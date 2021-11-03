Telegram добавил заявки на вступление в группы по приглашениям Статьи редакции
Также в мессенджере появилась быстрая прокрутка фотографий и календарь для навигации по ним.
- В обновлённой версии приложения теперь можно прокрутить и быстро посмотреть все фотографии, видеозаписи и файлы из чата. Также можно увеличить или уменьшить количество объектов, отображающихся на экране.
- На вкладках «Медиа», «Файлы», «Голосовые сообщения» появился календарь, где можно увидеть, когда были получены или отправлены объекты. Для этого нужно открыть меню «Медиа» или нажать на блок с датой. Также на вкладке можно выбрать, какие материалы будут показаны — только фотографии, только видеозаписи или всё вместе.
- Для каналов и групп можно создавать специальные пригласительные ссылки — вступить по ним можно только после одобрения администратора. Перед этим администратор сможет посмотреть фотографию или информацию о пользователе.
- Чтобы не запутаться в ссылках, администраторы могут давать им названия, которые будут видны только им. Так они могут отличить, например, ссылки с ограниченными сроком действия или числом вступлений.
- Для всего приложения можно применить новые цветовые темы. У каждой есть дневная и ночная версии с цветным градиентом для блоков сообщений и анимированным фоном. Кроме этого, пользователь может изменить любые элементы новых тем на свой вкус — например, выбрать другие цвета или узоры. Пока функция доступна только на iOS.
- Пользователи iOS при нажатии на геопозицию могут посмотреть, сколько до неё нужно добираться или сколько займёт дорога у тех, кому её отправили.
- К уже набранному тексту теперь можно прикрепить фото или видео. Функция работает и с облачным черновиками сообщений — например, можно набрать текст на компьютере и загрузить изображение с телефона. Для пользователей Android функция будет доступна в следующих обновлениях.
- В версии для iOS обновился раздел настроек и теперь он соответствует стандартам iOS15. Улучшили настройки оповещений и стикеров, а также обновили иконки устройств.
Комментарий удален
Один из лидеров российского рынка ритейла своей сильной стороной считает узнаваемый бренд, а среди рисков называет высокую конкуренцию и возможные законодательные ограничения.
Как не имея релевантного опыта перейти в Data Science из другой сферы? Какие инструменты могут помочь развить новые профессиональные навыки и какой стратегии лучше придерживаться в обучении, рассказал специалист по анализу данных и машинному обучению Первой грузовой компании Павел Куницын. Подготовили топ-5 основных правил от нашего коллеги.
Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявил глава города.
До стартапа у меня была предпринимательская деятельность, опыт работы дизайнером и продактом на фрилансе и аутсорсе. Но, работая как сотрудник в других стартапах, я не понимала насколько это физически и морально сложный тип бизнеса, что стоит за каждым годом жизни такой компании.
В интернете растёт число непрофессиональных инвесторов, которые руководствуются первобытным инстинктами и хотят насолить хедж-фондам. Последние считают, что любители обесценивают индустрию и превращают финансы в азартную игру, хотя на деле совершают те же ошибки. Как развивается рынок розничного трейдинга — в пересказе The Verge.
Ваша компания уже перешла на электронный документооборот? От этого может зависеть многое: скорость процессов, устойчивость перед угрозами информационной безопасности, да и просто удобство в работе сотрудников. В статье обсудим, как озвученный вопрос связан с облаками, но более подробно об этом мы расскажем на вебинаре 11 ноября.
«Умелые руки» открылись в начале пандемии, но за год вышли на самоокупаемость и приносят до 900 тысяч рублей выручки в месяц.
Компания решила обновиться накануне своего 18-летия.
Каждому дизайнеру приходила мысль нарисовать в логотипе шиномонтажа вместо буквы «О» колесо. Рассказываем, как этого сделать грамотно на примере нового лого «Кинопоиска».