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Соцсети
Маша Цепелева

Twitter купила сервис Threader, который превращает треды в единый текст Статьи редакции

Функции Threader будут доступны по подписке Twitter Blue.

  • Отдельное приложение Threader закроется 15 декабря 2021 года.
  • Некоторые функции сервиса станут частью платной подписки Twitter Blue. Например, Reader, который превращает тред в похожий на статью текст, и «Закладки» в которых можно сохранять треды.
  • Twitter Blue стоит $2,99 или 269 рублей в месяц. Подписка на Threader стоила $3 месяц или $30 в год. Тем, у кого есть действующие годовые подписки на приложение частично вернут деньги.
  • Стороны не раскрывают условия сделки. Соосновательница Threader Мари Дени будет работать в команде Twitter Longform, сообщает TechCrunch.
  • В 2021 году Twitter купила платформу для рассылки новостей Revue, сервис Breaker, который стал основой для Twitter Spaces, и приложение для групповых чатов Sphere.
  • Twitter начала тестировать платную подписку в мае 2021 года.

#новость #twitter

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9 комментариев
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Вик Бой

не плохой такой курс у тви 2.99 это 269 руб, бакс по 89.96

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2
Михаил Филиппов

У эппл 1 доллар=100 рублей уже давно.

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3
Denis Bystruev

Там 20% НДС и 5% ввозная пошлина.

Без налогов курс 80.

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4
Михаил Анюков

У Эпл свой личный курс валют

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0
Зарема Юсупова

Думаю, там за ранее все эти моменты продумали, так что не думаю что это удивительно

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3
Вик Бой

не то чтобы меня это как-то сильно удивляло, но их итак в рф тормозят, щас бы ещё пытаться по таким ценам подписки толкать 😅

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0
Руслан Танасевич

Ну давай на чистоту, их постарались притормозить, но по факту ничего толкового из этого не вышло, так что всё в их руках, руки у них развязаны.

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0
Вик Бой

на чистоту - тормозит нещадно, приходиться через впн если не хочу ждать пока прогрузится фотка, а уж видео без впн залить вообще анриал, ну это я упоротый, а другие болт забьют

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1
Елизавета Дорова

Ну тут уже дело каждого, от части хорошо что вы такой упёрты, но думаю людям хватит мощностей на сайте для размещения сообщения или комментария

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0
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