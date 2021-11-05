Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Соцсети
Маша Цепелева

В Telegram появились рекламные сообщения от платформы, которые нельзя удалить — они ведут на канал Павла Дурова Статьи редакции

За сутки количество подписчиков канала выросло на 66 тысяч.

Пост от Павла Дурова появился во многих крупных Telegram-каналах, например в «Русском маркетинге» (больше 123 тысяч подписчиков), «Нецифровой экономике» (больше 19 тысяч подписчиков) и других.

Кнопка ведёт на Telegram-канал Павла Дурова. Пост отображается последним в ленте сообщений канала, удалить его нельзя, уведомления о нём не приходит, есть пометка «спонсировано». Редакция vc.ru заметила пост только в каналах, где больше 1000 подписчиков, независимо от тематики. В некоторых крупных каналах сообщение не отображается.

По данным сервиса Telemetr, за сутки количество подписчиков канала Дурова выросло на 66 тысяч.

  • Telegram представил рекламную платформу и требования к коммерческим постам 26 октября. Сообщение должно быть ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок на сторонние платформы.
  • Оплата происходит за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет €2, минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн.
  • Telegram обещал делиться доходами от рекламы с владельцами каналов, как только сможет покрыть свои основные расходы.

#новость #telegram

2734 просмотров
Спасибо за наводку Pol Bal
34 34 комментария
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Mikhail Che
Ответить
61
Pavel Ivanov

Я не знаю, почему все плюсуют шутку – идея сочетания блоков ясна, но реализация так себе :-) С этим текстом не смешно совсем.

Или я просто встал не с той ноги сегодня. ред.

Ответить
12
Utin Antip

Просто эта шутка для геев

Ответить
–8
Utin Antip

Минусующие, что ж вы палитесь?

Ответить
–2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Камон чувак, геем быть не так стремно как несмешно шутить 🤣

Ответить
8
Илья Шишкунов

Это использование довольно старой и смешной пасты

Ответить
0
Анон Плиз

Сука, в голос 🤣🤣🤣

Ответить
2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Бгыгыг збс

Ответить
0
Andrey Andreev

нормальная тема, мешать не будет. Тем более это в каналах, а не в личной переписке

Ответить
14
Maxim Sergeevich

Минус только в том, что показывается во всех каналах одно и то же несколько раз одному пользователю, который, к тому же, уже переходил по ссылке посмотреть сообщение в исходном канале. Если так и будет потом со всей рекламой, то несколько раздражает, да и бессмысленно это. Достаточно было бы 1 просмотра или до первого перехода

Ответить
0
Dmitry Mikushin

ДУРОВ, УДОЛИ! И ИЗВЕНИСЬ

Ответить
9
Алексей Терно

Удаляй при мне

Ответить
2
Алексей Ипатов

Адекватная проба монетизации.

Ответить
9
Alex Shokhin

Ну если так будет в итоге, то шляпа полная.

Ответить
2
No Name

Вообще обезумел в своем мессенджере рекламу давать.

Ответить
11
Герман Манвелов

Как посмел?!

Ответить
5
Даниил Романов

Минимальный бюджет 2 млн €
Весело однако

Ответить
0
Rick

Сделано для того, что бы агентства запустить, а они сами уже будут модерировать рекламу. Через агентства уже будут рекламироваться все остальные. Поэтому рекламы будет много и она будет самой разной, а владельцы пабликов будут сосать лапу с этих доходов)

Ответить
8
Дмитрий Данилов

вот это минус, что если публичный канал не хочет рекламы или хочет получать с него доход с рекламы. Даже в помойном ВК можно отправить заявку

Ответить
0
Альберт Хабибрахимов

Павел Дуров: «Неуправляемая реклама в каждом канале или полное прекращение работы Telegram в России?»

Ответить
1
Денис Пронин

Ох, тут уже альтернатива не прекращение работы в России, а во всём мире.

Ответить
2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Да!

Ответить
0
RMirsaitov

Пост появился во всех каналах, в которых свыше 1000 подписчиков.

Ответить
0
Повседневный Паша

Не во всех

Ответить
1
Сергей Милосердов

В которых свыше 1000 подписчиков

Ответить
6
new_comment

Редакция vc.ru заметила пост только в каналах, где больше 1000 подписчиков, независимо от тематики.

Имеются ввиду русскоязычные каналы? А в каналах на других языках какое-нибудь сообщение появилось?

