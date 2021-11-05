В Telegram появились рекламные сообщения от платформы, которые нельзя удалить — они ведут на канал Павла Дурова Статьи редакции
За сутки количество подписчиков канала выросло на 66 тысяч.
Пост от Павла Дурова появился во многих крупных Telegram-каналах, например в «Русском маркетинге» (больше 123 тысяч подписчиков), «Нецифровой экономике» (больше 19 тысяч подписчиков) и других.
Кнопка ведёт на Telegram-канал Павла Дурова. Пост отображается последним в ленте сообщений канала, удалить его нельзя, уведомления о нём не приходит, есть пометка «спонсировано». Редакция vc.ru заметила пост только в каналах, где больше 1000 подписчиков, независимо от тематики. В некоторых крупных каналах сообщение не отображается.
По данным сервиса Telemetr, за сутки количество подписчиков канала Дурова выросло на 66 тысяч.
- Telegram представил рекламную платформу и требования к коммерческим постам 26 октября. Сообщение должно быть ограничено 160 символами, в нём не должно быть ссылок на сторонние платформы.
- Оплата происходит за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет €2, минимальный бюджет для запуска рекламной кампании — €2 млн.
- Telegram обещал делиться доходами от рекламы с владельцами каналов, как только сможет покрыть свои основные расходы.
Минус только в том, что показывается во всех каналах одно и то же несколько раз одному пользователю, который, к тому же, уже переходил по ссылке посмотреть сообщение в исходном канале. Если так и будет потом со всей рекламой, то несколько раздражает, да и бессмысленно это. Достаточно было бы 1 просмотра или до первого перехода
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