Она разрешает использовать свой код, но он должен быть общедоступным.

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Глава Mastodon Юджин Рочко заявил, что в основе запущенной Трампом соцсети TRUTH Social лежит общедоступный код его платформы.

Mastodon — это соцсеть с открытым исходным кодом, задуманная как альтернатива Twitter. Любой желающий может создать свой сервис на её основе. При это нужно соблюдать условия лицензии AGPLv3, среди которых — требование обязательно открывать для пользователей код проекта и все добавления к нему.

Рочко отправил официальное письмо главному юристу TRUTH Social с просьбой опубликовать исходный код 26 октября. У соцсети есть 30 дней, чтобы исполнить требование, иначе Mastodon отзовет у неё лицензию на свою платформу.

Соцсеть пока не запущена официально, но пользователи уже смогли в ней зарегистрироваться и обнаружили схожесть в интерфейсе, пишет Vice. Также, например, на странице для авторизации в коде нашли упоминание Mastodon. При этом на сайте TRUTH Social указано, что права на исходный код принадлежат ей.