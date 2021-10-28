Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta Статьи редакции
Компания хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с «метавселенной».
Об этом основатель компании Марк Цукерберг объявил на презентации Facebook Connect.
На мероприятии Цукерберг рассказал, что компания будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства.
Главная цель метавселенной — соединять людей и помогать им общаться, считает Цукерберг. В таком виртуальном мире можно будет общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм.
Meta продолжит работать над Facebook, Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая «метавселенную»
- В июле 2021 года Марк Цукерберг заявил, что Facebook сосредоточится на работе над виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать. В октябре компания рассказала, что наймёт 10 тысяч сотрудников в Европе для работы над «метавселенной» в течение пяти лет.
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