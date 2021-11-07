Судьба пакета акций на $20 млрд решается опросом в соцсети — пока выигрывает вариант «продать».

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Опрос появился вечером 6 ноября — Маск пообещал принять результаты голосования и последовать совету, каким бы он ни был.

Основатель Tesla объяснил голосование о продаже акций тем, что в обществе и СМИ обсуждают, что «нереализованная прибыль — средство уклонения от уплаты налогов». Reuters отмечает, что так предприниматель снова критикует предложенный в США «налог на миллиардеров», среди тезисов которого — обложить налогом нереализованный прирост капитала.

По подсчётам журналистов, пакет из 10% акций Tesla оценивается в $21 млрд. Поэтому в соцсетях голосование в твиттере прозвали «самым дорогим опросом в истории» — мнение выразили уже более 2,5 млн пользователей, и вариант «продать» пока набрал 56% голосов.

Elon Musk @elonmusk Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?

Elon Musk @elonmusk I will abide by the results of this poll, whichever way it goes Я соглашусь с результатом опроса, каким бы результат ни был

Elon Musk @elonmusk Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock. Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа — единственный способ для меня платить налоги