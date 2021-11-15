Twitter купила сервис Threader, который превращает треды в единый текст Статьи редакции
Функции Threader будут доступны по подписке Twitter Blue.
- Отдельное приложение Threader закроется 15 декабря 2021 года.
- Некоторые функции сервиса станут частью платной подписки Twitter Blue. Например, Reader, который превращает тред в похожий на статью текст, и «Закладки» в которых можно сохранять треды.
- Twitter Blue стоит $2,99 или 269 рублей в месяц. Подписка на Threader стоила $3 месяц или $30 в год. Тем, у кого есть действующие годовые подписки на приложение частично вернут деньги.
- Стороны не раскрывают условия сделки. Соосновательница Threader Мари Дени будет работать в команде Twitter Longform, сообщает TechCrunch.
- В 2021 году Twitter купила платформу для рассылки новостей Revue, сервис Breaker, который стал основой для Twitter Spaces, и приложение для групповых чатов Sphere.
- Twitter начала тестировать платную подписку в мае 2021 года.
И какие изменения ожидаются в отношениях между предпринимателями и кредитными организациями.
Новые БПИФы дают возможность вложиться в одни из самых развивающихся отраслей искусственный интеллект и финтех, а также в рост экономик Азиатско-Тихоокеанского региона.
Привет, vc.ru! Сразу прошу прощения за многобукв, но «не могу молчать». У меня история черная-пречерная, в ней черно так же, как в попке у курицы, из которой выкатилось яйцо-логотип МТС. Наша семья за пару десятилетий пользовалась уже разными операторами связи и разными провайдерами, и вообще мы давно живем в родной стране — к хамству привыкшие,…
История о том, как голливудские звезды помогли нам освоить западный рынок и выйти на него со своим стартапом.
Строительство обошлось примерно в 500 тысяч рублей.
Со мной случилась странная и неприятная история. Билайновский номер, который принадлежал мне долгое время и за который оператор все это время не забывал получать своевременную оплату, внезапно перестал быть моим. Думаете, это было обстряпано людьми в черных масках с бледной ксерокопией паспорта и доверенностью? Как бы не так, это сделал сам…
На днях проект Chives объявил о листинге на бирже LBank, которая входит в ТОП-25 по данным сайта coinmarketcap.
Компания получает 30% от суммы подписки, если пользователи оплачивают сервис через Apple.
Он, как и многие пользователи и авторы площадки, считает решение неудачным.
Традиционно перед зимним сезоном мы запускаем акцию «Тёплый приём». Есть счёт в другой компании? До 31 декабря 2021 года переводите активы в «Открытие Инвестиции», и мы вернем до 50 000 рублей баллами в программе лояльности «O. InveStore!».