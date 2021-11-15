Бот «Яндекса» в Telegram начал рассылать спам — в компании обвинили в этом хостинг, через который размещали бота Статьи редакции
Какой именно это был хостинг — неизвестно.
Официальный бот компании в Telegram «Квиз Яндекс Плюса» 14 ноября начал присылать пользователям сообщение мошеннического характера, после чего его заблокировали, пишет «Код Дурова».
В сообщении была ссылка на внешние сайт и канал, которые призывали совершать те или иные действия для «заработка».
Сам бот продвигался через рекламную платформу мессенджера. Последний раз его рекламу видели 14 ноября в 21:00, пишет «Код Дурова» со ссылкой на данные TGStat.
В «Яндексе» объяснили изданию, что спам в «Квизе Яндекс Плюса» был опубликован хостингом, который использовался для размещения бота. Пользовательские данные не пострадали, так как их не нужно было вводить для начала работы с ботом.
Какой именно хостинг использовался, в компании не уточнили. По данным источников «Кода Дурова», в «Яндексе» могли использовать Telegrambot․biz.
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