Instagram предлагал пользователям до $35 тысяч за публикацию коротких видео в Reels Статьи редакции
По бонусной программе авторы получали от нескольких сотен до десятков тысяч долларов.
Instagram по бонусной программе «Лето с видео Reels» предлагал до $35 тысяч авторам вертикальных видео до 60 секунд. Об этом пишут TechCrunch и Business Insider.
Как отмечает TechCrunch, правила бонусной программы не понятны. Например, пользовать с более чем 50 тысячами подписчиков заработал тысячу долларов за месяц. При этом создатели контента, у которых было больше подписчиков, получили $600. Другим соцсеть предложила $800, если они наберут 1,7 млн просмотров на всех роликах за месяц, а пользователю Reddit — $35 тысяч за 58,31 млн просмотров за тот же период.
Instagram подчёркивает, что программа находится на стадии тестирования, поэтому «правила могут меняться, ведь мы только начали». В соцсети обещают, что со временем расчёт бонусов станет более персонализированным. На данный момент возможность получать деньги за контент в Reels доступна только небольшому количеству авторов в США.
The Verge отмечает, что Instagram начал стимулировать пользователей создавать короткие вертикальные видео, чтобы конкурировать с TikTok. В конце сентября эта соцсеть объявила, что число активных пользователей платформы достигло миллиарда в месяц.
В июле Марк Цукерберг анонсировал выплаты в $1 млрд до 2022 года авторам контента в Facebook и Instagram. Первыми поощрения получат авторы контента в сервисе коротких видео Reels.
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