Facebook Connect 2021 Статьи редакции

Коротко о главных анонсах, «метавселенной», новом названии и последних достижениях компании в области VR и AR.

5 5 комментариев
816 просмотров
Facebook

28 октября Марк Цукерберг выступил на онлайн-презентации Facebook Connect 2021, где рассказал о последних достижениях компании в VR и AR, её планах по развитию «метавселенной», а также о новом названии.

Посмотреть повтор трансляции можно в Facebook и на YouTube.

«Метавселенная»

  • Facebook планирует развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором сочетаются VR и AR-технологии.
  • Пользователи смогут общаться друг с другом в виртуальной реальности с помощью аватаров.
  • Весь контент из «обычного» интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм.
  • Facebook предложит создать своё рабочее место в сервисе Horizon Workrooms и виртуальный дом в Horizon Home.

Игры и фитнес

  • В VR выйдет множество новых игр, больше подробностей о которых Facebook обещает рассказать на отдельном мероприятии Oculus Gaming Showcase.
  • В метавселенной пользователи смогут совместно заниматься спортом вместе, хотя находятся в разных местах, и играть в игры с дополненной реальностью.
  • Для игр и работы можно будет создать как отдельные аккаунты, так и аватары.
  • Цукерберг отдельно анонсировал выход GTA: San Andreas для Oculus с возможностью играть от первого лица.

Обучение в метавселенной

  • Образование в метавселенной станет более интерактивным, медики смогут тренироваться в виртуальной реальности, а будущие астрономы — изучать космические объекты вблизи с помощью дополненной.
  • Пользователи смогут загрузить 3D-модель машины и попробовать себя в ремонте, а также рассмотреть планеты Солнечной системы с помощью голограмм.
  • Учиться в новой реальности Facebook предлагает в том числе с помощью своих очков.

Новая экономика

  • Плата за сервисы отталкивает людей, поэтому Facebook намерена и дальше избавляться от неё или минимизировать цены на свои сервисы.
  • В метавселенной должны появиться новые типы авторов, которые будут создавать собственные вещи и целые миры для пользователей.
  • Facebook даст предпринимателям новую площадку для взаимодействия с клиентами.

Средства для разработчиков

  • Facebook предоставит разработчикам набор SDK, чтобы облегчить создание приложений для метавселенной.
  • Разработки компании облегчат настройку реакции на движения рук и упростят расшифровку человеческой речи.

Project Cambria

  • Facebook разрабатывает новые «умные» очки для взаимодействия с метавселенной.
  • AR-очки под кодовым названием Project Cambria выйдут в 2022 году.
  • Релиз «умных» очков совместно с Ray Ban в сентябре был первым шагом к тому, чтобы увести пользователей от экранов смартфонов.

Новое название

  • Facebook сосредоточит свои усилия на развитии метавселенной.
  • Компания сменит название на Meta, потому хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с метавселенной.

#facebook #соцсети #презентация

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