Илон Маск доверил решение о продаже 10% своих акций Tesla пользователям Twitter Статьи редакции
Судьба пакета акций на $20 млрд решается опросом в соцсети — пока выигрывает вариант «продать».
Опрос появился вечером 6 ноября — Маск пообещал принять результаты голосования и последовать совету, каким бы он ни был.
Основатель Tesla объяснил голосование о продаже акций тем, что в обществе и СМИ обсуждают, что «нереализованная прибыль — средство уклонения от уплаты налогов». Reuters отмечает, что так предприниматель снова критикует предложенный в США «налог на миллиардеров», среди тезисов которого — обложить налогом нереализованный прирост капитала.
По подсчётам журналистов, пакет из 10% акций Tesla оценивается в $21 млрд. Поэтому в соцсетях голосование в твиттере прозвали «самым дорогим опросом в истории» — мнение выразили уже более 2,5 млн пользователей, и вариант «продать» пока набрал 56% голосов.
Сейчас Илон Маск владеет примерно 21% акций Tesla. Из-за резкого роста стоимости акций компании в конце октября предприниматель стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes — его состояние превысило $300 млрд.
форбс вообще оценивает свои фантазии, у некоторых наличка дежит в банке или в активпх как у гейтса. тк его компания платит дивиденды а у маска нет нихера кроме кредитов и пузыря
вот он и решил обкешится на хайпе
это как оценивать состояние музея в трилиард трилиардов потомучто там мадонна висит безценная. никто ее не купит за цену биржевую поэтому оценка не имеет смысла, только пустые звуки и колебания на рынке спекулятивном ред.
Я ж даже поперхнулся)). Вы бы отчётность ваг открыли прежде чем такую ерунду писать. 13% вместе с гибридами.
Продают 8 млн машин в год?) Из которых 4 млн производят китайцы на лицензированных платформах? Со средней ценой в 22 тысячи долларов (и это с учётом Бугатти, Бентли, ломбаргини, Порше) против 47 тысяч у Тесла?
Или внутренний конфликт в Ваг который происходит прямо сейчас - вам не известен?)
Инвесторы вложившиеся в ваг переживают больше: кредиты на 240 млрд, пенсионные обязательства на 40 млрд, обещание профсоюзов начать забастовку если диесс насчёт сокращать персонал - а ведь надо уволить как минимум 30 тысяч из 650.
Необходимо найти средства 67 млрд на инвестиции в производство электромобилей. Китайцы которые недовольны тем что вложили 4 млрд в 2 завода по производству id. Которые загружены уже два года менее чем на 20% мощностей. Капитализированные в активах 22 млрд долларов расходы на разработку ДВС машин которые надо списать за счёт прибыли, а это невозможно из-за ограничений по кредитам...
Выбирайте что вам больше по душе
И ничего. Потому что продажа акций не означает, что фонд не верит в дальнейший рост. Это активный фонд. Когда бумага вырастает на сотни процентов, то фонд вынужден продавать то, что выросло и покупать то, что упало. Завтра Тесла просядет на 30-40% - она продаст другие бумаги, которые выросли и закупит Теслу.
Действительно стоит больше тойты и вв, гораздо, но электромобилей продает кратно больше чем они вместе (у тойоты пока нет полных ev).
Кроме этого доход тесла с электрокаров превышает стандартную маржу в автоиндустрии, вв например вообще не зарабатывает с электрички пока что.
А еще тесла уже давно зарабатывает, именно с электромомбилей а не с кредитов или биткоина, и очень много в процентом соотношении.
Ну и напоследок, тесла прямл сейчас может купить гм, форд и еще с десяток старых автопроизводителей и не сильно потеряет от этого.
Оценка разумная прямо сейчас, не согласны? Ну идите в шорт, чего балаболить то?
не может, тк дискаунт к биржевой цене теслы раз 20, и кеша у теслы нет. она может как порше обменятся акциями
нет у теслы никакой маржи это басни, у них машины из говна с дырами в палец, при цене порше, это продается только лохам. продукт на уровне китая за цену европпы. когда 3 сек китайцы выйдут на рынок тесле жопа
Я тоже знаю, как работает реальность, и слышу разговоры про пузырь уже больше года, но акции только растут и растут, с периодическими коррекциями)
Безумный почти безосновательный рост за последние 3 недели это безусловно дичь, тут уже явно такой мини-памп не из-за новости про Hertz, на текущий момент акция явно перекуплена и перегрета, но это не пузырь, который должен лопнуть и снизить стоимость акций в несколько раз.
