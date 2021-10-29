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Соцсети
Маша Цепелева

TikTok начал тестировать сервис для донатов блогерам, у которых больше 100 тысяч подписчиков Статьи редакции

Переводить деньги можно анонимно, от $1.

  • Блогер Джера Бином заметила в TikTok функцию чаевых и подала заявку на тест, сообщает The Verge. По данным на скриншотах из приложения, соцсеть не будет брать комиссию, и все деньги получат авторы.
  • Участвовать в тестировании могут блогеры старше 18 лет без нарушений на платформе, у которых больше 100 тысяч подписчиков.
  • Через несколько дней после заявки в аккаунте Джеры Бин появился раздел Tips. Авторы могут получить чаевые в $5, $10, $15 или произвольную сумму от $1. Отправить перевод можно анонимно. В России раздел не отображается, проверила редакция vc.ru.
  • TikTok отказался рассказывать The Verge, в каких странах доступна функция.
Слева скриншот с Tips из видео блогера, справа — как выглядит информация под профилем для пользователей из России

#новость #tiktok

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Семен Переделкин

Справедливее было бы наоборот - ввести чаевые тем, у кого подписчиков мало. И как только достигается порог, например, в 100 тысяч подписчиков - чаевые отключаются.

А то опять богатые богатеют.

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Александр Силиванов

Бедные тиктокеры оказывается, им не хватает денег с рекламы...

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фото: ДПиООС
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