Пользователи смогут указать в настройках страницы и темы, которые они предпочли бы меньше видеть в ленте.

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Настройки ленты Meta

Facebook объявил о начале тестирования функции, которая даст пользователям больше контроля над своей лентой. Соцсеть добавила для настройки три пункта: друзья, семья, группы, а также страницы и публичные деятели. Об этом сказано в блоге компании Meta.

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Пока что тестирование запущено для англоязычных пользователей. Как отмечает компания, оно затронет лишь «малое число пользователей». У всех остальных функция появится в ближайшие недели.

Также соцсеть позволит рекламодателям удалять контент из определённых тематических областей — например, политики, социальных вопросов, преступлений и происшествий. «Когда рекламодатель определит одну или несколько тем, то его рекламу не увидят люди, предпочитающие эти темы в своей ленте новостей», — сказано в блоге компании.

2 ноября стало известно, что Facebook откажется от системы распознавания лиц из-за жалоб пользователей на сбор и хранение биометрических данных. Технология больше не будет распознавать на фотографиях и видео лица пользователей.

Также компания Марка Цукерберга Meta приняла решение о прекращении возможности тестирования таргетированной рекламы, связанную с «деликатными» темами. Среди них — политические взгляды, религия, здоровье, раса и сексуальная ориентация.