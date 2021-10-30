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Соцсети
Евгения Евсеева

Платформа микроблогов Mastodon обвинила соцсеть Трампа в использовании своего исходного кода и потребовала его открыть Статьи редакции

Она разрешает использовать свой код, но он должен быть общедоступным.

7 7 комментариев
984 просмотров

Глава Mastodon Юджин Рочко заявил, что в основе запущенной Трампом соцсети TRUTH Social лежит общедоступный код его платформы.

Mastodon — это соцсеть с открытым исходным кодом, задуманная как альтернатива Twitter. Любой желающий может создать свой сервис на её основе. При это нужно соблюдать условия лицензии AGPLv3, среди которых — требование обязательно открывать для пользователей код проекта и все добавления к нему.

Рочко отправил официальное письмо главному юристу TRUTH Social с просьбой опубликовать исходный код 26 октября. У соцсети есть 30 дней, чтобы исполнить требование, иначе Mastodon отзовет у неё лицензию на свою платформу.

Соцсеть пока не запущена официально, но пользователи уже смогли в ней зарегистрироваться и обнаружили схожесть в интерфейсе, пишет Vice. Также, например, на странице для авторизации в коде нашли упоминание Mastodon. При этом на сайте TRUTH Social указано, что права на исходный код принадлежат ей.

Glen @RealGlenMerlin
@VValkyriePub @MikaelThalen it is bang on
  • В январе 2021 года Twitter, Facebook, YouTube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за его высказываний по поводу своих сторонников на фоне штурма Капитолия. В марте Трамп объявил, что запустит собственную соцсеть, которая «изменит правила игры».
  • 21 октября Трамп объявил о создании соцсети TRUTH Social, а также выходе её на биржу путём слияния с компанией-«пустышкой» Digital World Acquisition. Бета-версия сайта станет доступна в ноябре, а полноценный запуск запланирован на первый квартал 2022 года.

#новость #mastodon #трамп

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Семен Переделкин

"на странице для авторизации в коде нашли упоминание Mastodon"

Это залёт.

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4
Даниил Соловьев

Да уж, очень глупо спалились. Капитализация при этом 2.4 млрд$ (тикер DWAC)

TRUTH Social начала с обмана, иронично ред.

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0
Евгений Трифонов

на сайте TRUTH Social указано, что права на исходный код принадлежат ей

То есть соцсеть ПРАВДА ещё даже не запустилась, а уже успела наврать.

Это талант, в каком-то смысле восхищаюсь Трампом, другие так не умеют. ред.

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2
Александр Антипов

Примерно так я и представлял трампа в молодости. Сейчас то уже парики)))

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0
Юрий Другач

Ну Дональд, имея русские корни, открытая душа, откроет код

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0
Дмитрий Тенетович

Код Mastodon лицензирован GPL. Любые форки и производные обязаны публиковать исходный код по первому требованию.

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0
Slava Itprofi

WTF!!?? Первое правило стартапа:

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0
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