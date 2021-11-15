Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Соцсети
Евгения Евсеева

Бот «Яндекса» в Telegram начал рассылать спам — в компании обвинили в этом хостинг, через который размещали бота Статьи редакции

Какой именно это был хостинг — неизвестно.

10 10 комментариев
819 просмотров

Официальный бот компании в Telegram «Квиз Яндекс Плюса» 14 ноября начал присылать пользователям сообщение мошеннического характера, после чего его заблокировали, пишет «Код Дурова».

Реклама бота и сообщение пользователю «Код Дурова»

В сообщении была ссылка на внешние сайт и канал, которые призывали совершать те или иные действия для «заработка».

Сам бот продвигался через рекламную платформу мессенджера. Последний раз его рекламу видели 14 ноября в 21:00, пишет «Код Дурова» со ссылкой на данные TGStat.

В «Яндексе» объяснили изданию, что спам в «Квизе Яндекс Плюса» был опубликован хостингом, который использовался для размещения бота. Пользовательские данные не пострадали, так как их не нужно было вводить для начала работы с ботом.

Какой именно хостинг использовался, в компании не уточнили. По данным источников «Кода Дурова», в «Яндексе» могли использовать Telegrambot․biz.

#новость #яндекс #telegram

10 10 комментариев
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
neolol

Забавно, что в Яндексе для этого своего хостинга не нашлось, лул.

Ответить
16
Ilgar Dadashov

Они банально конструктором бота воспользовались, странное решение для компании такого уровня

Ответить
3
Matvey Glazkov

это гораздо дешевле чем писать свой велосипед с нуля, но со своими рисками, как выяснилось

Ответить
0
Nikolay Vavilov

Трудозатраты что на бота, что в конструкторе - примерно одинаковы, судя по боту.

Ответить
0
Philipp Novikov

Яндекс и свой проклятый Дзен толкает в фейсбуке, это выглядит просто дико, паразиты какие-то. :(

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Разве чем-то отличается от рекламы, которая распространяется через Яндекс.директ?

Ответить
3
Евгений Рогов

Стыд и позор Яндексу. Российскому АйТи гиганту пользоваться сторонними конструкторами ботов…

Ответить
1
Степан Фадеев

Это не наш бот, Мы всего лишь сервис-агрегатор.

Ответить
1
Роман Лебедев

Теперь понятно почему у Яндекса фишинг в Директе. Хостинг виноват

Ответить
0
Семен Переделкин

И почему я не удивлён?

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 10 комментариев
Talkbank
Банковские чат-боты в мессенджерах: как TalkBank обеспечивает конфиденциальность данных пользователей

Мессенджеры в отличие от банковских приложений привлекают гораздо больше внимание людей. Пользователь проводит до 30 минут в банковском приложении каждый месяц по сравнению с мессенджерами — до трех часов в день.

2 2 комментария
–2
Право
Nazigul Jusupova
Rambler отказалась от мирового соглашения с «Яндексом» по поводу товарного знака со словом «Афиша» Статьи редакции

Компании обсуждали продажу билетов на мероприятия сразу на двух сервисах, рассказывали источники.

31 31 комментарий
17
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Master Delivery
Прямиком: от сервиса доставки до международной логистической платформы

Артем Федотов, СPO Master Delivery, рассказывает о том, как мы начинали работу над сервисом ультрабыстрой доставки Прямиком и к чему пришли за 9 месяцев.

0 Обсудить
2
Финансы
TJ
Visa отменит комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона Статьи редакции

При этом в компании допустили, что банки продолжат взимать собственную комиссию.

46 46 комментариев
29
БКС Мир инвестиций
Оценка акций IT-сектора. Как оценить бумаги производителей «железа» и «софта»
0 Обсудить
0
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Райффайзенбанк» запустил сервис для управления платными подписками на другие сервисы Статьи редакции

Можно посмотреть количество оформленных на карту подписок, а также дату и сумму следующей оплаты.

101 101 комментарий
87
Личный опыт
Владислав Сокровищук
Как создать востребованный продукт: 3 главных правила

Инвесторы для уникального продукта найдутся всегда. Если компания занимается производством, скажем, обычного меда, ей будет сложно на рынке. Но если из меда делать пасту для диетического питания – с орехами, малиной, миндалем – и укладывать в красивые банки, проблем быть не должно, ведь это уже инновация. Или вот трубочки для коктейля: можно…

3 3 комментария
8
Приёмная
Константин Пенкин
Фейковые распродажи на Озон, или как не получить обещанный заказ

12 ноября, в связи с распродажей, решил приобрести монитор MSI Optix MAG342CQRV по хорошей цене за 31 999. Выбрал именно озон, т.к. в карточке товара было заявлено, что доставка будет на следующий день (на вайлдбериз была похожая позиция по аналогичной цене, но понадеялся на данную горе компанию). На следующий день пришло сообщение, что заказ…

37 37 комментариев
21
Торговля
Таня Боброва
Российские маркетплейсы отчитались о рекордных распродажах 11.11: помогли «нерабочие» дни и привычка покупать в онлайне Статьи редакции

Многие распродажи проходили несколько дней, а покупатели предпочли офлайн-магазинам интернет-покупки.

47 47 комментариев
14
Личный опыт
Проект Ошибатор
Потратить на разработку все деньги и не получить права: 5 ошибок, которые приводят стартапы к фиаско

Не все стартапы — на этапе создания проекта — думают о своей защите от сбегающих подрядчиков и возможных разногласий фаундеров.

Важно понимать, что человек является автором. Человек, а не компания, которая подписала с ним договор.

15 15 комментариев
29
Почта России
Как не стать жертвой мошенников, покупая товары онлайн

Советы от Почты России.

17 17 комментариев
2
Больше статей
null