Какой именно это был хостинг — неизвестно.

{"id":319314,"url":"https:\/\/vc.ru\/social\/319314-bot-yandeksa-v-telegram-nachal-rassylat-spam-v-kompanii-obvinili-v-etom-hosting-cherez-kotoryy-razmeshchali-bota","title":"\u0411\u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0432 Telegram \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u043c \u2014 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433, \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u0442\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/social\/319314-bot-yandeksa-v-telegram-nachal-rassylat-spam-v-kompanii-obvinili-v-etom-hosting-cherez-kotoryy-razmeshchali-bota","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/social\/319314-bot-yandeksa-v-telegram-nachal-rassylat-spam-v-kompanii-obvinili-v-etom-hosting-cherez-kotoryy-razmeshchali-bota&title=\u0411\u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0432 Telegram \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u043c \u2014 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433, \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u0442\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/social\/319314-bot-yandeksa-v-telegram-nachal-rassylat-spam-v-kompanii-obvinili-v-etom-hosting-cherez-kotoryy-razmeshchali-bota&text=\u0411\u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0432 Telegram \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u043c \u2014 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433, \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u0442\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/social\/319314-bot-yandeksa-v-telegram-nachal-rassylat-spam-v-kompanii-obvinili-v-etom-hosting-cherez-kotoryy-razmeshchali-bota&text=\u0411\u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0432 Telegram \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u043c \u2014 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433, \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u0442\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/social\/319314-bot-yandeksa-v-telegram-nachal-rassylat-spam-v-kompanii-obvinili-v-etom-hosting-cherez-kotoryy-razmeshchali-bota","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0411\u043e\u0442 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430\u00bb \u0432 Telegram \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u0440\u0430\u0441\u0441\u044b\u043b\u0430\u0442\u044c \u0441\u043f\u0430\u043c \u2014 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0445\u043e\u0441\u0442\u0438\u043d\u0433, \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0449\u0430\u043b\u0438 \u0431\u043e\u0442\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/social\/319314-bot-yandeksa-v-telegram-nachal-rassylat-spam-v-kompanii-obvinili-v-etom-hosting-cherez-kotoryy-razmeshchali-bota","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false,"embed":""} 819 просмотров

Официальный бот компании в Telegram «Квиз Яндекс Плюса» 14 ноября начал присылать пользователям сообщение мошеннического характера, после чего его заблокировали, пишет «Код Дурова».

Реклама бота и сообщение пользователю «Код Дурова»

В сообщении была ссылка на внешние сайт и канал, которые призывали совершать те или иные действия для «заработка».

Сам бот продвигался через рекламную платформу мессенджера. Последний раз его рекламу видели 14 ноября в 21:00, пишет «Код Дурова» со ссылкой на данные TGStat.

В «Яндексе» объяснили изданию, что спам в «Квизе Яндекс Плюса» был опубликован хостингом, который использовался для размещения бота. Пользовательские данные не пострадали, так как их не нужно было вводить для начала работы с ботом.