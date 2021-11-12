По бонусной программе авторы получали от нескольких сотен до десятков тысяч долларов.

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Instagram по бонусной программе «Лето с видео Reels» предлагал до $35 тысяч авторам вертикальных видео до 60 секунд. Об этом пишут TechCrunch и Business Insider.

Как отмечает TechCrunch, правила бонусной программы не понятны. Например, пользовать с более чем 50 тысячами подписчиков заработал тысячу долларов за месяц. При этом создатели контента, у которых было больше подписчиков, получили $600. Другим соцсеть предложила $800, если они наберут 1,7 млн просмотров на всех роликах за месяц, а пользователю Reddit — $35 тысяч за 58,31 млн просмотров за тот же период.

Miguel Lozada @MLozada Instagram is paying up to $8.5K for reels posts for the next month?! But look at the requirement views needed to make the full bag 😅 [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e7f47841-aac8-53d8-b339-12ee22570800\/","width":1170,"height":620}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f8411e2-ada3-5d24-a284-c549652e8913\/","width":1170,"height":824}}}]

Instagram подчёркивает, что программа находится на стадии тестирования, поэтому «правила могут меняться, ведь мы только начали». В соцсети обещают, что со временем расчёт бонусов станет более персонализированным. На данный момент возможность получать деньги за контент в Reels доступна только небольшому количеству авторов в США.

The Verge отмечает, что Instagram начал стимулировать пользователей создавать короткие вертикальные видео, чтобы конкурировать с TikTok. В конце сентября эта соцсеть объявила, что число активных пользователей платформы достигло миллиарда в месяц.