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Соцсети
TJ

Илон Маск доверил решение о продаже 10% своих акций Tesla пользователям Twitter Статьи редакции

Судьба пакета акций на $20 млрд решается опросом в соцсети — пока выигрывает вариант «продать».

95 95 комментариев
9368 просмотров

Опрос появился вечером 6 ноября — Маск пообещал принять результаты голосования и последовать совету, каким бы он ни был.

Основатель Tesla объяснил голосование о продаже акций тем, что в обществе и СМИ обсуждают, что «нереализованная прибыль — средство уклонения от уплаты налогов». Reuters отмечает, что так предприниматель снова критикует предложенный в США «налог на миллиардеров», среди тезисов которого — обложить налогом нереализованный прирост капитала.

По подсчётам журналистов, пакет из 10% акций Tesla оценивается в $21 млрд. Поэтому в соцсетях голосование в твиттере прозвали «самым дорогим опросом в истории» — мнение выразили уже более 2,5 млн пользователей, и вариант «продать» пока набрал 56% голосов.

Elon Musk @elonmusk
Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?
В последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?
Elon Musk @elonmusk
I will abide by the results of this poll, whichever way it goes
Я соглашусь с результатом опроса, каким бы результат ни был
Elon Musk @elonmusk
Note, I do not take a cash salary or bonus from anywhere. I only have stock, thus the only way for me to pay taxes personally is to sell stock.
Заметьте, я не получаю зарплату или бонусы. У меня есть только акции, и их продажа — единственный способ для меня платить налоги

Сейчас Илон Маск владеет примерно 21% акций Tesla. Из-за резкого роста стоимости акций компании в конце октября предприниматель стал богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes — его состояние превысило $300 млрд.

#новость #илонмаск #tesla

95 95 комментариев
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95 комментариев
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Максим Стрельцов

Выглядит так, как будто задумал обкэшиться, но переложить ответственность за решение на людей из твиттера, чтобы не посеять панику.

Ответить
55
Михаил Швец

А обкэшиться хочет, потому что знает реальную капитализацию компании, которая раз в 10-20 поменьше чем 1 трлн зелени.

Ответить
4
Anatoly Ivanov

скорее даже в 100 раз меньше, там RSI, P/E, P/S просто адовые, напоминая WorldCom перед пузырем доткомов ред.

Ответить
1
Михаил Швец

Я считал по среднеотраслевым показателям.

Ответить
0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Именно так )

Ответить
1
Grigvik Fake

Да ещё обкэшиться пока стоит 1 трлн, а вдруг рухнет, будет всю жизнь жалеть, биток то не прикупил в своё время

Ответить
0
Сознательный Артем

не самый бонатый, а владелец актива который оценен спекулянтами баснословно дорого. продаст он акции и цена обвалится до 0

Ответить
–1
Степан Фадеев

Думаете у остальных наличка лежит по кроватью?

Ответить
20
Сознательный Артем

форбс вообще оценивает свои фантазии, у некоторых наличка дежит в банке или в активпх как у гейтса. тк его компания платит дивиденды а у маска нет нихера кроме кредитов и пузыря

вот он и решил обкешится на хайпе

это как оценивать состояние музея в трилиард трилиардов потомучто там мадонна висит безценная. никто ее не купит за цену биржевую поэтому оценка не имеет смысла, только пустые звуки и колебания на рынке спекулятивном ред.

Ответить
7
Ilya Grigorev

Ну так встаньте в шорт, что мешает? То что вам их на уши натянут в ближайшем будущем?

Ответить
13
Corbyan

Судя по активному хейту теслы в комментах он уже там стоял) теперь воюет с дивана

Ответить
7
Ilya Grigorev

Возможно и Коля уже приходил)

Ответить
1
Григорий Андреев

Что ты несёшь?)
Он как раз таки погасил все долги, когда кэш был дешёвым и нарастил мощности в виде заводов по всем миру, а теперь у него нескончаемые заказы на теслу на несколько лет вперёд.
Но ты можешь продолжать думать что ты самый умный и рубишь правду-матку.

Ответить
3
madkliq

да, у эпл лежит, у Баффета 150 млрд. лежит, у Маска лежит догикоин и биткоин

Ответить
0
Степан Фадеев

Я про состояние конкретных людей, а не компании.

Ответить
0
madkliq

и я про состояние Бафета

Ответить
0
Степан Фадеев

Тогда 150 млрд какой валюты? И если долларов то откуда информация про 150 млрд?

Ответить
1
madkliq

в долларах, в беркшир лежит, на счетах банк оф америка, где у тесла и илона лежит 100 млрд. хотя бы? В кирпичах на заводе?

