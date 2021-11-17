Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности пользователя Статьи редакции
В соцсети утверждают, что делают это для борьбы с ботами.
Скриншоты уведомления опубликовал в Twitter британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра и другие пользователи.
Instagram объяснил, что проверяет личность пользователя в случае «подозрительной активности» — например, если он быстро поставил много лайков или подписался «на кучу аккаунтов за секунды». Соцсеть подчеркнула, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видео-селфи, чтобы убедиться, что за учётной записью стоит реальный человек, а не бот.
Как утверждают в Instagram, отправленные видео-селфи просматривает команда соцсети, а файлы удаляют в течение 30 дней.
Фейсбук такой фейсбук.
Как утверждают в Instagram, отправленные видео-селфи просматривает команда соцсети, а файлы удаляют в течение 30 дней.
А вот это действительно жестко)))
Я прикинул, что если бы делал эту фичу, это был бы ML, работающий в идеале в режиме распознавания видео-стрима, чтобы ни кадра не сохранилось на серверах, и сохранял бы только хеши от фича-вектора модели (примерно как Face ID).
Клиенты не должны доказывать, что не пользовались услугами — это должен делать банк.
Суд в России дело долгое, но в Европе ещё дольше. Нашим судебным разбирательствам с ВТБ уже почти два года, и история ещё не закончилась. Полагаю, что до финала мы дойдём ещё через 1-2 года. Но возможно у ВТБ сейчас проснётся совесть, они публично признают, что были дико неправы, принесут извинения и пообещают, что больше никогда не будут ни так,…
Героини нашей статьи смогли стать первыми в выбранной нише. Они открыли Bunny Hill — магазин для детей и родителей с минималистичными товарами в скандинавском стиле. Читайте, как предпринимательницы преодолели недоверие партнеров, решили проблему с перерасходами и адаптировались к работе в условиях пандемии.
С 29 ноября по 3 декабря пройдет новая неделя IT-донора. Этот проект начался осенью 2020 на Урале, тогда за неделю айтишники собрали 46 литров крови для больниц Екатеринбурга. Через полгода проект вышел на федеральный уровень — тогда в нем приняли участие айтишники из 71 города России.
Для аренды понадобятся только паспорт, права и минимальный обеспечительный платёж.
Токсичные люди — это люди, общение с которым оставляет неприятное эмоциональное «послевкусие», которые подрывают нашу веру в себя и окружающий мир. Токсичными могут быть не только родители и партнеры, но и коллеги и — что еще неприятней — руководители. Рассказываем, как их распознать.
В статье о том, как легко проверить идею бизнеса, я упомянул свой неудачный и дорогой опыт создания сервиса по печати на чехлах для смартфонов. После этого мне задавали вопрос «зачем вообще было заниматься чехлами и как на этом в принципе можно заработать».
25 ноября КРОК проведет первый Market ИТ-решений, который состоится в центре Москвы на территории ДК Рассвет (Столярный переулок, 3к15).
Если компания не выполнит решение суда, ей может грозить уголовное дело и дополнительные штрафы.