Ответить
0
Denis Logunovich

Пока запилили только для русскоговорящих каналов.

Ответить
0
Денис Политовский

Так это что получается Дуров русский Джобс и теперь какая то фишка работает только в России, но недоступна на западе?
Победа я щитаю

Ответить
7
Vlad Musii

Дуров - верни стену!

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Берлинскую!

Ответить
0
Alexandr Simonov

минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн.

Амбициозно

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Прикинь если бы он потратил два ляма евро на рекламу своих тупых высеров

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Дуров это тот который пишет тупую хуйню про то что надо избегать социальных контактов, быть веганом и игнорировать слова известных людей? Пожалуй я проигнорирую его канал

Ответить
0
Виктор Булов

Что он рекламировать интересно будет. Всякую шляпу вроде ставок на спорт, ведь в тележке куча мошенничества

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Устойчивые города: Москва
Домашний зелёный офис: как сделать рабочее место экологичным

Согласно опросу сервиса «Работа.ру» четверть работающих россиян хотели бы всегда трудиться из дома.

2 2 комментария
0
Личный опыт
Denis Konnov
Почему работе с продуктом нельзя научиться на курсах? И как тогда быть студенту без опыта?

Привет, VC! Меня зовут Денис, мне 20 и я год работаю в IT стартапе. Поступая в институт я уже примерно понимал, чем хочу заниматься. Работа с продуктом выглядела крайне заманчиво. Баллы егэ были не самые высокие, чтобы идти в вышку, а больше для учебы ничего интересного не было. Поэтому пошел в средний ВУЗ, но с четким планом учиться, не в…

1 1 комментарий
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Истории
Alexandra Kopelyan
Создала франшизу за 60 лет до McDonald’s: это Марта Харпер, открывшая сотни салонов красоты в 20 веке Статьи редакции

В конце 1800-х женщины ухаживали за волосами дома, но Харпер смогла переманить их в салоны красоты. Как предпринимательница построила бизнес-империю на франшизах, рассказывает The Hustle.

Один из салонов предпринимательницы
 The Hustle
0 Обсудить
Финансы
Finindie
ФРС сворачивает стимулирование, но рынок акций вырос, а не упал! И вот почему

В этом посте постараюсь максимально понятно объяснить, что сейчас происходит. Глава федрезерва США позавчера объявил о переходе к tapering.

3 3 комментария
4
Будущее
Slime_Pronoun
Завершился саммит по климату. Так ли углеродно-нейтральны поставленные цели?

Два дня назад закончился саммит по климату.

59 59 комментариев
22
Мнения
Alexey Polyakov
УКОЛ ХОЛОДОМ
2 2 комментария
0
Находки
Zukhriddin Rashidov
«Не было ни единого разрыва!» Вспоминаем бородатые интернет-мемы

Сегодня наша энциклопедия подзабытых «баянов» пополнится действительно древними интернет-мемами. В традиционной подборке бородатых историй мы вспомним, откуда пришел в рунет «медвед», говорящий «Превед!», посочувствуем клиенту провайдера, столкнувшемуся с обрывами интернета, и узнаем о первых рисунках, с которых начались все простенькие, но…

0 Обсудить
1
Первая грузовая компания
Кто такой профессиональный «жадина» и где его найти?

Директор по логистике ПГК Михаил Петров рассказал о том, почему логисты должны быть профессиональными коммуникаторами и «жадинами».

0 Обсудить
2
Транспортные Инновации Москвы
#этоуспех : электронные чернила как «новый черный»

Все проекты, попадающие к нам в ТИМ, сталкиваются с ними…хештегами! Команды вместе со своими кураторами креативят, как могут: здесь вам и #ясамсебяпосчитал (ну а действительно, кто, если не ты сам), #идунадемодейнамвместевеселей (с такой-то компанией как может быть иначе?) и #ямолодец (потому что кто, если не я?).

0 Обсудить
0
Первая грузовая компания
Пять рекомендаций для тех, кто хочет перейти в Data Science

Как не имея релевантного опыта перейти в Data Science из другой сферы? Какие инструменты могут помочь развить новые профессиональные навыки и какой стратегии лучше придерживаться в обучении, рассказал специалист по анализу данных и машинному обучению Первой грузовой компании Павел Куницын. Подготовили топ-5 основных правил от нашего коллеги.

7 7 комментариев
2
Больше статей
null