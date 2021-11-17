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Соцсети
TJ

Instagram начал запрашивать видеоселфи для подтверждения личности пользователя Статьи редакции

В соцсети утверждают, что делают это для борьбы с ботами.

26 26 комментариев
2050 просмотров

Скриншоты уведомления опубликовал в Twitter британский специалист и консультант по социальным медиа Мэтт Наварра и другие пользователи.

Matt Navarra @MattNavarra
Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data.
Instagram теперь использует видеоселфи для подтверждения личности пользователей. Meta обещает не собирать биометрические данные.
Sonny @darvi_sh
Someone liked 65 photos of mine like a maniac on Instagram and it trigerred their bot-detection mechanism.

There you go. Now go mess with people's accounts and force them to upload a selfie video to Facebook HQ (meta now?)
Кто-то как маньяк лайкнул 65 моих фотографий в Instagram, и сработал их механизм обнаружения ботов. Вот и все. Теперь возитесь с учетными записями и заставляйте людей загружать видео-селфи в штаб-квартиру Facebook.

Instagram объяснил, что проверяет личность пользователя в случае «подозрительной активности» — например, если он быстро поставил много лайков или подписался «на кучу аккаунтов за секунды». Соцсеть подчеркнула, что не использует технологию распознавания лиц и запрашивает видео-селфи, чтобы убедиться, что за учётной записью стоит реальный человек, а не бот.

Instagram Comms @InstagramComms
Instagram doesn't use facial recognition, and we don't use it in video selfies. We introduced video selfies more than a year ago to help confirm that there’s a person behind an account, and not a bot. https://twitter.com/MattNavarra/status/1460555870815895559

Как утверждают в Instagram, отправленные видео-селфи просматривает команда соцсети, а файлы удаляют в течение 30 дней.

#новость #instagram

26 26 комментариев
12
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26 комментариев
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NNM ASSN

Meta обещает не собирать биометрические данные.

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19
Nikitinz

Цукерберг обещает)) Никогда такого не было и вот опять)

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2
Pavell

Обещать не значит женится😁
Тем более не могу верить корпоративной крысе Цукербергу.

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1
Михаил

Регистрироваться в мессенджерах по паспортным данным в РФ vs сдавать биометрию для корпораций
«ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ…»

Ответить
15
Александр Борродач

Одного поля ягоды

Ответить
4
Igor Sergeevich

Конечно же она не использует технологию распознавания лиц

Ответить
2
Dmitriy Lobanov

Там пару лямов индусов видосики просматривают

Ответить
0
Askar Tuleev

Да пусть хоть зараспознаются! Может быть это поможет мне восстановить свой аккаунт, так как техподдержки у них вообще нет!

Ответить
1
Семен Переделкин

Похуй.

Ответить
1
Александр Борродач

Намечается конец инстаграма?

Ответить
1
Alex Petrov

Чем больше сложностей и ограничений и волюнтаристских запретов, тем выше вероятность что Meta заслуженно накроется тазом.

Ответить
1
Илья Волочков

А если с десктопа зайти, то подтверждение будет запрашивать? Если ведут нетя например. Или потребует зайти с телефона?

Ответить
1
Алексей Семенов

У меня так и запросил - сидел с ПК и на

Ответить
0
Michael Wylsakom

Цукер так заботится о своих пользователях. Красавчик, уважаю 👍

Ответить
0
walkpryce

как полгода уже

Ответить
0
Антон Кузьмин

Фейсбук такой фейсбук.

Как утверждают в Instagram, отправленные видео-селфи просматривает команда соцсети, а файлы удаляют в течение 30 дней.

А вот это действительно жестко)))

Я прикинул, что если бы делал эту фичу, это был бы ML, работающий в идеале в режиме распознавания видео-стрима, чтобы ни кадра не сохранилось на серверах, и сохранял бы только хеши от фича-вектора модели (примерно как Face ID).

Ответить
0
Алексей Терещенко

Опять-двадцать пять, это так отказались от применения технологии распознавания лиц

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0
Arartem

Вот так надо бороться с перекупам в приложениях интрнет магазинов.
Всего лишь надо сделать Авторизацию через instagram. Госуслуги все боятся регистрировать и авторизовывать, а в инстаграм все побегут.

Ответить
0
Kirill Kalachev

Интересно, а если я использую сторонний клиент, мне такие уведомления будут приходить?

Ответить
0
Mik Petrov

Кто то ещё выкладывает еду ? Думал инста для зарабатывания на до 20 летних

Ответить
–1
Евгений Кузовкин

Так, а взрослые люди в чём сидят? Или вы из тех, кто выше соц. сетей?

Ответить
0
Dmitriy Lobanov

Взрослые в одноклассниках, очевидно же

Ответить
0
Евгений Кузовкин

Точно, забыл

Ответить
0
Mik Petrov

Обязательно в чем то сидеть ?

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0
Евгений Кузовкин

Конечно нет, но если люди сидят, то это нормально.

Ответить
0
Николай Замотаев

А как же тик-ток?

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0
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