Речь идёт о 10% пакета акций Тесла у Маска - то есть о 2,2% акций Тесла что как раз и стоят около 22 млрд.
И проблема состоит как раз в том что ему придется это сделать чтобы оплатить налог. Вопрос - если в следующем году акции Тесла упадут в цене - сколько государство вернёт маску или иным налогоплательщикам нового налога
Это раньше так было.
Сейчас демократы включили налог на нереализованный прирост капитала в пакет предложений по налогу на богатство и пока не видно причин, почему его могут отклонить:
https://www.wsj.com/articles/tax-on-billionaires-unrealized-gains-will-likely-be-in-budget-package-democrats-say-11635096384
Ох, че в понедельник на бирже будет... Сейчас цены на акции айти компаний очень сильно завышены, все ждут либо лопанья пузыря, либо нехилой корректировки. Показатель теслы цена акции/прибыль p/e - 400, это просто за рамками добра и зла. Для сравнения, у гугла p/e 28, у майкрософта 37, у эпла 26, сбер 6, газпром 7. Т.е понимаете, акции теслы по стоимости завышены примерно в 10 20 раз просто потому что Маск, и зумерки, которые думают что сломали систему стариканскую.
Что в итоге имеем, если Маск заплатит налоги с активов, а сколько это от 300 лярдов?, то он фактически оплатит пузырь из своего кармана, потому что когда он лопнет или выйдет неудачный твит, стоимость акций его портфеля как раз и будут стоить 20 лярдов, сравнимый с уплаченными налогами. Поэтому Маск фиксирует прибыль и никакое голосование не изменит его решения, потому что знает, что корректировка и налоги могут сделать его миллионером. Можно и дальше мечтать, что капитализация теслы вырастит до 10 триллионов, а 20 летние гении сделают иксы, но реальность суровее. Если бы маск продал 10% акций ( фактически он фиксирует 100% акций по справедливой стоимости) без предупреждений, то там был бы откат к началу 20го года. Такие дела, похоже грядет нехилая корректировка всего фондового рынка:)
Это да, но не 400 же ) Заказ на 4 лярда увеличил капитализацию на 200? Серьезно? Ну и сколько лет ждать роста выручки чтобы PE стал как у гугла? Маск не дурак, чтобы оплачивать этот праздик жизни реальным кешем. Потому что не сегодня, так завтра этот PE и может стать как у гугла, только не за счет роста выручки. А чтобы PE пришел в норму, тесле надо производить столько машин, как все остальные автопроизводители вместе взятые. Романтично конечно, но тогда придется у половины мира кеш забрать :)
Так было 1300 всего 3 квартала назад, что не так то?)
Сокатили более чем в 3 раза менее чем за год, хотя остин и гига берлин еще не открыли а гига шанхай не вышла на полную мощность.
Если вам кажется что такой рост случился именно после заказа херц, это только кажется. Да, это был стимул, но покупатели были не только от этой сделки, отрицать это глупо.
Посмотрите историю РЕ амазона, думаю тоже удивитесь их РЕ кратно выше текущему у теслы, на некоторых отрезках времени. Где теперь амазон а где их шортисты?)
Про то что для оправдания текущей капитализации теслы ей якобы нужно производить 20 млн авто это глупость какого-то диваналитика.
Маржа теслы кратно больше традиционных производителей, НО - тесла это не только электромобили.
Это как анализировать весь рынок мобильных телефонов в 2007 году чтобы оценить капитализацию эпл.
Так и обьем рынка был другим и не было понимания экономики компаний безудержного роста.
Кто знал в 2007 году что эпл будет делать десятки миллиардов отдельно на наушниках, часах или сервисах? Уже не говоря об айпадах.
Вот и мы нн знаем потенциала фсд или роботакси. А может и чего-то еще, кто знает
Ну вообще то сейчас этого все и ждут, дай только повод :) Поэтому Маск и занялся популизмом, иначе много людей выйдут в окно. Акции теслы ничем не отличаются от битка, который может как дать, так и забрать иксы, просто из-за одного твитта. А каскадное срывание стопов - жто вообще классика жанра на крипте:)
Я знаю многих акционеров Tesla, которые были с компанией с самого начала, и они не могут не хвалить Маска. Но я также знаю, что многие из недавних успехов Tesla были достигнуты благодаря усилиям Маска, и я думаю, что он нанес большой ущерб Tesla в процессе работы.
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