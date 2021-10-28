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Соцсети
Евгения Евсеева

Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в Meta Статьи редакции

Компания хочет ассоциироваться не с соцсетью, а с «метавселенной».

27 27 комментариев
2464 просмотров

Об этом основатель компании Марк Цукерберг объявил на презентации Facebook Connect.

На мероприятии Цукерберг рассказал, что компания будет развивать метавселенную — виртуальный мир, в котором объединятся все имеющиеся технологии и устройства.

Главная цель метавселенной — соединять людей и помогать им общаться, считает Цукерберг. В таком виртуальном мире можно будет общаться в виде аватаров, а весь контент из реального мира смотреть в виде голограмм.

Meta продолжит работать над Facebook, Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая «метавселенную»

  • В июле 2021 года Марк Цукерберг заявил, что Facebook сосредоточится на работе над виртуальной реальностью, где пользователи смогут жить, работать и отдыхать. В октябре компания рассказала, что наймёт 10 тысяч сотрудников в Европе для работы над «метавселенной» в течение пяти лет.
Что такое «метавселенная», которую строят Марк…
Компании хотят видеть виртуальные миры, в которых объединятся все имеющиеся технологии и…
vc.ru

#новость #facebook

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Вторичный пистолет

Вот же ж ебанат

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6
Вторичный пистолет
Ответить
16
Covid 19

Главное, не пользоваться сервисами людей с такой фамилией.

Ответить
0
Arthur Niazyan

Марк, верни мордокнигу

Ответить
9
Михаил Лященко

Вторая серия первого сезона «чёрного зеркала» входит в чат.

Ответить
5
Valeriy Dik

Мет

Ответить
1
Serge Tikhonenko

Met - это еще короче, Хайзенберг и Джесси подтвердят.

Ответить
1
vanuxa_

То наши компании копируют с запада. А тут фейсбук у мейл.ру 🤣

Ответить
1
Иван Шеметов

meta cal

Ответить
0
Андрей Деревянко

Del

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–1
Selfish Ledger

Захватил термин Метаверс и ни разу не упомянул какую информацию они будут собирать с твоего зрачка чтобы в следующий раз показывать тебе более правильные вещи.

Ответить
0
Anton Kosenko

Смотреть порево из реального мира в виртуальном… интересненько 🤨

Ответить
0
Alex Chepkasov

Новая схема порабощения!!!!

Ответить
0
Андрей Мельник

Я всё таки надеялся на название Gavno. В самом деле, Instagram хорошо бы подошло название Gavnoedy, для WhatsApp - GavnoTerki, ну а Facebook - это просто Gavno.

Ответить
0
Ольга Черватюк

Сплагиатил название у Замесина 😁

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0
Виктор Булов

Жить в виртуальной реальности и общаться в виде аватаров? Вот это поворот

Ответить
0
true iBegginer

MAANG?

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0
Alibek

Это все мета-юмор. Вы (не)поняли

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0
Александр Цымляков

Он сделает новый Диптаун?)

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0
Viktor Bezhanov

Metadon

Ответить
0
Lev Landau

я такая пост пост, я такая мета мета

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0
Ольга Черватюк

.

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0
Антон Коровин

Инопланетянин делает свою вселенную

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0
Covid 19

MetanIt может смело привлекать за плагиат.

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0
Святий Миколай

Там недавно название mail.ru освободилось, могли бы одолжить. Зачем добру пропадать

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0
CK Biswas

Иногда становится жалко что в юном возрасте не отправился в США. Сколько же там возможност…

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0
Роман Ваничкин

Видимо только этот домен был свободен.

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–1
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