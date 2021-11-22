Meta отложила введение сквозного шифрования данных по умолчанию в Messenger и Instagram до 2023 года Статьи редакции
Компания считает, что шифрование усложнит борьбу с мошенниками.
- Со сквозным шифрованием (E2EE) информацию будет видеть только отправитель и получатель. Компания хочет убедиться, что сможет ограничить мошенников в переписках, объяснила задержку глава службы безопасности Meta Антигона Дэвис изданию The Telegraph.
- Когда E2EE станет доступным по умолчанию, компания будет использовать незашифрованные данные в приложениях, информацию об учетных записях и отчеты пользователей, чтобы блокировать мошенников, добавили в Meta.
- Также в 2023 году в Великобритании вступит в силу закон о безопасности в интернете, который должен защитить детей от опасного контента. Министр внутренних дел страны Прити Пател критиковала использование E2EE на фоне закона. По его словам, сквозное шифрование усложнит борьбу с жестоким обращением с детьми.
- В октябре 2020 года США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Индия и Япония призвали предоставить властям доступ к зашифрованным данным при получении ордера.
- В апреле 2021 года Мета сообщала, что E2EE по умолчанию станет доступным в Instagram и Messenger не раньше 2022 года.
- WhatsApp поддерживает функцию с 2016 года.
Главное в сквозном шифровании - насколько быстро происходит утечка ключа. Если приложение чужое и без кода, то считайте, что слив ключа происходит сразу. Так что об "успехах" фейсбука в этом вопросе можно уже не читать. Знайте, что вы всегда можете сами сделать своё шифрование поверх незащищённого канала. 0JTQu9GPINCx0LDQu9Cw0LHQvtC70L7QsiDQuNC3INCk0LXQudGB0LHRg9C60LAg0LLQsNGI0Lgg0YHQvtC+0LHRidC10L3QuNGPINC/0YDQvtGB0YLQviDQsdGD0LTRg9GCINCy0YvQs9C70Y/QtNC10YLRjCDQutCw0Log0L3QsNCx0L7RgCDQsdGD0LrQsi4K
Если вдруг соберётесь сделать хорошее шифрование сами, не забудьте использовать качественный источник энтропии.
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