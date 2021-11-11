ВТБ начал переговоры о покупке сети кинотеатров «Каро» — «Ъ» Статьи редакции
С августа сеть полностью перешла в залог к банку.
- UFG Private Equity и предприниматель Пол Хет начали переговоры с ВТБ о продаже своих долей в киносети «Каро», сообщили «Ъ» источники на медиарынке. Стороны отказались от комментариев. Один из источников считает, что банк может может быть посредником в интересах другой компании.
- ВТБ кредитует «Каро» несколько лет, в августе открыл возможность для новых кредитов на 4,1 млрд рублей. После этого сеть полностью перешла в залог к банку, выяснило издание. Деньги пойдут на развитие и открытие новых кинотеатров в Москве и регионах.
- В сети «Каро» 33 кинотеатра, она на втором месте по числу собственных кинозалов, по данным «Невафильм Research». Сеть контролирует консорциум инвесторов из UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций и Пола Хета. У UFG самая крупная доля — около 60%.
- По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка «Каро Фильм Менеджмент» упала на 59%, до 2,16 млрд рублей, убыток составил 402 млн рублей. В 2019 году была прибыль в 450 млн рублей.
ВТБ уже инвестировал в кинотеатры — с 2014 года ADG Group на деньги банка перестраивает советские кинотеатры «Байконур», «Будапешт», «Киргизия», «Марс» и другие, всего 39. Срок окончания работ сдвигается каждый год, пока на месте кинотеатров открыто восемь торговых центров, сообщает «Ъ». ВТБ финансировал и экспансию «Киномакса» в регионы.
Слуште, ну ВТБ не Сбер, для них это чистой воды инвест проект, учитывая, что ВТБ их кредитор. Из-за локдаунов у кинотеатров дела не очень, сейчас их заберут по дешевке или тупо за долги, а через пару лет продадут с наценкой.
Крайне сомнительна идея, что банк полезет в операционную деятельность кинотеатра.
Покупать кинотеатры во время пандемии? Сомнительная идея.
Даже если они покупают его как актив для последующей перепродажи - когда эта перепродажа случится? Коронавирус с нами очень надолго.
Хотелось бы чтобы убыточный банк, существующий только благодаря поддержки государства, всё-таки занимался своей основной деятельностью, а не лез в какие-то сомнительные предприятия.
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