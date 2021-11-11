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Соцсети
Маша Цепелева

ВТБ начал переговоры о покупке сети кинотеатров «Каро» — «Ъ» Статьи редакции

С августа сеть полностью перешла в залог к банку.

  • UFG Private Equity и предприниматель Пол Хет начали переговоры с ВТБ о продаже своих долей в киносети «Каро», сообщили «Ъ» источники на медиарынке. Стороны отказались от комментариев. Один из источников считает, что банк может может быть посредником в интересах другой компании.
  • ВТБ кредитует «Каро» несколько лет, в августе открыл возможность для новых кредитов на 4,1 млрд рублей. После этого сеть полностью перешла в залог к банку, выяснило издание. Деньги пойдут на развитие и открытие новых кинотеатров в Москве и регионах.
  • В сети «Каро» 33 кинотеатра, она на втором месте по числу собственных кинозалов, по данным «Невафильм Research». Сеть контролирует консорциум инвесторов из UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций и Пола Хета. У UFG самая крупная доля — около 60%.
  • По данным «Контур.Фокуса», в 2020 году выручка «Каро Фильм Менеджмент» упала на 59%, до 2,16 млрд рублей, убыток составил 402 млн рублей. В 2019 году была прибыль в 450 млн рублей.

  • ВТБ уже инвестировал в кинотеатры — с 2014 года ADG Group на деньги банка перестраивает советские кинотеатры «Байконур», «Будапешт», «Киргизия», «Марс» и другие, всего 39. Срок окончания работ сдвигается каждый год, пока на месте кинотеатров открыто восемь торговых центров, сообщает «Ъ». ВТБ финансировал и экспансию «Киномакса» в регионы.

#новость #instagram

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Андрей Кустов

“Пока на месте кинотеатров открыто восемь торговых центров». Как жеж утомили такие новости про любую реконструкцию (

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1
BLVCK SQUARE

Блин, вот тут обидно. Зная сервис ВТБ, я боюсь что будет с Каро. Каро слишком хорошая сеть, как по мне, и если Втб их выкупят пожалуй на рынке останется одна дичь..

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0
Денис Трон

Формула Кино получше будет

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0
Тактический Даниль

Слуште, ну ВТБ не Сбер, для них это чистой воды инвест проект, учитывая, что ВТБ их кредитор. Из-за локдаунов у кинотеатров дела не очень, сейчас их заберут по дешевке или тупо за долги, а через пару лет продадут с наценкой.
Крайне сомнительна идея, что банк полезет в операционную деятельность кинотеатра.

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–1
роман долгополов

Помнится ВТБ кредит 5 млрд долларов выдал 25летнему сынку сенатора Керимова ,чтобы он купил золотые прииски и с них этот кредит отдавал))

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0
Mik Petrov

Похоже больше на то, что забрали за долги

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0
роман долгополов

Похоже на национализацию убытков,как выведут в прибыль-отдадут за копейки "нужным" людям

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0
Arartem

Каро очень нравятся кинотеатры. Киномакс ужасные. Никому не советую туда ходить.

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0
Максим Абдрахманов

Покупать кинотеатры во время пандемии? Сомнительная идея.
Даже если они покупают его как актив для последующей перепродажи - когда эта перепродажа случится? Коронавирус с нами очень надолго.
Хотелось бы чтобы убыточный банк, существующий только благодаря поддержки государства, всё-таки занимался своей основной деятельностью, а не лез в какие-то сомнительные предприятия.

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0
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