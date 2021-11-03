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Nazigul Jusupova

Telegram добавил заявки на вступление в группы по приглашениям Статьи редакции

Также в мессенджере появилась быстрая прокрутка фотографий и календарь для навигации по ним.

16 16 комментариев
1610 просмотров
  • В обновлённой версии приложения теперь можно прокрутить и быстро посмотреть все фотографии, видеозаписи и файлы из чата. Также можно увеличить или уменьшить количество объектов, отображающихся на экране.
Скроллинг фото и видео из чата Telegram
  • На вкладках «Медиа», «Файлы», «Голосовые сообщения» появился календарь, где можно увидеть, когда были получены или отправлены объекты. Для этого нужно открыть меню «Медиа» или нажать на блок с датой. Также на вкладке можно выбрать, какие материалы будут показаны — только фотографии, только видеозаписи или всё вместе.
Календарь медиафайлов Telegram
  • Для каналов и групп можно создавать специальные пригласительные ссылки — вступить по ним можно только после одобрения администратора. Перед этим администратор сможет посмотреть фотографию или информацию о пользователе.
Создание специальной ссылки для группы или канала Telegram
  • Чтобы не запутаться в ссылках, администраторы могут давать им названия, которые будут видны только им. Так они могут отличить, например, ссылки с ограниченными сроком действия или числом вступлений.
  • Для всего приложения можно применить новые цветовые темы. У каждой есть дневная и ночная версии с цветным градиентом для блоков сообщений и анимированным фоном. Кроме этого, пользователь может изменить любые элементы новых тем на свой вкус — например, выбрать другие цвета или узоры. Пока функция доступна только на iOS.
Применение новых тем для всего приложения на iOS Telegram
  • Пользователи iOS при нажатии на геопозицию могут посмотреть, сколько до неё нужно добираться или сколько займёт дорога у тех, кому её отправили.
  • К уже набранному тексту теперь можно прикрепить фото или видео. Функция работает и с облачным черновиками сообщений — например, можно набрать текст на компьютере и загрузить изображение с телефона. Для пользователей Android функция будет доступна в следующих обновлениях.
Подпись к фото или видео  Telegram
  • В версии для iOS обновился раздел настроек и теперь он соответствует стандартам iOS15. Улучшили настройки оповещений и стикеров, а также обновили иконки устройств.
Раздел настроек в приложении iOS Telegram

#новости #telegram

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Neo

Жаль что люди до сих пор не понимают, что телега изначально создавался как проект кровавой гебни. Те цирки которые были с роскомнадзором лишь отвлекающий маневр, показаться что телега тру клиент для норм людей.

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–2
Walter Kovacs

Нео, пей таблетки.

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15
dffd dffd

То, чувство, когда Морфеус перепутал карманы

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2
Roman Antonov

Вы все врети! Врети!

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0
Roman Antonov

Солидарен!

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0
DV

Какую альтернативу предлагаешь?

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0
Farhad Sadykov

Новость, заслуживающая пуш уведомления)

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3
Павел

К уже набранному тексту теперь можно прикрепить фото или видео

Такая неочевидная фича, видимо, раз так долго добавляли

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3
33_rublya

Телега как всегда на голову впереди всех

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2
Павел Кутас

все это здорово, конечно, но сколько еще лет должно пройти, чтобы мы увидели хотя бы масштабируемое по ширине окно с поиском фото/видео. Я уже не говорю о том, чтобы была возможность сделать плитки с фото/видео побольше

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2
Андрей

Я не очень понял ваш комментарий, но разве в этой версии не представили буквально то, что вы просите? Либо опишите фичу понятнее.

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0
Anton Koshenkov

Скриншот десктопного приложения у комментария. Думаю, автор имеет в виду, что на экранах 16:9 (или около того, у ноутов сейчас много вариантов) можно было бы плитку сделать шире. В целом, запрос вполне логичный

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1
Павел Кутас

да, речь про десктоп версию. На ней гораздо быстрее искать контент. У нас так много места, но имеем на десктопе окно в 4 плитки шириной. Можно было бы сделать это окно поиска резиновым, а превью картинок зуммируемым через зажатый Ctrl или какие-то еще варианты. Даты также прикрутить...

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0
Olesya Sukhinina

Сама жду

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0
Владислав Медведев

Ух ты сколько обновочек прилетело, здорово конечно!

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2

Комментарий удален

Виктор Булов

Изобрели закрытые каналы по приглашению. Вот так обновление.

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–1
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