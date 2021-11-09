Instagram опубликовал в App Store стоимость платной подписки в приложении — 99 рублей в месяц Статьи редакции
В мае 2021 года компания рассказала о планах запустить подписку.
- Цены появились в App Store, но самих новых функций для подписки в приложении ещё нет, заметил маркетолог и автор блога о маркетинге Gurov Digital Павел Гуров. На момент написания заметки в Instagram не ответили на запрос vc.ru.
Также соцсеть добавила цены в своё приложение в AppStore для США. По данным TechCrunch, подписка стоит $0,99 и $4,99.
- Добавление цен может означать, что в ближайшее время компания начнёт тестировать функцию с авторами контента, отмечает издание.
- В июне разработчик Алессандро Палуцци написал, что соцсеть работает над «эксклюзивными историями». Сделать их скриншоты нельзя, они будут помечены фиолетовой звёздочкой и доступны только для платных подписчиков.
- О планах запустить платные подписки в мае 2021 года рассказывал глава компании Адам Моссери. Кроме них компания рассматривает рынок NFT, уникальных цифровых предметов коллекционирования: от мемов до произведений искусства.
Ждал этого вопроса от кого-то и заранее решил не отвечать конкретными примерами, так как понятие "полезного" или "годного" контента не является абсолютным ;)
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