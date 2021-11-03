Instagram снова начал показывать свои фото в Twitter Статьи редакции
Соцсеть отключила возможность посмотреть фото из Twitter в 2012 году.
- Предпросмотр фотографий из Instagram стал доступен с 3 ноября. Об этом соцсеть сообщила на своей странице в Twitter.
- Instagram отключил показ своих фото в Twitter в 2012 году. Чтобы посмотреть пост, нужно было перейти по ссылке, которая открывалась в браузере. В компании объясняли такое решение тем, что пользователи должны смотреть фото в самом Instagram, а не вовне.
Компания решила обновиться накануне своего 18-летия.
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