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Соцсети
TJ

Instagram предлагал пользователям до $35 тысяч за публикацию коротких видео в Reels Статьи редакции

По бонусной программе авторы получали от нескольких сотен до десятков тысяч долларов.

11 11 комментариев
1813 просмотров

Instagram по бонусной программе «Лето с видео Reels» предлагал до $35 тысяч авторам вертикальных видео до 60 секунд. Об этом пишут TechCrunch и Business Insider.

Как отмечает TechCrunch, правила бонусной программы не понятны. Например, пользовать с более чем 50 тысячами подписчиков заработал тысячу долларов за месяц. При этом создатели контента, у которых было больше подписчиков, получили $600. Другим соцсеть предложила $800, если они наберут 1,7 млн просмотров на всех роликах за месяц, а пользователю Reddit — $35 тысяч за 58,31 млн просмотров за тот же период.

Miguel Lozada @MLozada
Instagram is paying up to $8.5K for reels posts for the next month?! But look at the requirement views needed to make the full bag 😅

Instagram подчёркивает, что программа находится на стадии тестирования, поэтому «правила могут меняться, ведь мы только начали». В соцсети обещают, что со временем расчёт бонусов станет более персонализированным. На данный момент возможность получать деньги за контент в Reels доступна только небольшому количеству авторов в США.

The Verge отмечает, что Instagram начал стимулировать пользователей создавать короткие вертикальные видео, чтобы конкурировать с TikTok. В конце сентября эта соцсеть объявила, что число активных пользователей платформы достигло миллиарда в месяц.

В июле Марк Цукерберг анонсировал выплаты в $1 млрд до 2022 года авторам контента в Facebook и Instagram. Первыми поощрения получат авторы контента в сервисе коротких видео Reels.

#новости #instgram

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Никита Муталиб

На завод

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7
Сергей Никитин

Tesla тоже завод, там работать тоже стремно?

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Artur Kuramshin

Если Маску не стремно, то и другим не должно быть

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Dmitry Perepelkin
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0
Pavell

Там осень хуевые условия труда

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0
Никита Муталиб

На завод

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3
Dmitry Perepelkin

Лучше бы объявили конкурс на исправление багов в FB.

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1
Маркетологов к стенке

Кривляния, кривляния и еще раз кривляния. Деградация в тик-токе, инсте, ютубе))

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1
Dmitry Perepelkin

Это то, что отличает неразумных людей от разумных животных )

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Юрий Белоножкин

Это что - взятка?

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0
Алексей Надеждин

Аналог партнерки ютуба скорее. Давно пора было сделать подобное и начать делиться доходами от рекламы с креаторами.

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