Ответить
0
Сергей Милосердов

А что не в минус уйдёт?)

Ответить
2
Сознательный Артем

тесла стоит больше тойоты и вв вместе, производит и продает меньше электромобилей и зарабатывает минус. уйдет когда пузырь лопнет

теслу ждет судьба ферари, ее купит gm или ford когда оценка станет разумной

Ответить
–2
евгений аношин

производит и продает меньше электромобилей - есть факты?))

Ответить
3
Станислав Назаров

Доля рынка электромобилей теслы 15%, на втором месте VW 13%, дальше идут китайцы и т.д.
Стоимость Теслы в 10 раз больше, стоимости VW... которая по мимо электричек производит еще хуллилион авто на двс.
Очевидный пузырь и спекуляция. ред.

Ответить
5
евгений аношин

Я ж даже поперхнулся)). Вы бы отчётность ваг открыли прежде чем такую ерунду писать. 13% вместе с гибридами.
Продают 8 млн машин в год?) Из которых 4 млн производят китайцы на лицензированных платформах? Со средней ценой в 22 тысячи долларов (и это с учётом Бугатти, Бентли, ломбаргини, Порше) против 47 тысяч у Тесла?
Или внутренний конфликт в Ваг который происходит прямо сейчас - вам не известен?)

Ответить
4
Станислав Назаров

Не известен, я за этим не сильно слежу...
Но мне ситуация видится вот так: Хомики на хайпе напокупали акций тесла, потому что это круто. А теперь объясняют, что там инновации ебать-капать, и VW с тойотой отсосут у Илона. Классический confirmation bias...

Ответить
0
евгений аношин

Инвесторы вложившиеся в ваг переживают больше: кредиты на 240 млрд, пенсионные обязательства на 40 млрд, обещание профсоюзов начать забастовку если диесс насчёт сокращать персонал - а ведь надо уволить как минимум 30 тысяч из 650.
Необходимо найти средства 67 млрд на инвестиции в производство электромобилей. Китайцы которые недовольны тем что вложили 4 млрд в 2 завода по производству id. Которые загружены уже два года менее чем на 20% мощностей. Капитализированные в активах 22 млрд долларов расходы на разработку ДВС машин которые надо списать за счёт прибыли, а это невозможно из-за ограничений по кредитам...
Выбирайте что вам больше по душе

Ответить
1
Denis G

Кейти Вуд сидящая в тесле по самые уши постоянно поднимает ее оценку. Уверен скоро скажет что справедливая цена это 10 000.

Ответить
0
madkliq

так она сливает вроде теслу

Ответить
–1
Denis G

Да? Я не в курсе. Позавчера в твиттере она написала что тесла отожрет 25% глобального авторынка (не электро).

Ответить
0
madkliq

да вот буквально недавно слила на 250 млн. теслы

Ответить
–1
евгений аношин

У нее ограничение по размеру доли акций компаний в фонде.

Ответить
2
madkliq

ну ты еще скажи что из-за ограничений она слила

Ответить
0
Сергей Гулькин

Из за ограничений фонды проводят ребалансировку. Все так. Если фонд этого не делает, то она нарушает обязательства перед инвесторами.

Ответить
0
madkliq

и что? Говорю слила акции, Маскобои минусят, приводят какие-то аргументы про ребалансировку, она тупо продала и купила робинхуда

Ответить
0
Сергей Гулькин

И ничего. Потому что продажа акций не означает, что фонд не верит в дальнейший рост. Это активный фонд. Когда бумага вырастает на сотни процентов, то фонд вынужден продавать то, что выросло и покупать то, что упало. Завтра Тесла просядет на 30-40% - она продаст другие бумаги, которые выросли и закупит Теслу.

Ответить
1
madkliq

Ок пускай каждая продажа теслы от кэти будет ребалансировкой, всем так спокойней будет.

Ответить
0
Ilya Grigorev

Только тесла зарабатывает со своих электричек, на них очередь на несколько месяцев и рост продаж 50% год к году, а кроме этого тесла не только автопроизводитель, вот поэтому они РЕ с 1300 до 300 преодолели за 3 квартала, а вы все про пузырь лопочете

Ответить
3
Станислав Назаров

А каков рост продаж электричек от vw, я думаю там будет больше 50%...
Так как их всего то несколько миллионов штук продано — всего.

