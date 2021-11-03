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Соцсети
Nazigul Jusupova

Instagram снова начал показывать свои фото в Twitter Статьи редакции

Соцсеть отключила возможность посмотреть фото из Twitter в 2012 году.

  • Предпросмотр фотографий из Instagram стал доступен с 3 ноября. Об этом соцсеть сообщила на своей странице в Twitter.
Instagram @instagram
They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀

Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌
Они говорили, что это никогда не произойдёт. Теперь, когда вы поделитесь ссылкой на пост в Twitter, будет доступен предварительный просмотр.
  • Instagram отключил показ своих фото в Twitter в 2012 году. Чтобы посмотреть пост, нужно было перейти по ссылке, которая открывалась в браузере. В компании объясняли такое решение тем, что пользователи должны смотреть фото в самом Instagram, а не вовне.

#новости #instagram #twitter

741 просмотров
6 6 комментариев
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6 комментариев
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Yo Yo

в телеграм бы еще вернули как раньше фото видео и тд

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3
Шизоидная обезьяна

Соцсеть отключила возможность посмотреть фото из Twitter в 2012 году

Капец, я только узнал, что это было невозможно все это время

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2
Stepan Sulimov

Окси, кликклак, фото в Инстаграмм- кто и что вернётся следующим?

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0
Stepan Sulimov

Батя…

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1
KINCH

Instagram снова начал показывать свои фото в Twitter

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0
Dmitry Yashin

Новости стартапов и бизнеса, которые мы заслужили.

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0
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