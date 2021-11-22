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Соцсети
Маша Цепелева

Meta отложила введение сквозного шифрования данных по умолчанию в Messenger и Instagram до 2023 года Статьи редакции

Компания считает, что шифрование усложнит борьбу с мошенниками.

  • Со сквозным шифрованием (E2EE) информацию будет видеть только отправитель и получатель. Компания хочет убедиться, что сможет ограничить мошенников в переписках, объяснила задержку глава службы безопасности Meta Антигона Дэвис изданию The Telegraph.
  • Когда E2EE станет доступным по умолчанию, компания будет использовать незашифрованные данные в приложениях, информацию об учетных записях и отчеты пользователей, чтобы блокировать мошенников, добавили в Meta.
  • Также в 2023 году в Великобритании вступит в силу закон о безопасности в интернете, который должен защитить детей от опасного контента. Министр внутренних дел страны Прити Пател критиковала использование E2EE на фоне закона. По его словам, сквозное шифрование усложнит борьбу с жестоким обращением с детьми.
  • В октябре 2020 года США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия и Япония призвали предоставить властям доступ к зашифрованным данным при получении ордера.
  • В апреле 2021 года Мета сообщала, что E2EE по умолчанию станет доступным в Instagram и Messenger не раньше 2022 года.
  • WhatsApp поддерживает функцию с 2016 года.

#новость #meta #instagram #messenger

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8 комментариев
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Louis Cyphre

Мета это защита)

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16
Denis S

Это они о том «шифровании» ключ которого есть у них, как недавно оказалось с WhatsApp?)))

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6
Макс Верстаппен

Блин придется пока отложить планы по ведению конфиденциальных переговоров в инсте

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4
Mike Glukhov

Станешь чемпионом?

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2
Тома Весёлая

Лучше в востапе их вести 😅😅😅

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0
Dmitry Mikushin

Главное в сквозном шифровании - насколько быстро происходит утечка ключа. Если приложение чужое и без кода, то считайте, что слив ключа происходит сразу. Так что об "успехах" фейсбука в этом вопросе можно уже не читать. Знайте, что вы всегда можете сами сделать своё шифрование поверх незащищённого канала. 0JTQu9GPINCx0LDQu9Cw0LHQvtC70L7QsiDQuNC3INCk0LXQudGB0LHRg9C60LAg0LLQsNGI0Lgg0YHQvtC+0LHRidC10L3QuNGPINC/0YDQvtGB0YLQviDQsdGD0LTRg9GCINCy0YvQs9C70Y/QtNC10YLRjCDQutCw0Log0L3QsNCx0L7RgCDQsdGD0LrQsi4K
Если вдруг соберётесь сделать хорошее шифрование сами, не забудьте использовать качественный источник энтропии.

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3
Sergey Freedman

"Если вдруг соберётесь сделать хорошее шифрование сами, не забудьте использовать качественный источник энтропии" - и ещё кучу всего не забудьте. Главное не забывать, что когда ты создаешь криптосистему, то она 100% содержит кучу ошибок и её взлом - дело пары дней у квалифицированных ребят.

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0
Mike K

опять пчелы против меда, ну да)

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1
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