Ответить
0
Ilya Grigorev

Они планировали в этом году 1 млн продать, вроде даже 50% не выполнят.
А еще они не зарабатывают на ev а теряют.
Ну и еще можно просто оценить уровень технологий в том, что тесла собирается в 3 раза быстрее электрички от вв

Ответить
0
madkliq

Цена акций не имеет никакого отношения к данным компании. В сша пустышки компании стоят десятки млрд. долларов.

Ответить
1
Станислав Назаров

Я полностью с вами согласен.

Ответить
0
Сознательный Артем

открой любую аналитику, в мире китайцы рулят и вв

Ответить
–3
евгений аношин

Какие китайцы рулят?) Кроме Wuling Hong Guang MINI EV которую тяжело назвать машиной - все остальные проигрывают и много

Ответить
1
Ilya Grigorev

Действительно стоит больше тойты и вв, гораздо, но электромобилей продает кратно больше чем они вместе (у тойоты пока нет полных ev).
Кроме этого доход тесла с электрокаров превышает стандартную маржу в автоиндустрии, вв например вообще не зарабатывает с электрички пока что.
А еще тесла уже давно зарабатывает, именно с электромомбилей а не с кредитов или биткоина, и очень много в процентом соотношении.
Ну и напоследок, тесла прямл сейчас может купить гм, форд и еще с десяток старых автопроизводителей и не сильно потеряет от этого.

Оценка разумная прямо сейчас, не согласны? Ну идите в шорт, чего балаболить то?

Ответить
1
Сознательный Артем

не может, тк дискаунт к биржевой цене теслы раз 20, и кеша у теслы нет. она может как порше обменятся акциями

нет у теслы никакой маржи это басни, у них машины из говна с дырами в палец, при цене порше, это продается только лохам. продукт на уровне китая за цену европпы. когда 3 сек китайцы выйдут на рынок тесле жопа

Ответить
–4
Евгений Быков

- У тесла нет кэша
- У теслы нет маржи с продаваемых авто
- Тесла по цене порше
- Машины из говна и палок

А вы эксперт, сразу видно. Так ловко промахнуться по всем тезисам))

Ответить
3
Ilya Grigorev

По отчетности 19,4 млрд кэша, не особо то мало.
Но при большом желании можно как оьменом акций так и через продажу акций и прямую покупку. Понятоо что это все очень условно, не нужно никому и в теории, но может.

Ответить
0
Eugene Valeyev

Коммент из прошлого года? Тесла уже больше года показывает прибыль каждый квартал

Ответить
1
Сознательный Артем

это прибыль виртуальная, с учетом миллиарда субсидий и спосирования покупки этого пылесоса клиентом ред.

Ответить
–3
Евгений Быков

Можно, пожалуйста, пруф хотя бы на спонсирование покупки в том же США?

Ответить
1
Viktor Kutolkin

Автора бомбит по всем его фантазиям, а вы все факты да факты. Смортите, так и до перехода на личности немного осталось

Ответить
0
Сергей Милосердов

Правда в этом есть, но это не совсем так работает)

Ответить
0
Сознательный Артем

я знаю как работает реальность а вы говорите про пузырь - на рынок пришли некомпетентные инвесторы которые оценивают продукт по громкости заголовков в сми и обьемам трат на маркетинг. им то пофиг как их акции ростут

Ответить
1
Сергей Милосердов

Я тоже знаю, как работает реальность, и слышу разговоры про пузырь уже больше года, но акции только растут и растут, с периодическими коррекциями)

Безумный почти безосновательный рост за последние 3 недели это безусловно дичь, тут уже явно такой мини-памп не из-за новости про Hertz, на текущий момент акция явно перекуплена и перегрета, но это не пузырь, который должен лопнуть и снизить стоимость акций в несколько раз.

Ответить
0
Сергей Ермилов

не только про громкости заголовков, но и по... логотипчикам

Ответить
0
евгений аношин

Речь идёт о 10% пакета акций Тесла у Маска - то есть о 2,2% акций Тесла что как раз и стоят около 22 млрд.
И проблема состоит как раз в том что ему придется это сделать чтобы оплатить налог. Вопрос - если в следующем году акции Тесла упадут в цене - сколько государство вернёт маску или иным налогоплательщикам нового налога

Ответить
10
Sergey Dostovalov

Так в этом и суть, все хотят на хаях покататься, в том числе и налоговая. Если не уверен в стоимости и стабильности своих активов - продавай, иначе заплатишь неиллюзорный налог на пузырь :)

Ответить
2
Евгений Быков

И проблема состоит как раз в том что ему придется это сделать чтобы оплатить налог.

Я немного не в теме, но налог на что? Вроде же, пока акции не продал, а дивидендов нет - налог платить не на что. Или это не так работает?

