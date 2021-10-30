Платформа микроблогов Mastodon обвинила соцсеть Трампа в использовании своего исходного кода и потребовала его открыть Статьи редакции
Она разрешает использовать свой код, но он должен быть общедоступным.
Глава Mastodon Юджин Рочко заявил, что в основе запущенной Трампом соцсети TRUTH Social лежит общедоступный код его платформы.
Mastodon — это соцсеть с открытым исходным кодом, задуманная как альтернатива Twitter. Любой желающий может создать свой сервис на её основе. При это нужно соблюдать условия лицензии AGPLv3, среди которых — требование обязательно открывать для пользователей код проекта и все добавления к нему.
Рочко отправил официальное письмо главному юристу TRUTH Social с просьбой опубликовать исходный код 26 октября. У соцсети есть 30 дней, чтобы исполнить требование, иначе Mastodon отзовет у неё лицензию на свою платформу.
Соцсеть пока не запущена официально, но пользователи уже смогли в ней зарегистрироваться и обнаружили схожесть в интерфейсе, пишет Vice. Также, например, на странице для авторизации в коде нашли упоминание Mastodon. При этом на сайте TRUTH Social указано, что права на исходный код принадлежат ей.
- В январе 2021 года Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за его высказываний по поводу своих сторонников на фоне штурма Капитолия. В марте Трамп объявил, что запустит собственную соцсеть, которая «изменит правила игры».
- 21 октября Трамп объявил о создании соцсети TRUTH Social, а также выходе её на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» Digital World Acquisition. Бета-версия сайта станет доступна в ноябре, а полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года.
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