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Соцсети
Nazigul Jusupova

Instagram опубликовал в App Store стоимость платной подписки в приложении — 99 рублей в месяц Статьи редакции

В мае 2021 года компания рассказала о планах запустить подписку.

  • Цены появились в App Store, но самих новых функций для подписки в приложении ещё нет, заметил маркетолог и автор блога о маркетинге Gurov Digital Павел Гуров. На момент написания заметки в Instagram не ответили на запрос vc.ru.
Российские тарифы Instagram

  • Также соцсеть добавила цены в своё приложение в AppStore для США. По данным TechCrunch, подписка стоит $0,99 и $4,99.

  • Добавление цен может означать, что в ближайшее время компания начнёт тестировать функцию с авторами контента, отмечает издание.
  • В июне разработчик Алессандро Палуцци написал, что соцсеть работает над «эксклюзивными историями». Сделать их скриншоты нельзя, они будут помечены фиолетовой звёздочкой и доступны только для платных подписчиков.
  • О планах запустить платные подписки в мае 2021 года рассказывал глава компании Адам Моссери. Кроме них компания рассматривает рынок NFT, уникальных цифровых предметов коллекционирования: от мемов до произведений искусства.

#новости #instgram

4704 просмотров
43 43 комментария
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43 комментария
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Bender Rodriguez

как по мне это создатели контента должны доплачивать, что их сториз кто-то смотрит, за какой контент в инсте можно отдать хоть копейку?

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60
Alex Sedoff

например "топовые фишки как удержать мужчину в семье, только для моих топовых подписчиков" или "рассказываю как открыть чакры чтобы вселенная давала вам всё, что вы пожелаете"

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32
Александр Львов

Да, инфоцыганки озолотятся. Даже тратить время на курсы не придется, достаточно набрать несколько сотен тысяч подписчиков по 100 рублей в месяц и постить по паре тупых сториз в день.

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0
Александр Громов

Я очень сильно сомневаюсь что в инсте есть годный контент.
Фотки еды, задницы и всякое подобное "нечто".
Годных фото и видео в данной соцсети очень-очень мало.

Но это лишь моё субъективное мнение, кто-то может не согласиться.

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2
Желающий Мика

Годный контент есть в абсолютно любой социальной сети. Инстаграм не исключении, более того, его там дофига. Как и откровенного мусора, разумеется.

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8
Marat Ahiar

А можно поподробнее какой полезный контент вы нашли в инстаграм?

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–1
Желающий Мика

Ждал этого вопроса от кого-то и заранее решил не отвечать конкретными примерами, так как понятие "полезного" или "годного" контента не является абсолютным ;)

Например, я увлекаюсь фотографией (как любитель) и мне интересно смотреть снимки хороших фотографов. Да и в принципе хорошие снимки природы/разных мест люблю.

Ответить
4
Marat Ahiar

Есть же специальные соц сети для этого с гораздо меньшим обьемом мусора и рекламы.

Ответить
–1
Nesterov Igor

И что?

Ответить
2
Александр Громов

Мусором соцсети полнятся...
Годный контент как ложка меда в бочке дегтя.

Ответить
–2
Желающий Мика

Ну так везде и всегда. Интернет в этом плане не открытие. Рисуют многие люди, но единицы пишут годные картины. Писать книги пытаются многие, но реально хороших очень мало.

Ответить
1
Антон Штадлер

Есть масса годного контента по дизайну, моде, архитектуре, путешествиям и т.д. Охват соцсети позволяет находить по тегам тучу всего, если это действительно интересно, формировать свою ленту. И вот чтобы эта лента не разбавлялась сиськами и ж..пами ТП, наверное, можно заплатить 99 рублей

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2
Александр Громов

Хочешь смотреть что тебе нравится, и не хочешь отвлекаться на всякую ерунду, то: "Заплати Цукербергу чеканной монетой."

Ответить
0
Степан Позняк

Ну или поставить сторонний клиент. Там и аналитика отключается, и всякие баги исправляются сильно раньше, чем в официальном клиенте, ну и естественно реклама отключается. По поводу данных сразу скажу: даже если бы украли мою инсту, что они узнали бы то, это не мессенджер.

Ответить
0
Leha Shum

А у тебя есть сочный пельмень?

Ответить
0
Bender Rodriguez

если бы он у меня был бы, то я бы пошел на онлифанс и там бы рубил капусту)

Ответить
0
Антон Штадлер

За контент без рекламы

Ответить
0
Nikolay Kenig

Например;
Как управлять вселенной не привлекая санитаров?

Ответить
0
Io Eau

ну это как onlyfans только с фотками еды

Ответить
0
Холден Колфилд

За мой . Как я с Балтикой в доту играю

Ответить
10
Игорь Крафт

Девяткой хоть?

Ответить
0
Холден Колфилд

Ага, это мой Нетворс в конце игры

Ответить
0
Илья Волочков

Лучше бы для начала подтянули качество заливаемых фото. Без слёз не взглянешь, особенно на десктопе. Либо начали бороться со спамом, хештеги или геотеги использовать нереально, 80% — спама. Платить за помойку ну такое себе.

Ответить
2
Алексей Ткачук

Всё больше удивляюсь комментариям на VC. Медиа, которое родилось как ЦП, а сейчас большая часть комментариев ничем не отличаются от условного "пикабу".

Ответить
2
Артем Баранов

Инст забанил мой аккаунт просто по приколу, поддержка игнорит) спасибо блин

Ответить
1
Lightning1707

Радуйся, бог отвёл, как говорится.

Ответить
3
Valeryi Ozarnichuk

Сделать их скриншоты нельзя

А можно запретить скриншоты на телефоне?

Ответить
0
Евгения Евсеева

конечно, такое есть в онлайн-кинотеатрах, например. вместо скрина — чёрный экран

Ответить
3
Евгений Кислов

Apple TV и Кинопоиск точно не даёт скины и запись экрана делать

Ответить
0
Илья Волочков

Да, в ТГ в секретном чате нельзя сделать штатными средствами. Но уверен, что есть способы обойти ограничения.

Ответить
0
Valeryi Ozarnichuk

Да ну? Просто громкость+вкл.

UPD: Это недоработки ТГ видимо. В стриминг-приложениях вместо скрина черный экран все же. ред.

Ответить
0
Павел Евграфович

Чего не решает скриншот, то решает цифровой захват с видеовыхода или AirPlay. В широком смысле, это всё защита только от удобного способа. Была бы задача.

Ответить
0
Желающий Мика

Цукербуркь вообще уже ополоумел. А инстаграм, который изначально был хорошей идеей, они вообще убивают. Лучше бы начали с создания нормальной поддержки.

Ответить
0
Alex Le

Вы очень недооцениваете «лидеров мнений»

Ответить
0
Андрей Татаринов

С NFT прикольно прикольно будет)

Ответить
0
Владимир FRUITSY

Идея для бизнеса: фотографируете экран со сторис с запретом скриншота, фото выкладываете в закрытый профиль в телеграмм. Доступ продаёте. Профит.

Ответить
0
Александр Громов

Такое мог придумать только русский человек! 😂👍

Ответить
0
Виктор Булов

Для них главное увеличение капитализации любыми путями

Ответить
0
Green Base

Так к этому каждая кампания стремится

Ответить
0
Stas Kokin

Метавселенная, которую мы заслуживаем

Ответить
0
Green Base

Лучше бы сделали подписку, которая убирает рекламу

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0
Михаил Иванович

И опять в России дороже, чем в США..

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0
Уважаемый Пользователь

Шаг в сторону пропасти

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0
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