Ответить
0
Denis Bystruev

Это раньше так было.

Сейчас демократы включили налог на нереализованный прирост капитала в пакет предложений по налогу на богатство и пока не видно причин, почему его могут отклонить:

https://www.wsj.com/articles/tax-on-billionaires-unrealized-gains-will-likely-be-in-budget-package-democrats-say-11635096384

Tax on Billionaires’ Unrealized Gains Will…
The proposal, which would likely affect fewer than 1,000 of the wealthiest U.S. taxpayers, would…
www.wsj.com
Ответить
0
Raimond Vladimirov

Сегодня вечером:
Джефф Безос объявил, что продаст акций Амазон на 30 млрд долларов

Ответить
4
Ilya Brin

Илон не думает о продажи акций, но перед людьми неудобно.

Как говорится, один лайк и я выхожу в кэш 😏

«Как народ решит»

Ответить
3
Denis G

Вообще отрадно на VC видеть думающих людей, в твиттере за такие мысли человека говном закидали.

Ответить
0
Sergey Dostovalov

Ох, че в понедельник на бирже будет... Сейчас цены на акции айти компаний очень сильно завышены, все ждут либо лопанья пузыря, либо нехилой корректировки. Показатель теслы цена акции/прибыль p/e - 400, это просто за рамками добра и зла. Для сравнения, у гугла p/e 28, у майкрософта 37, у эпла 26, сбер 6, газпром 7. Т.е понимаете, акции теслы по стоимости завышены примерно в 10 20 раз просто потому что Маск, и зумерки, которые думают что сломали систему стариканскую.
Что в итоге имеем, если Маск заплатит налоги с активов, а сколько это от 300 лярдов?, то он фактически оплатит пузырь из своего кармана, потому что когда он лопнет или выйдет неудачный твит, стоимость акций его портфеля как раз и будут стоить 20 лярдов, сравнимый с уплаченными налогами. Поэтому Маск фиксирует прибыль и никакое голосование не изменит его решения, потому что знает, что корректировка и налоги могут сделать его миллионером. Можно и дальше мечтать, что капитализация теслы вырастит до 10 триллионов, а 20 летние гении сделают иксы, но реальность суровее. Если бы маск продал 10% акций ( фактически он фиксирует 100% акций по справедливой стоимости) без предупреждений, то там был бы откат к началу 20го года. Такие дела, похоже грядет нехилая корректировка всего фондового рынка:)

Ответить
0
Сергей Ермилов

Ничего страшного, потом просто снимут вторую часть фильма "Игра на понижение" и всё будет хорошо

Ответить
3
Чтормит

Слепо оценивать только по P/E растущие компании некорректно. Компания может держать ебитду на минимуме, например, инвестируя все в развитие на растущем рынке или вовсе быть убыточной. Тут надо обязательно смотреть на выручку.
Понятно, что акции Теслы переоценены, но не в 10 раз.

Ответить
0
Ilya Grigorev

А 3 квартала назад РЕ был 1300, 900 лет за 3 квартала, недурно так 🤔
А что дурно, спросите вы? Оценивать компании с ростом выручки 50% по РЕ

Ответить
2
Sergey Dostovalov

Это да, но не 400 же ) Заказ на 4 лярда увеличил капитализацию на 200? Серьезно? Ну и сколько лет ждать роста выручки чтобы PE стал как у гугла? Маск не дурак, чтобы оплачивать этот праздик жизни реальным кешем. Потому что не сегодня, так завтра этот PE и может стать как у гугла, только не за счет роста выручки. А чтобы PE пришел в норму, тесле надо производить столько машин, как все остальные автопроизводители вместе взятые. Романтично конечно, но тогда придется у половины мира кеш забрать :)

Ответить
0
Ilya Grigorev

Так было 1300 всего 3 квартала назад, что не так то?)
Сокатили более чем в 3 раза менее чем за год, хотя остин и гига берлин еще не открыли а гига шанхай не вышла на полную мощность.
Если вам кажется что такой рост случился именно после заказа херц, это только кажется. Да, это был стимул, но покупатели были не только от этой сделки, отрицать это глупо.
Посмотрите историю РЕ амазона, думаю тоже удивитесь их РЕ кратно выше текущему у теслы, на некоторых отрезках времени. Где теперь амазон а где их шортисты?)

Про то что для оправдания текущей капитализации теслы ей якобы нужно производить 20 млн авто это глупость какого-то диваналитика.
Маржа теслы кратно больше традиционных производителей, НО - тесла это не только электромобили.
Это как анализировать весь рынок мобильных телефонов в 2007 году чтобы оценить капитализацию эпл.

Ответить
1
Sergey Dostovalov

Ну, будем посмотреть :) А PE у амазона тоже был таким при капитализации триллион?

Ответить
0
Ilya Grigorev

Так и обьем рынка был другим и не было понимания экономики компаний безудержного роста.
Кто знал в 2007 году что эпл будет делать десятки миллиардов отдельно на наушниках, часах или сервисах? Уже не говоря об айпадах.
Вот и мы нн знаем потенциала фсд или роботакси. А может и чего-то еще, кто знает

Ответить
0
Jay Green

давно пора. много зеленых лежит с двух зарплат, ждал коррекции что бы войти.
Спасибо Илон!

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

А прикинь если это решение вызовет лавину на рынках и все полетит на дно )) маловероятно конечно но было бы прикольно - типа, соцсети раздули его состояние, соцсети его и сдуют

Ответить
0
Sergey Dostovalov

Ну вообще то сейчас этого все и ждут, дай только повод :) Поэтому Маск и занялся популизмом, иначе много людей выйдут в окно. Акции теслы ничем не отличаются от битка, который может как дать, так и забрать иксы, просто из-за одного твитта. А каскадное срывание стопов - жто вообще классика жанра на крипте:)

Ответить
0
madkliq

А как же теперь пампить такие компании как тесла, геймстоп, амс?

Ответить
0
Sergey Dostovalov

Да пампи, кто мешает, главное до дампа соскочить :)

Ответить
0
madkliq

а нологи? Маску же нечем плотить за свои акции

Ответить
0
Sergey Dostovalov

Ну вот он сейчас соскакивает и заплатит :)

Ответить
1
Артур

Ну завтра посмотрим тогда

Ответить
0
MerdedSpade

Маск пытается подготовить рынок к своему уходу из Tesla, но он все еще обладает большой властью и за последние годы нанес большой ущерб Tesla.
Если он продаст свои акции, это, конечно, будет хорошо для акционеров Tesla, но компания может столкнуться с серьезными проблемами в будущем.

Ответить
–10
Даниил Соловьев

Какой интересно ущерб Маск нанёс тесле?

Ответить
7
Denis Bystruev

Ну как же, с момента IPO поднял стоимость акций Tesla более, чем в 300 раз.

Ведь акционеры вкладываются в компании не для того, чтобы заработать — они человеколюбивые филантропы, которые хотят сделать мир лучше.

Ответить
1
MerdedSpade

Я знаю многих акционеров Tesla, которые были с компанией с самого начала, и они не могут не хвалить Маска. Но я также знаю, что многие из недавних успехов Tesla были достигнуты благодаря усилиям Маска, и я думаю, что он нанес большой ущерб Tesla в процессе работы.
Я считаю, что единственный способ отстранить его от должности - это судебный иск акционеров.

Ответить
–3
Rick

Диванный акционер с двумя акциями Тесла, рассуждает об отстранении маска от должности, забавно :)

Ответить
1
Юрий Белоножкин

«Сперва добейся»?

Ответить
0
MerdedSpade

Я с вами согласен. Недавние заявления Маска о нереализованном приросте капитала определенно раздражают некоторых акционеров Tesla, которых я знаю.

Ответить
0
Сергей Милосердов

Ура, наконец-то коррекция будет.

Ответить
2
Сергей Ермилов

Заголовок как-то косноязычно написан. Должно же быть: "Самый богатый человек планеты доверил Илону Маску решение о продаже 10% своих акций"

Ответить
0
Ivan Kulmyaev

?

Ответить
0
Роман Паруш

Ясно. Решили суету навести на рынке. А то давненько что-то ничего не падало)

Ответить
0
Дмитрий Финошин

Ждём коррекцию и докупаем 🤟🏼

Ответить
0
Виктор Булов

SEC опять ничего не видит?

Ответить
0
Stepan Sulimov

А уже можно написать в Tinder, что именно я говорю что сделать Илону Маску?

Ответить
0
Эр Рияд

Это Путин самый богатый человек на планете Земля

Ответить
0
Eugeneer

Все голосуют за шорт!) ахахах.

Ответить
0
Павел

В чем проблема зарплату себе назначить?

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0
Alexander Lyubeznov

Ох как любит Forbes чужие деньги считать...

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–1
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Устойчивые города: Москва
Домашний зелёный офис: как сделать рабочее место экологичным

Согласно опросу сервиса «Работа.ру» четверть работающих россиян хотели бы всегда трудиться из дома.

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